GMOインターネットグループ、渋谷のグループ第２本社 シナジーカフェ「GMO Yours・フクラス」でサッカー日本代表戦の社内パブリックビューイングを開催

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループ（グループ代表：熊谷 正寿）は、日本時間2026年6月26日（金）8時00分にキックオフされるサッカー日本代表対スウェーデン代表戦に合わせ、東京・渋谷のグループ第２本社にあるシナジーカフェ「GMO Yours・フクラス」（社員食堂）にて社内（グループ内）パブリックビューイングを開催します。

また、「GMO Yours・フクラス」のカフェスペースでは、飲み物や朝食を用意するほか、会場参加者を対象にサッカー日本代表グッズが当たる抽選会も実施し、パートナーがともに声援を送れる環境を整えます。※参加は任意

GMOインターネットグループでは、パートナーが一体となって応援し、喜びや感動を分かち合う体験が、グループの結束づくりに役立つと考え、パブリックビューイングの開催を決定しました。

渋谷の街全体が大きな盛り上がりを見せるなか、スクランブル交差点を望む「GMO Yours・フクラス」で、パートナーがひとつになって日本代表を後押しします。

なお、当グループは実業団陸上部を擁しており、毎年開催されるニューイヤー駅伝では、パートナーに加え、そのご家族なども含めた約1,000人が群馬県に駆けつけ、選手たちにみんなで声援を送っています。2026年には創部10年目、7回目の挑戦にして大会新記録で初優勝を果たしました。

今回のパブリックビューイングも、そうした文化を体現する取り組みです。

【パブリックビューイング概要】

日 時 ：2026年6月26日（金）8時00分～10時00分

サッカー日本代表 対 スウェーデン代表

会 場 ：GMO Yours・フクラス（東京都渋谷区道玄坂1丁目2番3号 GMOインターネットグループ第２本社16階）

対 象 ：GMOインターネットグループ パートナー ※参加は任意

内 容 ：パブリックビューイング、朝食提供、抽選会

【シナジーカフェ「GMO Yours」について】

シナジーカフェ「GMO Yours」は、グループパートナーが24時間365日利用できるコミュニケーション拠点です。毎日のランチ提供に加え、カフェスペースでは約40種類の飲み物を提供しており、1日あたり3,000杯以上のドリンクが利用されています。また、毎週金曜日の夜はBar Timeとして、お酒や軽食を楽しみながらパートナー同士の交流を深める場として活用されています。

さらに、外部向けのセミナーやイベント会場としても開放しており、多くの皆さまにご利用いただいています。

【GMOインターネットグループ株式会社】（URL：https://group.gmo/(https://group.gmo/)）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社（東証プライム市場 証券コード9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷正寿

事業内容 持株会社（グループ経営機能）

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

資本金 50億円

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