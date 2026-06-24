ワークプレイス環境に関する国際認証「WELL Building Standard(TM)」野村不動産グループ本社オフィス WELL 認証最高ランク 「プラチナ」 を取得

野村不動産ホールディングス株式会社

野村不動産ホールディングス株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長：新井聡）は、2025年8月に移転した港区芝浦の「BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S」内、野村不動産グループ本社オフィスにおいてワークプレイス環境に関する国際認証「WELL Building Standard(TM)(以下、「WELL認証」)」のインテリア領域で、設計・内装計画レベルでの健康性・快適性の実現が高く評価され、最高ランクである「WELL Certified(TM) Platinum(以下、「プラチナ」)」を2026年6月に取得いたしました。なお、2026年1月に「BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S」ではオフィス部分（コア領域）においても最高ランクである「プラチナ」を取得しております。

1. 野村不動産グループ本社オフィスがWELL 認証「プラチナ」において評価された取り組み

2. 野村不動産グループ本社オフィス について

１フロア約1,500 坪の空間を有するBLUE FRONT SHIBAURA TOWER S の11～15 階（5 フロア）約7,800 坪を利用し、グループ8 社、約3,500 名が入居しております。1 フロアに4 箇所ある

内部階段により、立体的な空間活用が可能なレイアウトとなっております。

(１) 組織間の隔たりをなくす「UZU 家具」

「UZU 家具」は、約40 種類のパーツを組み合わせることで空間を仕切る機能に加え、情報をストックする棚や、打合せテーブル、個人デスクと様々なファンクションを組み合わせることが可能な、可変性を持たせたオリジナル家具です。この「UZU 家具」を1,500 坪の内部通路沿いに配置し、高さを最大約180 cmにおさえることで、それぞれの空間が高い壁で分断されず、組織間の隔たりを感じさせず様々な組織が連携できる空間設計にしました。

(２) コミュニケーション活性化を図るカフェスペースの設置

グループ本社オフィス内には約170 席のカフェテリアと各執務フロア内に15 か所の無料カフェコーナーを設置することで勤務時間のオンタイムだけでなくオフタイムのコミュニケーションを活性化させ、役職員の繋がりが拡がるよう、様々なイベントも実施しております。

3. BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S オフィス部分

ワークプレイス環境に関する国際認証「WELL 認証」において、最高ランクとなる「プラチナ」の認証を取得しております。「プラチナ」認証の取得は、働く人のウェルビーイング向上を重視したオフィス環境が国際水準で高く評価されたものです。BLUE FRONT SHIBAURA は、「TOKYO WORKation」をコンセプトとし、都市の利便性と水辺の自然環境を融合させた次世代ワークプレイスの実現を目指しています。

【 WELL 認証 「プラチナ」評価ポイント 】

・自然光や水辺の開放感を活かした環境デザイン

・大規模フロア（約1,500 坪）と多様な共用空間による柔軟な働き方の実現

・緑、水、風を取り込むランドスケープと一体となった就業環境

・心身のリフレッシュやコミュニケーションを促進するワークプレイス設計

・オフィスワーカーの健康、生産性向上を目的として計画的な環境整備

※１WELL 認証とは、IWBI（International WELL Building Institute）が運営する、人々の健康・快適性に焦点を当てた米国発の国際認証制度です。人の健康をサポートし向上させるための10 のコンセプト（空気（Air）、水（Water）、食物（Nourishment）、光（Light）、運動（Movement）、温熱快適性（Thermal Comfort）、音（Sound）、材料（Materials）、こころ（Mind）、コミュニティ（Community））で構成されています。「プラチナ」は最高ランクであり、以下「ゴールド」、「シルバー」、「ブロンズ」にレベル分けされます。