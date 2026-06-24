CRGグループ、一次面接にAI面接官「MiAI」を導入

CRGホールディングス株式会社

CRGホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：小田 康浩、以下 CRGホールディングス）は、グループ全体における一次面接対応に、プロップス株式会社が提供するAI面接官「MiAI（ミアイ）」を導入したことをお知らせいたします。

■導入の背景と目的

CRGグループとして人材サービスを提供する中で、これまでは各事業会社が求める人材像や知識・スキル等が異なっており、面接を行う際には関係各所との調整に多大な工数が発生しておりました。また、各面接担当間における評価軸にばらつきが生じる点や、採用データを十分に活用できていない点も課題でした。採用活動の効率化およびデータの有効活用の促進を目的に、今回MiAIを導入することといたしました。

■「MiAI」について

「MiAI」は、企業ごとの採用基準などに合わせて質問内容や評価基準をカスタマイズできるAI面接サービスです。新卒・中途・アルバイト採用など幅広い採用シーンに対応し、候補者の回答内容に応じて追加質問を行う対話型の面接体験を提供しています。録画、文字起こし、要約、評価レポートの自動生成にも対応しており、面接実施から振り返りまでの業務を一気通貫で支援しています。

また、候補者はスマートフォンからアプリ不要で面接を受けることができ、24時間365日、自分の都合に合わせて実施可能。応募者体験の向上と採用業務の両面で効率化ができます。

■導入の決め手

１.一次面接に関連する課題の解決が見込める

面接対応やレポーティングにかかる負担を軽減することで、人事担当者がより重要な採用判断や候補者体験の向上施策に集中しやすくなると考えています。

２.面接担当の評価のばらつきやバイアスを抑制し、公平な評価を行うことができる

面接担当者ごとの評価のばらつきや無意識のバイアスを抑え、あらかじめ設定した基準に基づいて候補者を評価できる点も大きな決め手となりました。属人的になりやすい一次面接の標準化を進めることで、より公平で納得感のある選考の実現を目指します。

３.応募者の都合に合わせた採用活動ができる

24時間365日いつでもスマートフォンから面接を受けられる利便性で、夜間や休日を含め応募者が自分に合ったタイミングで実施できることは、選考参加率の向上や、これまで接点を持ちにくかった候補者層へのアプローチ拡大にもつながると期待しています。

４.充実したサポート

初期導入時のコンサルティングや専任サポート体制が用意されている点も、安心して導入を進められるポイントでした。質問設計や評価基準の整理など、準備段階から運用開始まで伴走支援を受けられるため、グループ全体での活用を見据えた立ち上げにも適していると判断しています。

■今後の展開イメージ

今回のサービス導入により、応募者にとっていつでも面接を受けやすい環境を整備し、応募者の機会損失を防ぐことはもちろん、属人的な評価によらない面接活動の実現による選考品質の標準化と、データに基づく採用改善サイクルの確立を目指してまいります。

また、人材サービスを提供するCRGグループとして、採用現場のノウハウを熟知しているからこそ、AIの活用による採用体験の改善に今後も積極的に取り組み、今回の導入を通じて得られる知見を、グループ全体の採用力強化に活かしてまいります。

【CRGグループについて】

当社グループは、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少、それに伴う構造的な人手不足を解決するために、主力の人材派遣紹介事業における「ヒューマンリソース」の提供に加え、専門ノウハウを活用した「アウトソーシング」、AI/RPAといった「インフォメーションテクノロジー」、障がいをお持ちの方の就労移行支援やサテライトオフィス運営といった「障がい者雇用支援」、専門性の高い通訳・翻訳を提供する「オンライン通訳・翻訳」、近年のインバウンド需要の高まりを受けた外国人観光客向け「宿泊管理事業」などの多種多様なサービスを提供しています。 今後も、全てのステークホルダーの満足度向上のために邁進してまいります。

【CRGホールディングス株式会社 概要】

商号 CRGホールディングス株式会社

代表 代表取締役社長 小田 康浩

本社 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング37階

設立 2013年10月

資本金 452百万円 ※2025年9月末時点

従業員数 36名（アルバイト、契約社員含む）2025年9月末時点

事業内容 グループの経営方針策定、経営管理他

URL https://www.crgh.co.jp/

【プロップス株式会社 概要】

商号 プロップス株式会社

代表 代表取締役 松元 勇人

本社 東京都中央区日本橋３-７-７ 日本橋アーバンビルヂング４階

事業内容 AI面接サービス「MiAI面接」の開発・提供、採用DX支援

URL https://props-inc.com/

【報道に関するお問い合わせ】

ＣＲＧホールディングス株式会社 広報担当

メールアドレス：media@crgh.co.jp