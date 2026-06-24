“土用の丑の日”はすかいらーくグループで絶品うなぎ～8ブランドでうなぎメニュー！すかいらーくポイントも5倍に！～

株式会社すかいらーくホールディングス

株式会社すかいらーくレストランツ（本社・東京都武蔵野市、代表取締役社長 中島 尚志）が運営する「ガスト」などの8ブランドでは、“土用の丑の日”に向け、ふっくらやわらかに焼き上げた“うなぎ”をお楽しみいただけます。また、対象のうなぎ商品をご注文で、すかいらーくポイントが5倍になるお得なキャンペーンも実施いたします。

詳細URL：https://www.skylark.co.jp/unagi/index.html(https://www.skylark.co.jp/unagi/index.html)

すかいらーくグループで土用の丑の日！おすすめポイント

１. ガスト・ジョナサン・夢庵・藍屋・から好し・魚屋路・八郎そば・chawanの

すかいらーくグループ8ブランドで多彩な絶品うなぎメニューを展開！

２. リピーター続出！“4度焼き”でふっくらやわらかなガストこだわりの「うな重」など！

ご自宅でも！店舗でも！スタミナたっぷりのうなぎをお手軽にお楽しみいただけます。

３. 【お得なキャンペーン実施】対象のうなぎ商品ご注文で、すかいらーくポイントが5倍！

7月26日（日）は！すかいらーくで『土用の丑の日』

※うなぎの形状には個体差がございます

※うなぎには小骨がございますのでご注意ください

※店内飲食とテイクアウト・宅配では、価格・消費税率が異なります

※一部店舗により販売有無、価格が異なる場合があります

※販売期間は予定。品切れの際はご容赦ください

※テイクアウト・宅配は、専用容器でのお渡しとなります

※22時から5時までのご注文には深夜料金として10%加算させていただきます

《ガスト》“4度焼き”で外は香ばしく中身はふっくらの極上仕上げ！

■対象店舗：ガスト全店

■販売期間：販売中

※AM10:30からのメニューです

※一部店舗では販売時間が異なります

※時間帯により、価格・内容が異なります

＼ガストで高いリピート率を誇るこだわりの「うな重」／

〈テイクアウト・宅配可〉

うな重（味噌汁・漬物付き）

1,399円（税込1,539円）

うな重 うなぎ2倍（味噌汁・漬物付き）

1,817円（税込1,999円）

厳選されたうなぎを丁寧に蒸し、炭火を活かして4度焼きすることで、外は香ばしく、中身はふっくらやわらかく仕上げました。「うなぎ2倍」のご用意もございます。特製の追いだれと合わせて贅沢にお召し上がりください。

※画像は「うな重 うなぎ2倍」

※テイクアウト・宅配は追いだれ付き。味噌汁・漬物は付きません

《ジョナサン》ダブルサイズでうなぎを贅沢に思いっきり！

■対象店舗：ジョナサン全店

■販売期間：2026年6月11日（木）～9月2日（水）

〈期間限定〉〈テイクアウト・宅配可〉

うな重（お吸い物・惣菜つき）

1,799円（税込1,979円）

うな重 ダブル（お吸い物・惣菜つき）

2,599円（税込2,859円）

4度のタレつけ、焼きを繰り返し、丹念にじっくりと焼き上げました。

※画像は「うな重 ダブル」

※テイクアウト・宅配はお吸い物のみついています

《夢庵》身厚なうなぎをじっくり“4度焼き”

■対象店舗：夢庵全店

■販売期間：販売中

※「特上うな重」のみ2026年7月9日（木）～9月9日（水）

〈期間限定〉〈テイクアウト・宅配可〉

うな重（お吸い物・お新香付き）

2,182円（税込2,400円）

特上うな重（お吸い物・お新香付き）

3,273円（税込3,600円）

身厚なうなぎを4度焼きすることで、余分な脂を落とし、香ばしく仕上げました。店内でお召し上がりの場合は御飯大盛無料です。

※画像は「特上うな重」

※宅配していない地域がございます

※テイクアウト・宅配はインスタントお吸い物・山椒付き、お新香は付きません

《藍屋》女王の名を冠する浜名湖産「クイーンうなぎ」

■対象店舗：藍屋全店

■販売期間：販売中

〈テイクアウト・宅配可〉

浜名湖産上うな重膳(１尾)

《刺身二種盛り合わせ・お吸い物・香の物付き》

4,449円（税込4,894円）

極めて希少な個体のみを厳選。これまでの概念を覆す、気品のある口どけをご堪能ください。

※画像は「浜名湖産上うな重膳(1尾)」

※一部店舗では、内容が異なります

《から好し》丁寧に蒸し、4度焼きで香ばしいうなぎ

■対象店舗：から好し全店（小平小川町店、上尾久保店を除く）

■販売期間：販売中

〈テイクアウト可〉

うなから丼

900円（税込990円）

じっくり香ばしく仕上げたうなぎと人気のから好しから揚げをセットでお楽しみいただけます。

※画像は「うなから丼」

※ガスト（から好し取扱店）では販売しておりません

《魚屋路》魚屋路自慢の“寿司屋のうな玉重”

■対象店舗：魚屋路全店

■販売期間：～2026年9月2日（水）

〈期間限定〉〈テイクアウト・宅配“限定”〉

うな玉重（テイクアウト）

1,648円（税込1,780円）

ふっくらとやわらかい食感に仕上げたうなぎに、優しい甘さの「寿司屋の玉子焼き」を合わせました。

※画像は「うな玉重」

※容器はお持ち帰り用になります

※店内での販売はございません

《八郎そば》4度焼きの江戸前風うなぎを贅沢に使用！

■対象店舗：八郎そば全店

■販売期間：2026年7月2日（木）～

〈期間限定〉〈テイクアウト可〉

うな重（梅）（お吸い物・お新香付）

1,599円（税込1,759円）

うな重（竹） 2,199円（税込2,419円）

うな重（松） 2,499円（税込2,749円）

脂乗りが良いこだわりのうなぎを風味豊かに仕上げました。

※画像は「うな重（松）」

※テイクアウト・宅配はお吸い物・山椒付き、お新香は付きません

《chawan》うなぎご飯がうなぎ増量で復活！

■対象店舗：chawan全店

■販売期間：2026年6月4日（木）～9月2日（水）

〈期間限定〉〈店内飲食限定〉

うなぎご飯ひつまむしstyle＆選べる副菜

1,699円（税込1,869円）

最後はおだしをかけてお茶漬けに。ふっくら香ばしいうなぎを味わいつくす贅沢なお膳です。

※画像は「うなぎご飯ひつまむしstyle＆選べる副菜」

※7月9日（木）より一部副菜に追加料金がかかります

※写真はイメージです。提供食器は店舗により異なります

※付け合わせの野菜の具は時期によって異なります

〈テイクアウト・宅配限定〉

うなぎちらし

1,240円（税込1,339円）

『すかいらーくポイントプレゼントキャンペーン』概要

＼うなぎ商品ご注文で“すかいらーくポイント”が5倍もらえる！／

■対象ブランド

すかいらーく8ブランド全店

（ガスト/ジョナサン/夢庵/藍屋/魚屋路/から好し/chawan/八郎そば）

■対象期間

2026年6月25日（木）～7月31日（金）

■ポイント付与日

2026年9月1日（火）【ポイント利用期限：2026年10月31日（土）】

■プレゼント対象条件

店内飲食・テイクアウト・宅配でご注文の方

※詳細は、URLよりご確認ください

■詳細URL

https://www.skylark.co.jp/skpoint/campaign/limited/index.html

※魚屋路は「うな玉重」を含むお会計のみ対象となります

※通常ポイント1倍に加え、期間限定ポイントが4倍付与されるキャンペーンです

※詳細につきましては、キャンペーン特設ページをご確認ください

※一部店舗を除く

※店頭およびすかいらーくアプリからのテイクアウトご予約、テイクアウトの店頭お支払い、当社宅配サイトからのご購入限定

※宅配していない地域がございます

※画像はすべてイメージです

ブランド情報

●すかいらーく各ブランドホームページ

URL：https://www.skylark.co.jp/brand/index.html

●テイクアウト専用サイト

URL：https://takeout.skylark.co.jp/to_web_view/

●すかいらーく宅配サイト

URL：https://delivery.skylark.co.jp

アプリ限定のクーポンや、すかいらーくポイントも

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URL：https://www.skylark.co.jp/cross_brand/coupon/index.html

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●ジョナサンX URL：https://x.com/jona_official_

●夢庵X URL：https://x.com/yumean_PR

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