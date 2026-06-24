中禅寺湖周辺の雄大な自然の中で金谷ホテルの軽飲食とサイクリングを楽しめる限定プランを新発売

東武鉄道株式会社

東武鉄道（本社：東京都墨田区）と日光自然博物館（本社：栃木県日光市）では、２０２６年７ 月１日（水）から１１月３０日（月）まで、奥日光エリアにおいて、レンタルサイクリングと中禅寺金谷ホテルのテイクアウトメニューがセットになったプラン「Lakeside Picnic Ride」を期間限定で発売します。

中禅寺湖、華厳の滝、男体山などの雄大な自然に囲まれた奥日光エリアは、四季折々の風光明媚な 景観を楽しめる国内有数の観光地です。

本プランは、自然豊かな奥日光エリアをレンタル自転車で周遊できる、新たな観光プランです。途中、中禅寺金谷ホテル「コーヒーハウス ユーコン」にて軽飲食をテイクアウトし、付近の湖畔でピク ニックや雄大な自然を望む散策など、奥日光エリアをアクティブにお楽しみいただけます。

自転車は、本プランを事前予約することで、中禅寺温泉バスターミナルに隣接する日光自然博物館においてスムーズにレンタルでき、混雑を気にすることなくゆったりサイクリングを満喫していただ けます。

奥日光エリアは、年間を通じて多くの来訪者を迎えている一方、ゴールデンウィークや紅葉シーズ ンなどの時期は特に来訪が集中し、観光名所や飲食店等において混雑や長時間の待ち時間が発生する傾向がありました。

本取組は、２０２３年に環境省より脱炭素先行地域に採択された奥日光エリアで、温室効果ガスを排出しない自転車を利用し、混雑や長い待ち時間を避けて快適に散策やピクニックをお楽しみいただけるものであり、歴史・文化・伝統と自然が共生した日光地域が持続的発展できるように東武グルー プが掲げる「国際エコリゾート日光」を肌で体感していただける施策です。これにより、利用者の奥日光エリアにおける満足度を高め、滞在時間の延長を図るとともに、周辺地域における回遊性向上・ 来訪者分散促進を実現し、消費機会の創出を通じた地域活性化を目指していきます。 詳細は以下のとおりです。

△中禅寺湖

△テイクアウトメニュー

△レンタル自転車

△ボートハウスから望む中禅寺湖

「Lakeside Picnic Ride」について

概 要

中禅寺温泉バスターミナルに隣接する日光自然博物館で、事前予約した自転車をレンタルし、中禅寺湖畔をサイクリングでゆったりと巡ります。途中、中禅寺金谷ホテル「コーヒーハウス ユーコン」にてテイクアウトメニューを受け取り、その後は中禅寺湖畔ボートハウスなどで、 湖を眺めながらピクニックをお楽しみいただきます。

期 間

２０２６年７月１日（水）から２０２６年１１月３０日（月）

レンタル場所

日光自然博物館（住所：栃木県日光市中宮嗣２４８０-１）

料 金

レンタサイクル＆サンドイッチセット ５，０００円（税込） （Rental Bike & Sandwich Set）

レンタサイクル＆ケーキセット ４，０００円（税込） （Rental Bike & Cake Set）

△サンドイッチセット

△ケーキセット

予約方法

日光自然博物館ホームページより予約（予約締切：利用日の前日１６：００まで）

URL：https://www.nikko-nsm.co.jp/cycling/lakeside-picnic-ride.html

当日の流れ

１.利用日当日（９：３０～）、日光自然博物館で自転車をレンタル

（１１月１１日から１１月３０日は、１０：３０～）

２.中禅寺金谷ホテル「コーヒーハウス ユーコン」にてテイクアウトメニューを受け取り

（１１：３０～１５：００までの間にお受け取りください。）

３.中禅寺湖畔ボートハウスなどで湖畔を眺めながらピクニック

４.日光自然博物館に、１６：３０までに自転車を返却

（１１月１１日から１１月３０日は、１５：３０までに返却）

その他

プランの詳細、キャンセルポリシー等についてはホームページをご確認ください。