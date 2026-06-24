ソニーグループの独自AIによる消費者感性から、“戦略的で高品質なクリエイティブ生成”を実現！SMN「SENZAI クリエイティブ生成ソリューション」開始

SMN株式会社

SMN株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役 執行役員社長：原山直樹、以下SMN）は、ソニーグループのAI技術を活用し消費者の感性や価値観を分析する「SENZAI」と、過去20年分のテレビCM放送データを蓄積する「テレビCMメタデータ」を掛け合わせ、新たな広告クリエイティブ生成ソリューションの提供を開始します。

本ソリューションは、消費者の価値観や嗜好性を理解し戦略的な表現方向性やコンセプトを設計することで、消費者の感情を動かし態度変容を促す広告クリエイティブ生成を支援するものです。

■ 開発の背景：生成AI時代の広告制作に不可欠な「ブランド文脈の担保」と「ナラティブなコミュニケーション」

近年、生成AIを用いた広告クリエイティブの制作が急速に普及し、制作コストの削減や大量生成が可能になりました。一方で、広告主や代理店の現場では、生成AIの出力品質そのものだけでなく、顧客とのコミュニケーション戦略やブランド文脈と合っているか見極めることが、より重要になっています。

１. AI生成広告におけるコミュニケーション戦略との不一致・品質管理リスク

生成AIによるクリエイティブの大量生成が進む一方で、表面的なWEB情報や制作者の主観に頼ったプロンプト作成が課題となっています。その結果、画一的でブランドの世界観やトーン＆マナー、顧客とのコミュニケーション戦略にそぐわない広告表現が消費者に届き、ユーザー体験の低下やブランド毀損を招く懸念があります。

２. ターゲティング配信と「心を捉えるクリエイティブ」の相乗効果の必要性

消費者のニーズや価値観が多様化した現代の市場において、精緻なターゲティング配信の効果を最大化するためには、単に商品機能や価格を訴求するだけでなく、細分化された消費者の「価値観」や「嗜好性」を理解し、共感を生み出す「ナラティブなコミュニケーション」の設計が求められます。

■ 本ソリューションのポイント：「感性」×「ターゲットのインサイト」からクリエイティブを生成

これらの課題を解決するため、SMNは以下のアプローチによる独自のプロセスを確立しました。

１.「SENZAI」による、消費者の「感性・価値観」を捉える多角的なデータ分析

ソニーグループの独自AIを活用した「SENZAI」を用い、属性や興味・関心データだけでは捉えきれない消費者の価値観、性格、購買スタイルなどを多角的に分析します。商品の特徴と消費者の感性をマッチングさせることで、消費者の深い感情トリガーや行動原理を捉えた、コミュニケーション設計の起点となる精緻なペルソナを構築します。

２. 独自の「テレビCMメタデータ」を表現方向性・コンセプト設計に活用

SMNの独自データ「テレビCMメタデータ」は、過去20年分のテレビCMについて、CM名、放送局、日時、出演者、楽曲・アーティスト、具体的なCM内容などを蓄積した膨大なデータ資産です。 本ソリューションでは、既存クリエイティブの模倣ではなく、実際に放送されてきた広告コミュニケーションの文脈を参照します。ターゲットの感性を深く理解することで、「感情を動かすトリガーは何か」、逆に「このターゲットに採用すべきではない表現（NGトーン）は何か」というコミュニケーションの本質を抽出・学習します。 これにより、表面的な表現をなぞるのではなく、消費者の心に突き刺さる洗練されたクリエイティブのベースを構築します。

３. ブランド価値を高める「高品位クリエイティブ」の一気通貫生成

消費者の価値観や嗜好性を理解した上でペルソナを構築し、世の中の広告表現を学習することで、戦略的な表現の方向性やコンセプトを設計してクリエイティブを生成します。 さらに、本プロセスを起点とした広告配信・分析・改善のPDCAを回すことで、消費者とのコミュニケーションから実際の広告配信結果に至るまで、全体を通じた効果改善をSMNは目指します。

<画像生成例：SMNコーポレートキャラクター「PostPet モモ」>

※ SMNのコーポレートキャラクターPostPetモモのファン層向けの画像を生成

生成AIで ”かわいい” ”レトロ” のキーワードで作成（本ソリューションを使用せずに生成した画像） PostPet(TM) (C) Sony Network Communications Inc

SENZAI クリエイティブ生成ソリューション：「SENZAI」×「テレビCMメタデータ」で生成したバナー

「SENZAI クリエイティブ生成ソリューション」で生成した画像 PostPet(TM) (C) Sony Network Communications Inc■ 今後の展望

SMNは本ソリューションを、単なる「制作コスト削減」や「広告素材の大量生成」のためのツールではなく、消費者理解を起点にコミュニケーションの質を高めるためのマーケティング支援サービスとして位置づけています。 今後も、エンタテインメント領域で培った消費者理解のノウハウを活用し、消費者の感情を動かし態度変容を促すことで、本質的な広告効果の最大化を目指します。AIと独自のデータアセットを駆使してブランドと消費者の対話をより豊かにし、企業の持続的な成長に貢献してまいります。

■ AIコミュニケーション戦略支援サービス「SENZAI」について

「SENZAI」は、ソニーグループの最先端AI技術および高度なデータサイエンススキルを活用し、消費者ニーズの把握から精緻なペルソナ構築、コミュニケーションプランの策定・実行までを一気通貫で支援するサービスです。従来の表面的な属性データや興味・関心だけではなく、独自のデータセット（エンタメ利用データやレビューデータなど）から消費者の「感性（価値観や性格、購買スタイルなど）」を12分類で多角的に分析します。これにより、ターゲットの心の奥にある深い感情トリガーや行動原理を可視化し、単なるターゲティングを超えた、共感を生むナラティブなマーケティングコミュニケーションの実現を支援します。

サービスサイト：https://www.senzai-marketing.com/

■ テレビCMメタデータについて

「テレビCMメタデータ」は、ソニーグループと共同開発したテレビCMメタデータ生成システムにより、全国主要都市の放送をリアルタイムで解析し、テレビCMの放送履歴データを生成しています。システムは約20年間の運用実績があり、10万件以上のCMメタデータと5000万件以上の過去放送履歴データが蓄積されています。

即時性の高いデータは、Web広告の掲出トリガーとしても活用されており、マスメディアとインターネット広告の架け橋としてもご利用いただけます。

日々大量に蓄積されるデータは、自社CMの放送確認、競合他社の出稿状況調査のほか、Web広告や購買データ・スマートテレビから取得できる視聴ログデータなどのビッグデータとかけ合わせた、クロスメディアのマーケティング分析にもご活用いただいています。

■ SMN株式会社について

2000年3月に設立。ソニーグループで培った技術力をベースに、マーケティングテクノロジー事業を展開しています。「技術力による、顧客のマーケティング課題の解決」を実現するため、ビッグデータ処理と人工知能のテクノロジーを連携し進化を続けています。現在、DSP「Logicad」、マーケティングAIプラットフォーム「VALIS-Cockpit」のほか、テレビ視聴データ活用広告配信サービス「TVBridge」を提供するなど、マーケティングに関する様々な課題解決を実現しています。

コーポレートサイト：https://www.so-netmedia.jp/

※記載されている会社名、団体名、商品名、サービス名は各社、各団体の商標または登録商標です。