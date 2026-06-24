不二サッシグループ、リサイクル率100％「Reサッシ R100」をビル建材に標準展開

不二サッシ株式会社

不二サッシ株式会社（本社：神奈川県川崎市）は、このたび、「不二サッシグループサステナビリティビジョン2050」に基づき、不二サッシグループで国内製造販売するビル建材にリサイクルアルミを 100％投入した「Reサッシ R100」を7月1日生産開始分より標準展開いたします。

１．概要

世界的に脱炭素へ向けた取り組みが加速する今日、建築業界では低炭素建材の需要が急速に高まっています。不二サッシグループはその社会的要請に応えて脱炭素化をリードするために、1990年代にスタートしたリサイクル事業「リサッシ」の系譜に連なる第三世代として、再生低炭素アルミ建材「Reサッシ R100」をビル建材に標準展開いたします。

Reサッシ R100

２．環境とコストの両立

(1) 環境対応

建築業界の脱炭素ニーズに応える製品構成へ進化

(アルミ形材について第三者認証 SuMPO EPD 取得済み）

(2) コスト

独自技術により従来品と同価格帯で販売

(3) 対象商品には「Reサッシ R100」の使用を表示するラベルが貼付され、QRコードからサポート情報を閲覧することができます。

QRコード

３．自然エネルギーのみで製造されライフサイクルカーボンの削減に優れた「Reサッシ グリーン」も絶賛販売中です。

不二サッシグループは今後も持続可能な建材開発を推進し、サステナブルな社会の実現に貢献します。