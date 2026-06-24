【並木街珈琲】初の本格「かき氷」がついに登場！夏の新グランドメニュー 7月1日(水)15時より販売開始

株式会社ジョイフル

ファミリーレストラン「ジョイフル」を運営する株式会社ジョイフル（本社：大分県大分市、代表取締役社長：穴見くるみ）は、カフェ業態である「並木街珈琲（ナミキノマチコーヒー）」全店にて、2026年7月1日（水）15時より夏の新グランドメニューを販売いたします。

フードメニューには、栄養バランス抜群な「マグロとスモークサーモンのライスボウル」や、アメリカ伝統のバーベキュー料理をアレンジした「BBQプルドポークのサンドイッチプレート」が新登場。また、フードにセットできるスープには、この時期にぴったりな「冷製パンプキンスープ」が仲間入りします。ドリンクメニューでは、フルーツを贅沢に使用したミルクフラッペやソイフラッペ、爽やかな「アイスオレンジティー」などが新たにラインアップ。

さらに、並木街珈琲では初となる「かき氷」がお目見えします。上品で落ち着いた味わいの「珈琲かき氷」は大人の方におすすめの逸品。もう一品は、やさしい甘さでまろやかな味わいの「フルーツ入りミルクかき氷」をご用意しました。この夏は、並木街珈琲がこだわり抜いた初のかき氷をぜひご賞味ください。ほかにも、看板商品のふわふわパンケーキや各種サンドイッチ、フレッシュで色鮮やかなサラダなど、多彩なメニューを取り揃えております。

新グランドメニューが登場するこの機会に、ぜひ「並木街珈琲」へお越しください。

【並木街珈琲 2026夏 グランドメニュー ～NEWフード】

NEW！「マグロとスモークサーモンのライスボウル」（十六穀米使用）／\1.590（税込\1,749）

十六穀米にマグロとスモークサーモン、アボカドなどの彩り野菜を贅沢に。バランスの良いヘルシーなライスボウルです。

NEW！「BBQプルドポークのサンドイッチプレート」／\1,490（税込\1,639）

アメリカ三大BBQ料理のひとつ、プルドポーク。柔らかな豚肉を全粒粉パンでサンドしました。

【並木街珈琲 2026夏 グランドメニュー ～NEWドリンク】

NEW！（画像左）「バナナとラズベリーのミルクフラッペ」／\890（税込\979）・【セット】\790（税込\869）

NEW！（画像右）「バナナのソイフラッペ（SOY MILK）」／\890（税込\979）・【セット】\790（税込\869）

NEW！「アイスオレンジティー」／\660（税込\726）【セット】\560（税込\616）

【並木街珈琲 2026夏 グランドメニュー ～夏季限定・かき氷】

NEW！「珈琲かき氷」／\1,190（税込\1,309）

自家製珈琲シロップを贅沢に使用した大人のためのビターなかき氷。かき氷の中には、珈琲ゼリー、ホイップが入っています。暑い季節にも心地よく楽しめる上品で落ち着いた味わいをお楽しみください。

NEW！「フルーツ入りミルクかき氷」／\1,390（税込\1,529）

やさしい甘さのミルクシロップをたっぷりとかけたまろやかな味わいのかき氷。トッピングにはサクッとしたお麩チョコ、中にはキウイとオレンジを忍ばせました。食べ進めるたびに爽やかな果実の酸味が広がり、夏らしい軽やかな満足感をお楽しみいただけます。

【並木街珈琲 各店舗のご案内】

「並木街珈琲」は、家族や友人と、楽しく食事をしながら語り合ったり、一人でのんびり過ごしたり、

気の合う仲間や地域の人と集まったり。

カフェタイムはもちろん、モーニングやランチ、夜になれば軽く一杯…と、さまざまなシーンに応じてご利用いただけるお店です。

「大分中島店」

大分県大分市碩田町2-1-36

「大分光吉店」

大分県大分市宮崎字天神目897-1

「大分別府店」

大分県別府市浜町10-1（グッドイン別府1F）

「博多の森店」

福岡県福岡市博多区東平尾1丁目182-1

◆「並木街珈琲」の最新メニューやお得なモーニングメニューはこちらから

https://namikinomachi.joyfull.co.jp/

※写真は全てイメージです。

※テイクアウト商品の価格には容器代が含まれています。

※メニューの付け合わせの野菜等は変更になる場合がございます。

※食器は変更になる場合がございます。

※調理器具、食器類は同一のものを使用しており、本来メニューに含まれないアレルギー物質が意図せず混入する場合がございます。

※一部店舗では販売時間が異なります。

会社概要

・会社名 ： 株式会社ジョイフル

・本社所在地 ： 〒870-0141大分県大分市三川新町一丁目1番45号

・代表取締役社長 ： 穴見 くるみ

・事業内容： ファミリーレストラン「ジョイフル」のチェーン展開等