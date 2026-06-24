【ロース堂】うなぎ、揚げちゃいました！「肉厚うなぎかつ」を期間限定で販売

株式会社物語コーポレーション

株式会社物語コーポレーション(本社:愛知県豊橋市/代表取締役社長:加藤 央之)が運営する、とんかつの専門店『熟成肉とんかつ ロース堂 豊橋曙本店』(以下、『ロース堂』)は、2026年7月16日(木)より期間限定で、「肉厚うなぎかつ」を販売いたします。定食は、ごはん・キャベツがお替わり無料のほか、テイクアウトやデリバリー弁当もご用意しておりいます。

期間限定商品「肉厚うなぎかつ」について

肉厚でふわトロな旬のうなぎを贅沢に使用し、『ロース堂』こだわりのパン粉で揚げた逸品。サックサクの食感のかつは、鰹の旨みが効いた濃厚特製だれと相性抜群です！「肉厚うなぎかつ」と「熟成ヒレかつ」の定食と、「肉厚うなぎの綴じないかつ丼」をご用意。ぜひ、この機会にご賞味ください。

◼️販売期間：2026年7月16日(木)～2026年9月上旬

※予告なく販売内容・販売期間が変更となる場合がございます

※平日のオープンから16:00までのご注文の方限定で、ランチ限定価格でご提供いたします

定食メニュー

「肉厚うなぎかつ・熟成ヒレかつ(1個)定食」

◼️「肉厚うなぎかつ・熟成ヒレかつ(1個)定食」

・販売価格：1,550円(税込1,705円)

・ランチ限定価格：1,450円(税込1,595円)

・テイクアウト弁当：1,250円(税込1,350円)

・デリバリー弁当：税込1,790円

◼️「肉厚うなぎかつ・熟成ヒレかつ(2個)定食」

・販売価格：1,790円(税込1,969円)

・ランチ限定価格：1,690円(税込1,859円)

・テイクアウト弁当：1,490円(税込1,609円)

・デリバリー弁当：税込2,090円

「肉厚うなぎの綴じないかつ丼」

◼️「肉厚うなぎの綴じないかつ丼」

・販売価格：990円(税込1,089円)

・テイクアウト弁当：990円(税込1,069円)

・デリバリー弁当：税込1,430円

「肉厚うなぎと熟成ヒレの綴じないかつ丼」

◼️「肉厚うなぎと熟成ヒレの綴じないかつ丼」

・販売価格：1,230円(税込1,353円)

・テイクアウト弁当：1,230円(税込1,328円)

・デリバリー弁当：税込1,750円

単品メニュー

◼️「肉厚うなぎかつ」

・販売価格：1枚800円(税込880円)

・テイクアウト：1枚800円(税込864円)

・デリバリー：1枚税込1,150円

『熟成肉とんかつ ロース堂』について

『熟成肉とんかつ ロース堂』の特徴は、こだわりのとんかつをリーズナブルに郊外ロードサイドで楽しめる専門店であることです。広々とした店内は、白木をベースとしたデザインで和のイメージを基調とし、専門性の高さと敷居が上がりすぎないカジュアル感を演出いたしました。屋号は、とんかつの代表格である「ロース」と和を感じさせる「堂」を組み合わせ、内外装とのバランスを考慮することで幅広い世代のお客様が親しみやすい店舗づくりを実現いたしました。

看板商品である「ロースかつ定食」(税込1,199円)は、20日間熟成して肉本来の旨みを引き出したとんかつに、店内で精米し羽釜で炊き上げたご飯と産地直送の旬のキャベツをお替わり無料で提供いたします。メニューは、多様なニーズに応えられるよう、定食のみならず「厚切りロースの綴じないかつ丼」(税込1,309円)や「月見ロースかつカレー」（税込1,089円）、お得な「そばセット」「うどんセット」(税込429円)をラインナップいたしました。なお、ランチタイムには「ロースかつ定食」を税込1,089円で楽しめるなど、圧倒的なコストパフォーマンスを可能にいたしました。

『熟成肉とんかつ ロース堂』アプリについて



ダウンロード：https://app-link.rosudo.jp/pq0721_rsd_web_app_page_app_dl

『熟成肉とんかつ ロース堂 豊橋曙本店』

住所：愛知県豊橋市曙町南松原133-１

電話：0532‐39‐4332

営業時間：11:00～23:00(L.O.22:30)

席数：92席

駐車台数：31台

公式HP：https://www.rosudo.jp/

物語コーポレーションについて

代表者：代表取締役社長 加藤 央之

創業：1949年12月

設立：1969年9月

所在地：愛知県豊橋市西岩田5丁目7-11

資本金：59億円(2025年6月30日現在)

売上高：1,239億円(2025年6月期)

※グループ店舗売上高 約1,765億円(2025年6月期)

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：焼肉きんぐ/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/和牛焼肉 NIKUGEN/焼きたてのかるび/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/お好み焼本舗/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/町中華 丸福飯店/果実屋珈琲/熟成肉とんかつ ロース堂/肉讃岐 もっちりうどん源次郎 他

出店状況：国内802店舗(うち直営543店舗、FC259店舗)、海外112店舗(2026年5月31日現在)

企業サイト：https://www.monogatari.co.jp/