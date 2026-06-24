【ヒマノートが紡ぐ不思議な世界】『ボクとウサギくん THE CHUMS』電子コミック1巻が6月26日（金）発売！ ウサギくんの「やりたいこと」が詰まった16のエピソード
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年6月26日（金）に、漫画サイト「コミックノーラ」にて連載中の『ボクとウサギくん THE CHUMS』（漫画：シダノユ）の電子単行本を発売いたします。
■ついに電子単行本化！ ウサギくんとボクの不思議な「ヒマつぶし」が16話分の大ボリュームで登場
Gakkenが運営するエンタメ漫画サイト「コミックノーラ」の人気連載『ボクとウサギくん THE CHUMS』（漫画：シダノユ）が、ついに電子単行本として刊行されます。今回の単行本には、連載開始から第16話までの物語を収録。各話に1ページ設けられたおまけページも必見です。
▲電子単行本『ボクとウサギくん THE CHUMS』1巻表紙
■「ヒマノート」から始まる、予測不能で愛おしい2人の日常
最近なんだかボーッとしているウサギくん。ヒマなのかと思いきや、どうやら頭のなかでやりたいことがこんがらがっている様子。
▲ウサギくんにはやりたいことがたくさん！
そんなウサギくんが、やりたいことを書き溜めたのが「ヒマノート」。「ヒマノート」につづられたたくさんのやりたいことの中から「ボク」くんがその日の行動を選んであげることで、2人の不思議な日常が動き出します。
▲ヒマノートにやりたいこと全部まとめよう
■収録エピソード紹介
ババ抜きメンバーを探しに行ったり、喫茶店で大食いファイターを目指したり、2人の毎日は実にバラエティ豊か。どの話を読んでも、読み終わった後には心が少し軽くなる…。そんな魔法のような毎日から、いくつかのエピソードをご紹介。
○やりたいこと：「クレーンゲームに挑戦」
▲クレーンゲームを攻略するには銭湯へ行くべし
○やりたいこと：「アイスを大人買いしよう」
▲アイスって愛っすか？
○やりたいこと：「悪魔を呼び出そう」
▲悪魔とだって友達になりたい…！
○やりたいこと：「たまにはゆっくりするのもいいかも…」
▲ゆっくりの達人かい？
■電子単行本発売記念！ プレゼントキャンペーン実施
『ボクとウサギくん THE CHUMS』の電子単行本発売を記念して、2026年6月24日（水）から7月13日（月）まで、コミックノーラの公式X（旧Twitter）「コミックノーラ編集部（ノーラコミックス）」（@nora_comics）にて、作品のグッズや図書カードが当たるプレゼントキャンペーンの実施が決定。
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▲作品の感想投稿もお待ちしています（画像は制作中のため、実際とは異なる場合があります）
［商品概要］
＜電子単行本＞
■『ボクとウサギくん THE CHUMS』
漫画：シダノユ
希望小売価格：880円（税込）
配信開始日：2026年6月26日
発行所：株式会社 Gakken
★連載サイト（コミックノーラ）： https://nora.gakken.jp/(https://nora.gakken.jp/)
★Gakken コミックノーラ【公式】X（旧Twitter）アカウント： https://x.com/nora_comics(https://x.com/nora_comics)
【ご購入はこちら】
・BOOK☆WALKER：https://bookwalker.jp/de22ff3134-88ae-4e48-babb-e24ae8a0e5d7/(https://bookwalker.jp/de22ff3134-88ae-4e48-babb-e24ae8a0e5d7/)
・Googleブックス：https://books.google.co.jp/books/about/%E3%83%9C%E3%82%AF%E3%81%A8%E3%82%A6%E3%82%B5%E3%82%AE%E3%81%8F%E3%82%93_THE_CHUMS.html?id=VjPrEQAAQBAJ&redir_esc=y(https://books.google.co.jp/books/about/%E3%83%9C%E3%82%AF%E3%81%A8%E3%82%A6%E3%82%B5%E3%82%AE%E3%81%8F%E3%82%93_THE_CHUMS.html?id=VjPrEQAAQBAJ&redir_esc=y)
※その他、各種電子書籍ストアにて配信
■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）
https://www.corp-gakken.co.jp/
・代表取締役社長：南條 達也
・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）
・資本金：50百万円
・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、
園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開
■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）
https://www.gakken.co.jp/
・代表取締役社長：宮原 博昭
・法人設立年月日：1947年3月31日
・資本金：19,817百万円
・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）
東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）
・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1001（代表）
・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社
教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、
学習教材などの出版・コンテンツ事業、
教科書・保育用品などの園・学校事業など
医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、
認知症グループホーム事業、
保育園・学童などの子育て支援事業など
グローバル：150か国以上で活動・事業展開