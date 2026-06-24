『スロパチスピリット』公式Web決済「アプリペイ」の決済手段を大幅拡充

コムシード株式会社

スマートフォンゲームアプリの企画開発・サービスを手がけるコムシード株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：塚原謙次、証券コード：3739、以下コムシード）は、バーチャルホールアプリ『スロパチスピリット』（以下スロスピ）において、サイト内通貨「スター」購入のためのWeb決済システム「アプリペイ」の決済手段を新たに拡充いたしました。

これに伴い、本日より公式Web決済へのアクセスと連携IDの入力で、もれなく50スターが貰えるお得なキャンペーンを開始いたしましたことをお知らせいたします。

新たに「d払い」「ソフトバンクまとめて支払い」を追加。3大キャリア決済に完全対応

(C)CommSeed Corporation

これまで『スロスピ』では、通常のアプリ内決済（App Store / Google Play決済）に加え、公式Web決済「アプリペイ」にてクレジットカード、PayPay、auPayによる決済を提供しておりました。

この度、より多くのユーザーの皆様に便利にご利用いただくため、公式Web決済「アプリペイ」において、新たに「d払い」および「ソフトバンクまとめて支払い」の2つの決済手段を追加いたしました。これにより、主要3大キャリア（docomo、au、SoftBank）のキャリア決済すべてに対応し、より手軽にサイト内通貨「スター」をご購入いただける環境が整いました。

■「スロスピ」公式アプリペイStore

https://app-pay.jp/app/slospi

※アイテムの購入方法や詳細については「スロスピ」アプリ内お知らせをご確認ください。

【対応決済手段一覧】

公式Web決済「アプリペイ」：クレジットカード、PayPay、auPay、d払い、ソフトバンクまとめて支払い

※従来通り、アプリ内決済（App Store決済、Google Play決済）の利用も可能です

公式Web決済にアクセス＆ID入力で「50スター」がもれなく貰えるキャンペーンスタート

決済手段の拡充を記念し、本日よりサイト内通貨（無償スター）がもれなく貰えるお得なキャンペーンを開催いたします。公式Web決済「アプリペイ」へアクセスし、アプリ内の連携IDを入力するだけで、ゲーム内で使用できる「50スター」をプレゼントいたします。

【キャンペーン概要】

開始日時： 2026年6月24日（水）14:30～

参加方法：公式Web決済「アプリペイ」にアクセスし、『スロスピ』アプリ内の連携IDを入力

特典： サイト内通貨「50スター」（無償）をもれなくプレゼント

今後のアップデート予定

『スロスピ』では、ユーザーの皆様にさらに便利でお得に楽しんでいただけるよう、今後は毎月スターがもらえるシステムなども実装していく予定です。

詳細はアプリ内や公式SNS等でお知らせしてまいります。

「スロパチスピリット（スロスピ）」について

「スロスピ」は、パチンコ・パチスロの楽しさに立ち返りつつ、実際のホールの興奮を疑似体験できるバーチャルホールです。3Dモデルで再現されたホールで、最新機種から往年の名機まで、実機シミュレーターをプレイできます。

また、全国約400店舗のパチンコホールにチェックインすると、ゲーム内で使えるレアイテムやお楽しみコレクション機能も搭載。リアルとバーチャルを融合して、パチンコ・パチスロを誰もが楽しめる日常の娯楽にしていくことを応援する新感覚のパチンコ・パチスロアプリです。

[アプリ概要]

タイトル：スロパチスピリット

ジャンル：シミュレーション（カジノ）

パブリッシャー：スピリッジ株式会社（コムシード100％子会社）

プレイ料金：基本プレイ無料（アイテム課金型）

アプリストアURL

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spiridge.slospi

iOS https://apps.apple.com/jp/app/id6743778850

公式X：https://x.com/SloSpi777

公式サイト：https://slospr.com/

[ホールアプリ対応機種]

Android OS ver.9.0以上を搭載したAndroid端末

iOS ver. 16.0以上を搭載したiOS端末

※一部の端末を除く。

※タブレット端末は動作保証外となります。

※ホール本体とは別に、機種アプリ個別に推奨端末があります。

※ 記載の会社名および製品名/サービス名は、各社の商標及び登録商標です。

※ 記載されている内容は、発表日現在のものです。発表後予告なしに変更することがあります。

※ 本資料に記載の各画面は開発中のものを含みます。