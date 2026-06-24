堺市役所

堺市は、企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進するため、堺DX推進ラボ、経済産業省近畿経済産業局、地域の金融機関と連携し、令和8年8月5日（水曜）に「堺DX推進ラボ DX認定セミナー2026～DX戦略から、AI実装まで。中小企業のDX、はじめの一歩。～」を開催します。

本セミナーでは、「DXと言われても、結局何から手を付ければよいのかわからない」と感じている地域の中小企業の経営者・経営幹部、DX推進担当者等を対象に、国のDX政策の最新動向やDX認定制度について解説するほか、DX認定を取得した企業、地域金融機関、行政によるパネルディスカッションを通じて、現場のリアルな取組や、次の一手について共有します。さらに、生成AIを活用し、AIとの会話だけで業務アプリを即興構築するライブデモも実施します。

本セミナーを通じて、地域の中小企業がDX認定制度や生成AI活用への理解を深め、自社のDX推進に向けた具体的な一歩を踏み出すきっかけを提供します。

開催概要

プログラム内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/100533/table/323_1_7d313b414aab59c96f015da815c52257.jpg?v=202606240651 ]

開催挨拶

経済産業省 近畿経済産業局 地域経済部 次世代産業・情報政策課長 長見 康弘 氏

DX推進をめぐる国の動向

経済産業省 近畿経済産業局 地域経済部 次世代産業・情報政策課 情報化推進係長 池本 慎太郎 氏

DX認定制度について

独立行政法人情報処理推進機構 デジタルトランスフォーメーション部 エキスパート 山 周平 氏

市内中小企業の現状とDX認定取得の考え方

株式会社NTT DXパートナー 地域企業支援事業部 コンサルタント 伊佐治 圭亮 氏

パネルディスカッション

・DX認定取得企業

和田精工株式会社 代表取締役社長 和田 一宏 氏

株式会社S.Vision. 代表取締役 越智 俊一郎 氏

・金融機関

株式会社紀陽銀行 ソリューション戦略部 ITコンサルティングデスク 部長代理 堀田 修史 氏

大阪信用金庫 だいしん総合研究所 ソリューション課 上席調査役 廣瀬 大輔 氏

・行政

堺市 産業振興局 産業戦略部 地域産業創造課 主査 坂本 拓也 氏

AI活用ーライブデモ

株式会社NTT DXパートナー地域企業支援事業部コンサルタント 伊佐治 圭亮 氏

名刺交換・交流会

申込方法

参加をご希望の方は、以下の申込フォームからお申し込みください。

https://forms.cloud.microsoft/r/LDXgHgicyj

※申込締切は8月3日（月）。定員に達し次第、受付を終了します。

堺DX推進ラボ

事務局の堺市を含め市内の産学官金17機関が連携し、市内企業のデジタル化・DX推進を地域ぐるみで支援する体制です。令和5年10月に、経済産業省とIPA（独立行政法人情報処理推進機構）が選定する「地域DX推進ラボ」に認定されました。詳細は、以下の堺市ホームページをご確認ください。

【堺市ホームページ】

https://www.city.sakai.lg.jp/sangyo/shienyuushi/dx_shien/sakaidxsuishinlabo.html

ご案内チラシ

https://prtimes.jp/a/?f=d100533-323-ec08dd1655b0a1c15ef06b53748f6e51.pdf