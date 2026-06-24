【コンフォートホテルERA名古屋名駅南】2026年6月24日リブランド

株式会社グリーンズ

グローバルブランド「コンフォートホテル」を中心に、60年以上のホテル運営実績を有する株式会社グリーンズ（本社：三重県四日市市、代表取締役社長：村木雄哉、証券コード：6547）は、2026年6月24日（水）、「コンフォートホテル名古屋名駅南」を「コンフォートホテルERA名古屋名駅南」へリブランドいたしました。

本ホテルは「コンフォートホテルERA」ブランドの第7号店となります。

■旅の時間を変える、新しいホテルのかたち

「コンフォートホテルERA」は全国に展開するコンフォートホテルの派生ブランドとして、宿泊そのものを旅の楽しみのひとつとして提供することを目的としています。

ホテルで過ごす時間も充実させたいというお客様の声が高まる中、Comfort Library Cafe（コンフォートライブラリーカフェ）・客室・朝食などを通じて、地域ならではの魅力を感じながら、自分らしくアクティブに旅を楽しめる滞在を提供します。

■Comfort Library Cafeで旅の合間に、その土地ならではの時間を楽しむ

Comfort Library Cafeは、フリーWi-Fiやコンセント、ブックディレクターがセレクトした、旅を充実させる本300冊を揃えた、宿泊者が無料で利用できるオープンスペースです。

リニューアル前はカウンター席であった部分をボックス席やソファ席に変更することで、複数名で旅の思い出を共有しながら、ゆったりと過ごすことができる空間へと仕上げました。

さらに、フリードリンクの提供に加え、名古屋土産で定番の名古屋ふらんすプチや赤味噌を使用したビール等のアルコールドリンクを提供する時間帯別サービスを開始します。

地域文化・食・空間デザインを通じて、“名古屋らしさ”を感じられるホテル体験を提供します。

【概要】

10:00～24：00 フリードリンク

14:00～17:00 「Sweets Time」 名古屋ふらんすプチ

17:00～23:00 「Cocktail Time」 アルコール（500円～/杯）、ソフトドリンク（300円/杯）

※金しゃちビール、名古屋赤味噌ラガー 等

■朝食ビュッフェで、旅の朝を、もっと楽しく

「コンフォートホテルERA」では、有料の朝食ビュッフェを提供しています。「Cheerful Morning」をコンセプトに、カラダの内側から元気になれる40種類以上のメニューをお楽しみいただけます。種類豊富な野菜やフルーツをトッピングとして自分好みにアレンジして、オリジナルのサラダやパンケーキ、オープンサンドを作ることができるほか、コンフォートホテルERA名古屋名駅南では、「赤味噌汁」や「ころきしめん」「ナポリタン」等、名古屋の味覚を満喫いただけるメニューを多数ご用意しています。

【概要】

料 金：大人1,800円(税込)、小学生950円(税込)、未就学児 無料

提供時間：6:30～9:30

■コンフォートホテルERAとは

全国に展開するコンフォートホテルの派生ブランドとして、ビジネスだけでなくプライベートな旅時間をより楽しみたいニーズに応えるために誕生しました。

「自分らしくアクティブに。」をキーワードに、限りある旅時間をお客様がより自分らしく、120％楽しむための旅の拠点として便利に利用することができます。

「時代」の意味を持つブランド名の「ERA」は、「Excite」・「Refresh」・「Active」の頭文字を表しており、ワクワクする旅を届ける「Excite」、快適なホテルステイの「Refresh」、ココロと身体にエネルギーをチャージし、明日から「Active」に生きていくための新しい時代のホテルステイを提案します。

URL：https://www.choice-hotels.jp/era/

当社は、今後も既存ホテルのリブランドと新規開発の両方を視野に入れて、ビジネス・観光の拠点として魅力的なホテル運営を展開してまいります。

■コンフォートホテルERA名古屋名駅南

所在地：〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目14番16号

アクセス：近鉄「名古屋」駅正面出口より徒歩約8分

URL：https://www.choice-hotels.jp/era/nagoyameiekiminami/

■株式会社グリーンズについて

株式会社グリーンズは、46ヵ国以上7,500軒以上のホテルチェーンのグローバルブランドを擁する「チョイスホテルズブランド」と、60年以上のホテル運営の実績をもつ「オリジナルブランド」とのシナジーで、中間料金帯のグローバルブランドのホテルチェーンで唯一全国展開に成功しています。

「TRY！NEXT JOURNEY ～新たな旅に踏み出そう～」を経営ビジョンに掲げています。

グリーンズグループの2030年CSR宣言

～「環境にも人にも優しいホスピタリティあふれる企業」を目指します～

「地域社会への奉仕と貢献」を企業目的の1つとし、地域に密着した社会貢献活動や事業を通じての環境活動などを行っています。企業の社会的責任を果たし、半世紀以上にわたり培った地域における信頼をさらに盤石なものとすべく今後も真摯にサステナビリティ推進活動に取り組んでまいります。グリーンズグループのマテリアリティ（重点課題）の実現を通して、SDGs（持続可能な開発目標）の実現にも寄与してまいります。

URL：https://kk-greens.jp/

事業内容：ホテル・レストランの経営、その他付帯する業務