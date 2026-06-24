【近鉄百貨店橿原店】地域のお客さまの暮らしを彩る新たな売場が誕生！「DAISO」「Standard Products」「ガチャガチャの森」が6月26日(金)オープン！

株式会社近鉄百貨店

近鉄百貨店橿原店は、6月26日(金)に「DAISO」「Standard Products」「ガチャガチャの森」を5階フロアにオープンします。

橿原店は、2026年春の開店40周年を経て、さらにお客さまの暮らしに寄り添い、日々の楽しみや発見を提供する「価値提供型」店舗への進化を目指しています。

今回、幅広い世代から支持を集める3ブランドを導入することで、これまで以上に地域になくてはならない存在となることを目指してまいります。

なお、「DAISO」は、株式会社大創産業における国内外グループ総店舗数6,000店舗目という記念すべき節目を迎える店舗となります。これを記念し、特別イベントも開催いたします。

当社は中期経営計画において、地域店を「地域のインフラ機能」と位置づけ、地域社会のニーズに応える店づくりを推進しております。今後も橿原店は、地域の皆さまとともに歩み、日々の生活をより豊かにする新たな価値をお届けしてまいります。

■店舗概要

＜DAISO＞＜Standard Products＞

5階 6月26日(金)オープン

【営業時間】10:00~20:00

【店舗面積】DAISO 225坪 Standard Products 75坪

＜ガチャガチャの森＞

5階 6月26日(金)オープン

【営業時間】10:00~20:00

【店舗面積】約35坪

【カプセルトイ台数】629台

■オープニングイベント

6月26日(金)～28日(日)3日間限定

おみくじガチャを設置いたします。

(各日300個 お一人さま1回限り)

■大創産業6,000店舗達成記念キャンペーン

大創産業グループ総店舗数6,000店舗達成を記念し、特別なイベントを開催いたします。

１.DAISO公式キャラクター「だいぞう」グリーティング

日時：6月26日(金) 10:00～ / 11:00～ / 12:30～ / 14:00～（各回約20分）

場所：近鉄百貨店橿原店 地階 メビウスホール

２.SNSフォローキャンペーン

日時：6月26日(金) 10:00～

場所：近鉄百貨店橿原店 地階 メビウスホール

内容：DAISO公式SNS（Instagram、X、TikTokのいずれか）をフォローいただいた方に、だいぞうグッズなどが当たるカプセルトイ抽選を実施します。

※なくなり次第終了

３.オープン記念ノベルティプレゼント

日時：6月26日(金)

場所：近鉄百貨店橿原店 5階 ＜DAISO＞＜Standard Products＞店舗レジ付近

税込1,000円以上お買いあげのお客さまに Standard Productsの「オリジナル巾着」、

税込1,100円以上お買いあげのお客さまに 「DAISOオリジナルトートバッグ」、いずれか1つプレゼントいたします。

※なくなり次第終了、2ブランド合算可能

※画像はイメージです。