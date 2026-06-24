【シントトロイデン】 かまくら国語塾様とのスポンサー契約締結に関して

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、かまくら国語塾様（本社：神奈川県鎌倉市）と2025-2026シーズンのカナリアススポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、カナリアススポンサー契約に至りました。

【かまくら国語塾様 コメント】

「このたび、かまくら国語塾としてシント＝トロイデンVVの挑戦に深く共感し、応援できることをとても嬉しく思っています。STVVは、選手たちの『海外で挑戦したい』という想いを、現実のキャリアへと繋いでいるクラブです。かまくら国語塾が掲げる『書きたいこと、読みたいものを、どこまでも。』という言葉には、子どもたちの中にある想いや表現が、ボーダーを越え、世界と未来に繋がっていくという信念を込めています。サッカーと言葉。いずれも自分の可能性を信じ、まだ見ぬ世界へ羽ばたくための翼です。STVVの挑戦を応援しながら、子どもたちに『翼』を届けていきたいと思います」

■会社概要

事業名：かまくら国語塾

代表者：中本 順也

事業内容：小・中学生向け小説創作教室（対面／オンライン）、小学生向けの小説コンクール「ことばの翼 子ども文学賞」の主催

公式サイト：https://kamakura-kokugo.education/

【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、新川志音選手（前所属 サガン鳥栖）が所属。2025-26シーズンは勝ち点43の3位（22勝5分13敗／得失点15／61得点46失点）、プレーオフ1は3位で終了、来シーズンのUEFA大会への出場が決定した。