地方公共団体向けセミナー「2026年度徴収整理問題研究会」実施のお知らせ

株式会社アイティフォー

株式会社アイティフォー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：坂田幸司）は、2026年7月から8月にかけて、大阪・東京・福岡の3都市にて、地方公共団体およびその近郊団体、都道府県庁の徴収関係職員様を対象とした「徴収整理問題研究会」を開催いたします。

本セミナーは、租税公課等各種債権の徴収業務における課題解決や、収納率向上に向けた実践的な事例をご紹介し、日々の徴収業務にお役立ていただくことを目的として定期開催しているものです。

今回は、2024年度（令和6年度）に鹿児島県内で徴収率1位を達成された、霧島市 収納課の安栖 大悟様を講師にお招きします。単なる座学にとどまらず、圧倒的な実績を支える現役職員の「生の声」と実践的なノウハウをお聴きいただける貴重な機会となります。

◆基調講演について

＜テーマ＞

滞納整理の進捗管理とマネジメント

「霧島市における滞納整理の実務～霧島市の取組と現場で培った実践知～」

＜登壇者＞

霧島市 総務部 収納課 主幹 兼 収納第3グループ長 安栖 大悟 様

＜講演概要＞

「初動の徹底」「進行管理」「財産調査」の3本柱を軸とした滞納整理の実践手法を解説いただきます。滞納繰越率の圧縮を最重要視し、全滞納者のステージ・期日管理を徹底することで対応漏れを防止する仕組みを構築。さらに「納税お知らせセンター」を活用した早期接触による自主納付の最大化や、年間10万件超の電子調査を用いた迅速な処分・執行停止の判断など、個別事情に応じた「オーダーメイド対応」を実現するマネジメントの秘訣に迫ります。

◆構成

- 基調講演- アイティフォーの自治体向けBPOサービスおよび新サービス構想の紹介- 意見交換会（グループディスカッション）

◆期日・開催場所

【大阪会場】

2026年7月24日（金）13:00～（受付開始12:45）

APイノゲート大阪 11階 Cルーム（大阪府大阪市北区梅田3-2-123 イノゲート大阪11F）

【東京会場】

2026年7月31日（金）13:00～（受付開始12:45）

アイティフォー東京本社 12階会議室（東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル）

【福岡会場】

2026年8月21日（金）13:00～（受付開始12:45）

JR博多シティ会議室 10階 小会議室「I+J」（福岡県福岡市博多区博多駅中央街1番1号）

◆お申し込み方法

下記ページからお申し込みください。

※お申し込みは自治体職員様限定となります。

第40回（大阪）：https://www.itfor.co.jp/seminar/seminardetail.asp?seminarID=260724a

第41回（東京）：https://www.itfor.co.jp/seminar/seminardetail.asp?seminarID=260731a

第42回（福岡）：https://www.itfor.co.jp/seminar/seminardetail.asp?seminarID=260821a

福岡会場開催後は、新たなテーマにて秋の開催を予定しています。当社は、今後も地方公共団体が抱える課題に寄り添い、最適なシステムやBPOサービスの提供を通じて、持続可能な地域社会の実現に貢献してまいります。

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

【株式会社アイティフォーの概要】

代表者：代表取締役社長 坂田 幸司

本社所在地：東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル

上場区分：東証プライム（4743）

URL：https://www.itfor.co.jp

アイティフォーは、社会や人々の多様なニーズにITサービスで応える企業です。金融機関や地方自治体、小売業／EC事業者向けサービスをはじめ、キャッシュレス決済、コンタクトセンター、セキュリティ・基盤など幅広い分野におけるサービスの提供を通じて地方創生を支援し、「寄り添うチカラ」で人々の感動と笑顔を生み出す社会づくりに貢献します。

＜お問い合わせ先＞

広報部 TEL：03-5275-7914 Email：kouhou_ml@itfor.co.jp