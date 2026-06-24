【ジョルジオ アルマーニ】2027 春夏メンズコレクションをミラノにて発表

ジョルジオ アルマーニ ジャパン 株式会社(C)SGP

古くから人々が出会い、文化を交わしてきた地中海。旅を通じて交差する物語、文化、インスピレーション、そして経験によってもたらされる変化が重なり合うこの地は、常に開かれた交流の場であり続けてきました。交易と商いで活気づくマーケットは、その象徴的な存在です。レオ・デル・オルコが手がけるジョルジオ アルマーニ 2027年春夏コレクションは、このマーケットから着想を得て誕生しました。イタリアンテーラリングの確かな技術と、地平線の先に広がる異文化へのまなざしが出会うことで、本質的な美しさを探求するワードローブが描き出されます。強い陽射しに包まれた想像上の風景の中で、光は表面をやわらかく照らし、潮風の気配を残しながら、シルクは希少な顔料のように軽やかで、ほのかな輝きをまといます。

コレクション全体を包むのは、地中海の光と色彩から生まれる穏やかな空気感です。陽に焼けた石を思わせる白、土のぬくもりを感じさせるアースカラー、スパイスを想起させる豊かな色調、空と海を映すコバルトブルー、そして控えめに輝くゴールド。熱と光の中でラインと色彩はやわらかく溶け合い、日差しに満ちた風景と回廊の涼やかな陰影が静かに響き合います。サファリジャケットはリラックスした佇まいを描き、ジャケットはより長く、パンツはよりすっきりとしたシルエットへ。シャツは構築性と軽やかさを併せ持ち、旅を感じさせるしなやかなバランスを生み出します。ブランドのアイデンティティと現代性を結びつけるこのワードローブには、刺繍やテクスチャー、プロポーション、ディテールを通じて、遠く離れながらも深く結びついた伝統への敬意が込められています。大きめのバッグやトートバッグ、柔らかなシューズが装いに動きを添え、リネン、コットン、シャンタンなどの天然素材が、時間が育む価値、手仕事のぬくもり、探求と記憶を静かに映し出します。

ウィメンズウェアは、シルヴァーナ・アルマーニが初めて手がけたジョルジオ アルマーニ クルーズ 2027 コレクションの一部として登場。メンズウェアと同じ地中海の世界観を共有しながら、アルマーニならではの自然体のエレガンスを、ジャケット、コート、ドレスを通じて表現しています。身体の動きに寄り添う軽やかなシルエット、控えめでありながら精緻な構築、そしてナチュラルで包み込むような色調が特徴です。スカイブルーやダスティライラックのアクセントがやわらかな表情を添え、メンズウェアのコードは繊細かつ優雅に再解釈されます。流麗なエレガンスを備えたアイテムと響き合い、構築性と柔らかさが自然に調和するワードローブを形づくります。

すべてはめぐり、そしてつながっていく。揺るぎないオーセンティシティと、対話によって育まれる豊かさが息づくコレクションです。



(C)Courtesy of Giorgio Armani



ジョルジオ アルマーニ コレクション特設サイト

https://www.armani.com/ja-jp/giorgio-armani/experience/fashion-show-spring-summer-man/



【ジョルジオ アルマーニとは】

1975年に、デザイナー ジョルジオ・アルマーニによってミラノで誕生したブランド。

ソフト仕立てのアンコンストラクテッド・ジャケットという画期的なジャケットを発表したことでファッション界に革命を起こし、以来、虚飾を排した本質的なスタイル、エレガントかつモダンで洗練されたデザインを提案しつ続けています。現在、ジョルジオ アルマーニのスーツやドレスは世界中のセレブリティに着用されておりレッドカーペットなどの場にも多く登場しています。

お問い合わせ先：

ジョルジオ アルマーニ ジャパン 03-6274-7070