クラダシ、社会貢献型インターンシップ「クラダシチャレンジ」の参加学生の募集を開始

株式会社クラダシ

ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」を運営する株式会社クラダシ（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：河村晃平、以下「クラダシ」）は、2026年8月に鹿児島県喜界町で開催する社会貢献型インターンシップ「クラダシチャレンジ」の参加学生の募集を開始いたします。現地では、マンゴーの収穫をはじめ、事業者・自治体との意見交換や現地観光などを実施する予定です。

▶応募用URL：https://forms.gle/R9KESgU5QyoLeVPx6(https://forms.gle/R9KESgU5QyoLeVPx6)

（2026年7月5日(日) 23:59 応募〆）



クラダシは、ミッションを「善いビジネスで未来に実りを。」 、ビジョンを「日本一のインパクト企業グループへ。」と掲げ 、世の中に山積するさまざまな社会課題を価値へと転換し、社会・環境・経済へ確かなインパクトをもたらす事業を展開しています。

フードロス削減が循環する「善い食事業」として、ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」を運営し、賞味期限が切迫した食品や季節商品、パッケージの汚れやキズ・自然災害による被害などが原因で、消費可能でありながら通常の流通ルートでの販売が困難な商品を買い取り、おトクに販売しています。また、その売り上げの一部でさまざまな社会貢献活動を支援しています。

さらに、クラダシが自ら社会貢献活動を行うために創設したクラダシ基金（※1）を活用して地方創生事業にも取り組んでおり、その取り組みの一つとして、社会貢献型インターンシップ「クラダシチャレンジ」（以下「クラチャレ」）を実施しています。

クラチャレとは、フードロス問題や地方創生に興味関心のある学生が日本全国の地域・農家などへインターンとして訪れ、作物の収穫支援や現地での交流を通して一次産業や地域経済の活性化について考える取り組みです。クラチャレを通じて、地域の関係人口の創出・拡大、地域の魅力発信、学生への実体験を通しての学びの場の提供を目指しています。

なお、参加学生の旅費や滞在費、食費等はクラダシ基金から拠出しており、2026年4月時点で計65回開催してきました。また、2026年6月からは日本全国6か所にて「1地域2回訪問型」のクラチャレの開催を予定しております。（※2）

このたび、2026年8月鹿児島県喜界町にてクラチャレを開催することとなりましたので、参加学生の募集を開始いたします。

【喜界町クラダシチャレンジ募集概要】

■開催日程：2026年8月3日(月)～10日(月)（7泊8日）

■開催場所：鹿児島県喜界町

■募集人数：4名

■活動内容：マンゴーの収穫・選果・加工、意見交換会、町内観光

■参加募集対象：現在大学生、大学院生の方

■参加条件：全日程参加可能であること

※オンライン授業などによる部分的な不参加については要相談

※自然災害の発生などにより、中止または延期となる場合がございます。

※応募者多数の場合は選考となる可能性がございます。

▼応募用URL

https://forms.gle/R9KESgU5QyoLeVPx6

※募集は2026年7月5日(日)23:59に締め切ります。

※1 クラダシ基金とは：

クラダシ自らが社会貢献活動を行うために創設した基金で、「Kuradashi」における支援先の一つです。地方創生事業・フードバンク支援事業・教育事業・食のサステナビリティ研究会の社会貢献活動に充てられています。

クラダシチャレンジについて：https://kuradashi.jp/pages/kurachalle

※2 参照：プレスリリース「クラダシ、2026年開催の社会貢献型インターンシップ「クラダシチャレンジ」の参加学生の募集を開始 ～6月より日本全国6か所で開催決定～」（https://corp.kuradashi.jp/news/2026-04-20/）

■楽しいお買い物で、みんなトクするソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」とは

Kuradashiは、楽しいお買い物で、みんなトクするソーシャルグッドマーケットです。

フードロス削減を目指し、まだ食べられるにもかかわらず捨てられてしまう可能性のある食品などを、おトクに販売しています。

さらに、売り上げの一部を環境保護・災害支援などに取り組むさまざまな社会貢献団体への寄付やクラダシ基金として活用し、SDGs17の目標を横断して支援しています。

楽しくておトクなお買い物が、社会に良いことにつながる。そんな、全く新しいソーシャルグッドマーケットを創出しています。

URL：https://www.kuradashi.jp/

■株式会社クラダシについて

代表者氏名：河村晃平

設立：2014年7月

本社所在地：〒141-0021 東京都品川区上大崎3丁目2-1 目黒センタービル 5F

URL：https://corp.kuradashi.jp/

【サービス紹介】

・ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」：https://www.kuradashi.jp/

・クラダシが自社で運営する「クラダシ基金」：https://www.kuradashi.jp/fund

・冷凍宅配弁当「Dr.つるかめキッチン」：https://tsurukame-kitchen.com/

・冷凍宅配弁当「Kitchen Chef & Doctor」：https://chef-doctor.com/shop

・オンライン料理教室「La Table de SHIORI Online」：https://online.atelier-shiori.com/

【店舗一覧】

・Kuradashi店舗一覧：https://kuradashi.jp/pages/stores

【クラダシのインパクト】

・インパクトサイト：https://corp.kuradashi.jp/impact/

・サステナビリティレポート：https://speakerdeck.com/kuradashi/sustainability-report

【2026年3月末時点の主な累計実績】

・フードロス削減量：37,951トン ・経済効果：184億6,465万円

・CO2削減量 ：100,607t-CO2 ・支援総額：187,674,126円

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「Kuradashi」、「ソーシャルグッドマーケット」、「1.5次流通」、「もったいないを価値へ」は株式会社クラダシの登録商標です。