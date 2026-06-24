吉野家と『ドラゴンクエストウォーク』が初コラボオリジナルフィギュア付きセットやオリジナルグッズがもらえる『冒険者応援キャンペーン』を7月2日より開催

株式会社吉野家ホールディングス

株式会社吉野家（本社：東京都中央区、代表取締役社長：成瀬哲也）は、スマートフォン向け位置情報RPG『ドラゴンクエストウォーク』との初のコラボレーション『冒険者応援キャンペーン』を、7月2日（木）10時から8月26日（水）20時までの期間、全国の吉野家店舗で開催いたします。

今回のコラボレーションでは、対象商品をご購入いただいたお客様にオリジナルフィギュアをプレゼントするコラボセットの販売に加え、オリジナルフィギュアや湯呑み、お茶碗丼などの限定グッズと交換できるアプリポイントキャンペーン、オリジナルデザインのテイクアウト容器・テイクアウト袋での商品提供、吉野家公式通販ショップでのコラボ商品の販売を実施します。

※一部対象外の店舗や販売価格が異なる店舗があります。

■吉野家×ドラゴンクエストウォークコラボ特設サイト

詳細を見る :https://www.yoshinoya.com/special/dragonquestwalk_202607/

■オリジナルフィギュア付き「ドラクエウォークセット」を販売

期間中、対象の「ドラクエウォークセット」をご購入いただいたお客様には、オリジナルフィギュアをランダムで1個お付けします。

○販売期間

【第1弾】

7月2日（木）10時から7月15日（水）20時

対象フィギュア：吉野家スラミチ、どんぶりスライム A、ひとくい紅生姜ばこ、つゆだくスライム

【第2弾】

7月16日（木）10時から7月29日（水）20時

対象フィギュア：スラミチ 吉野家Ver.、どんぶりスライム B、どんぶりキング、吉野家コラボ看板

○セット内容

・牛丼（各サイズ）、ミニサラダ、オリジナルフィギュア

オリジナルフィギュアは第1弾では全4種類をご用意しています。第1弾・第2弾で異なるデザインのフィギュアが登場します。どのフィギュアがもらえるかは開けてからのお楽しみです。

※「ドラクエウォークセット」は店内飲食での販売のみとなります。テイクアウト、デリバリーは対象外です。

※「ドラクエウォークセット」は1日の数量を限定して販売いたします。当日分の販売終了と次回の販売日時は各店舗の店頭にてお知らせいたします。数に限りがあるため、1来店につきおひとり様1食とさせていただきます。

※「ドラクエウォークセット」はコラボフィギュアが無くなり次第、販売終了となります。

■吉野家アプリで500円（税込）ごとのお会計でポイントが貯まる！オリジナルグッズがもらえるアプリポイントキャンペーン

○特典一覧

【8ポイント】

オリジナルフィギュア（全8種から選べる1種）

【30ポイント】

湯呑み

【40ポイント】

お茶碗丼（全2種から選べる1種）

【45ポイント】

ひとくい紅生姜ばこのティッシュケース

【70ポイント】

メタリックモンスターズギャラリー 吉野家スラミチ＆看板セット

○ポイントの付与方法

キャンペーン実施店舗でのお会計時に、吉野家公式アプリ内の専用バーコードを提示すると、税込 500 円ごとに 1 ポイントが付与されます（会計日を含めて 4 日以内に反映）。

ポイントに応じて特典と交換が可能です。特典を交換するとポイントは減算され、再度ポイントを貯めることで何度でも特典と交換することができます。

全て受注生産のため、期間中はご自身のペースでポイントを貯めていただけます。

※一部、ポイント対象外店舗あり。詳細は特設サイトをご確認ください。

※各特典は何度でも交換可能です。

○ポイント付与期間

2026年7月2日（木）10時から8月26日（水）20時

○特典交換期限

2026年9月4日（金）24時まで

■テイクアウトも『ドラゴンクエストウォーク』仕様に！

コラボ期間中は、対象商品のテイクアウトにオリジナルデザインの容器と袋を使用します。

吉野家の牛丼と『ドラゴンクエストウォーク』の世界観が融合した特別仕様となっており、ご自宅でもコラボ気分をお楽しみいただけます。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

■吉野家公式通販ショップでもコラボ商品を販売

7月2日（木）10時より、吉野家公式通販ショップにて「メラミン製コラボどんぶり1個」と「冷凍牛丼の具（120g）2袋」がセットになった「ドラクエウォークコラボセット」を数量限定で販売します。

店舗へ足を運べないお客様にも、『ドラゴンクエストウォーク』とのコラボレーションをお楽しみいただけます。

※予定数量に達し次第販売終了となります。

【吉野家公式通販サイト】 https://e-shop.yoshinoya.com/shop/a/a202607DQ/

【ドラゴンクエストウォークとは】

『ドラゴンクエストウォーク』は、今年で40周年を迎える国民的RPG『ドラゴンクエスト』シリーズの世界観を現実世界で楽しめるスマートフォン向け位置情報RPGです。プレイヤー自身が主人公となり、現実の街を歩きながらモンスターとの戦いやクエストに挑戦し、『ドラゴンクエスト』の世界を体験できます。2019年9月の配信開始以来、多くのユーザーに親しまれている人気タイトルです。

■コラボPV公開中！

ドラゴンクエストウォーク公式YouTubeにて、プロモーション映像を公開中です。是非ご覧ください。

YouTube：https://youtu.be/8-_qGiI1YGA

■フォロー＆引用ポストキャンペーンを開催！

7月2日8時より、ドラゴンクエストウォーク公式Xと吉野家公式Xにてフォロー＆引用ポストキャンペーンを開催いたします。「#吉野家ドラクエウォーク」と書いて対象ポストを引用ポストした方の中から抽選で100名様にオリジナルコラボTシャツをプレゼントいたします。

ドラゴンクエストウォーク公式X（@DQWalk）：https://x.com/DQWalk

吉野家公式X（@yoshinoyagyudon）：https://x.com/yoshinoyagyudon