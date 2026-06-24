鹿児島県日置市と「脱炭素社会の実現に向けた連携協定」を締結

パナソニックグループ左から日置市 市長 永山 由高、パナソニック エレクトリックワークス株式会社 九州電材営業部 部長 佐藤 健悦

パナソニック エレクトリックワークス株式会社（以下、パナソニックEW）は、鹿児島県日置市（以下、日置市）と、脱炭素社会の実現に向けた取り組みについて相互に連携する協定を2026年6月24日に締結しました。

日置市は、「2050年温室効果ガス排出実質ゼロ（ゼロカーボンシティひおき）」の実現を目指し、再生可能エネルギーの導入や省エネルギーの促進を進めています。

今回締結した本協定は、とりわけ大幅な省エネルギー化を実現する最先端の建築物である「ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）」の理解促進並びに導入推進に向けた取り組みについて、相互に密接な連携を図りながら推進していくことを目的としたものです。

パナソニックEWは日置市と相互に連携を図りながら、市有施設のZEB化・省エネ化を加速させ、地域の脱炭素化を推進していきます。

■連携協定締結について

＜協定に基づき連携・協力する事項＞

1. 市民への地球環境問題・脱炭素に資する啓発に関すること

2. 事業者等に対する脱炭素に関する啓発、とりわけZEBの認知度向上及び理解促進に関すること

3. 日置市所有施設のZEB化改修可能性調査及び手法の検討に関すること

4. 市所有施設へのLED照明器具導入に関すること

5. そのほか、本協定の目的を達成するために必要な事項

【お問い合わせ先】

パナソニック エレクトリックワークス株式会社 マーケティング本部 九州電材営業部

TEL：06-6908-1131（大代表）