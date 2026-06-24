対戦格闘ゲームの祭典「Evo 2026」の『ストリートファイター6』部門を日本語実況付きでお届け！

株式会社カプコン

「CAPCOM CUP 13（カプコンカップ サーティーン）」は『ストリートファイター6』で行われる世界最高峰の公式世界大会で、世界中で行われる予選大会「CAPCOM Pro Tour 2026」を勝ち上がった合計48名の選手が集結し、世界最強をかけて激闘を繰り広げます。

「CAPCOM Pro Tour 2026」の大会群の一つである「Premier（プレミア）」は、オフラインで開催される個人戦トーナメント大会であり、優勝選手には「CAPCOM CUP 13」への出場権が与えられます。

さらに、大会成績に応じてポイントを獲得することができ、全「Premier」大会終了後のポイントランキング上位選手に対しても「CAPCOM CUP 13」への出場権が与えられます。

次回の「Premier」はアメリカで開催される対戦格闘ゲームの祭典「Evo 2026」です。

本大会は日本時間6月26日（金）～6月29日（月）にわたり開催されます。

「CAPCOM CUP 13」への出場権を手にするのは一体誰になるのか。

大会の結末をぜひお見逃しなく！

「Evo 2026」の『ストリートファイター6』部門の試合は、日本語でリアルタイムに実況をお届けする「日本語実況LIVE配信」を実施いたします。

配信は「CAPCOM Fighters JP」の公式YouTube、Twitchチャンネルにて行われます。

■Day1 日本時間 6月26日（金）26:45～

YouTube：https://youtube.com/live/0dhm19v1voI

Twitch：https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp

■Day2 日本時間 6月27日（土）26:45～

YouTube：https://youtube.com/live/hIam2YqjUy4

Twitch：https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp

■Day3 日本時間 6月29日（月）10:15～

YouTube：https://youtube.com/live/iu7Cl4pbCFA

Twitch：https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp

※大会の進行状況によっては配信開始時間が前後する可能性がございます。

「CAPCOM Pro Tour 2026」公式サイト

https://sf.esports.capcom.com/cpt/jp/

「Evo 2026」日本語実況LIVE配信はこちらのメンバーでお届け！

■出演者

MC：NOモーション。

実況：くもしゃじ

実況：もらお

解説：ストーム久保

「CAPCOM Pro Tour 2026 Premier」各大会もエントリー絶賛受付中！

NOモーション。くもしゃじもらおストーム久保

「Premier」大会の一つであり、オーストラリアで開催される「BAM16」がエントリー締切間近となりました。エントリーはお早めに！

「BAM16」

開催日：現地時間2026年7月10日（金）～12日（日）

エントリー締切：日本時間7月6日（月）午前11:00まで

エントリーはこちら

https://www.start.gg/tournament/bam-16-battle-arena-melbourne-16/details

「CAPCOM Pro Tour 2026」ワールドウォリアー日本大会もエントリー絶賛受付中！

「CAPCOM Pro Tour 2026」の大会群の一つである、「ワールドウォリアー 日本大会」も現在エントリー受付中です。

次回、第2回大会は7月5日（日）に開催されます。

「CAPCOM Pro Tour 2026 ワールドウォリアー 日本大会 #2」

開催日：7月5日（日）

エントリー受付日時：6月29日（月）23:59まで

エントリーはこちら

https://www.start.gg/tournament/world-warrior-2026-japan-2/details

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