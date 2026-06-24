【千葉県香取市】地域おこし協力隊を目指すあなたへ！香取市で2泊3日のおためし体験プログラム

香取市

香取市では、都市部からの移住を促進し、地域の活性化を図るために、地域おこし協力隊の体験プログラム「おためし地域おこし協力隊」を開催しています。「協力隊の活動体験」をテーマに現役の協力隊員との交流や日々の活動に触れる2泊3日の体験プログラムを通じて、香取市の魅力と課題を知り、将来的に地域おこし協力隊員として活動したい方々を募集します。

「おためし地域おこし協力隊」とは

香取市は、地域おこし協力隊を目指す方に向けた取り組みとして「おためし地域おこし協力隊」を開催します。地域おこし協力隊は、都市地域から人口減少や高齢化が進む地域に移住し、地域ブランドや地場産品の開発・販売・PRなどの地域おこし支援、農林水産業への従事、住民支援などを行う取り組みです。本市でも現在34名の協力隊員が活躍していますが、応募者からは「香取市がどのようなまちであるのか分からない」といった声が多く寄せられています。そこで、香取市の魅力や課題を事前に知っていただくためのプログラムとして、例年「おためし地域おこし協力隊」を実施しています。

地域おこし協力隊のリアルな活動を知る

令和8年度の第1回目の開催となる今回は、協力隊になる前に、もっと事前に知りたい、体験したいと感じる様な内容を２泊３日の行程に盛り込んでいます。参加者が地域おこし協力隊としての活動イメージを具体的に持てるように、現役の協力隊が実際に活動する場所を見学したり、現役隊員とのトークセッション等を行うプログラムとなっています。また地域おこし協力隊の応募にあたって感じる雇用形態や生活感などの疑問や不安などを解消してもらえるよう、現役隊員との交流時間を多く用意しています。

協力隊の活動に触れ、地域を深く知るプログラム

プログラムの中では、現役の協力隊員や元協力隊員による活動紹介や交流の時間を設けており、実際の取り組みを通じて地域おこし協力隊の活動内容を具体的に知っていただけます。また、香取市産の食材を堪能できる食事体験、現役協力隊員との意見交換会なども実施予定です。さらに、地域課題の解決に向けたワークショップも行い、参加者同士で意見を交わしながら、地域との関わり方について考える機会を提供します。地域おこし協力隊の役割や活動のイメージを具体的に持っていただくとともに、香取市の魅力や現状を多角的に知っていただける内容となっております。

多くのご応募をお待ちしております。

募集概要

お問い合わせ先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/132436/table/72_1_d88841cd758837c8d576c2d9c5ed03e3.jpg?v=202606240651 ]

香取市地域おこし協力隊移住定住担当

E-mail： iju-teiju-katori@googlegroups.com

TEL：050-3126-3622（火曜日から土曜日の10時から16時まで）

詳細を見る :https://www.city.katori.lg.jp/government/plan_policy/tiikiokosi/r702otameshi.html