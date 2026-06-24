【ヒマノートが紡ぐ不思議な世界】『ボクとウサギくん THE CHUMS』電子コミック1巻が6月26日（金）発売！　ウサギくんの「やりたいこと」が詰まった16のエピソード

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年6月26日（金）に、漫画サイト「コミックノーラ」にて連載中の『ボクとウサギくん THE CHUMS』（漫画：シダノユ）の電子単行本を発売いたします。

■ついに電子単行本化！ ウサギくんとボクの不思議な「ヒマつぶし」が16話分の大ボリュームで登場

Gakkenが運営するエンタメ漫画サイト「コミックノーラ」の人気連載『ボクとウサギくん THE CHUMS』（漫画：シダノユ）が、ついに電子単行本として刊行されます。今回の単行本には、連載開始から第16話までの物語を収録。各話に1ページ設けられたおまけページも必見です。

■「ヒマノート」から始まる、予測不能で愛おしい2人の日常

▲電子単行本『ボクとウサギくん THE CHUMS』1巻表紙

最近なんだかボーッとしているウサギくん。ヒマなのかと思いきや、どうやら頭のなかでやりたいことがこんがらがっている様子。

▲ウサギくんにはやりたいことがたくさん！

そんなウサギくんが、やりたいことを書き溜めたのが「ヒマノート」。「ヒマノート」につづられたたくさんのやりたいことの中から「ボク」くんがその日の行動を選んであげることで、2人の不思議な日常が動き出します。

■収録エピソード紹介

▲ヒマノートにやりたいこと全部まとめよう

ババ抜きメンバーを探しに行ったり、喫茶店で大食いファイターを目指したり、2人の毎日は実にバラエティ豊か。どの話を読んでも、読み終わった後には心が少し軽くなる…。そんな魔法のような毎日から、いくつかのエピソードをご紹介。

○やりたいこと：「クレーンゲームに挑戦」

▲クレーンゲームを攻略するには銭湯へ行くべし

○やりたいこと：「アイスを大人買いしよう」

▲アイスって愛っすか？

○やりたいこと：「悪魔を呼び出そう」

▲悪魔とだって友達になりたい…！

○やりたいこと：「たまにはゆっくりするのもいいかも…」

■電子単行本発売記念！ プレゼントキャンペーン実施

▲ゆっくりの達人かい？

『ボクとウサギくん THE CHUMS』の電子単行本発売を記念して、2026年6月24日（水）から7月13日（月）まで、コミックノーラの公式X（旧Twitter）「コミックノーラ編集部（ノーラコミックス）」（@nora_comics）にて、作品のグッズや図書カードが当たるプレゼントキャンペーンの実施が決定。

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▲作品の感想投稿もお待ちしています（画像は制作中のため、実際とは異なる場合があります）

［商品概要］

＜電子単行本＞

■『ボクとウサギくん THE CHUMS』

漫画：シダノユ

希望小売価格：880円（税込）

配信開始日：2026年6月26日

発行所：株式会社 Gakken

★連載サイト（コミックノーラ）： https://nora.gakken.jp/(https://nora.gakken.jp/)

★Gakken コミックノーラ【公式】X（旧Twitter）アカウント： https://x.com/nora_comics(https://x.com/nora_comics)

【ご購入はこちら】

・BOOK☆WALKER：https://bookwalker.jp/de22ff3134-88ae-4e48-babb-e24ae8a0e5d7/(https://bookwalker.jp/de22ff3134-88ae-4e48-babb-e24ae8a0e5d7/)

・Googleブックス：https://books.google.co.jp/books/about/%E3%83%9C%E3%82%AF%E3%81%A8%E3%82%A6%E3%82%B5%E3%82%AE%E3%81%8F%E3%82%93_THE_CHUMS.html?id=VjPrEQAAQBAJ&redir_esc=y(https://books.google.co.jp/books/about/%E3%83%9C%E3%82%AF%E3%81%A8%E3%82%A6%E3%82%B5%E3%82%AE%E3%81%8F%E3%82%93_THE_CHUMS.html?id=VjPrEQAAQBAJ&redir_esc=y)

※その他、各種電子書籍ストアにて配信

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開