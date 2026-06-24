【メディア話題騒然】「学校がしんどい」を生き抜く武器がここに。

～「もっと早く出会いたかった」の声、続々。東洋経済オンラインやBOOK STANDなど大手メディアがこぞって絶賛する、現代の子どもたちを救う「一生モノの心の取扱説明書」～

メンタルヘルス総合サポート株式会社『10代のうちに知っておきたい心の守り方』（発行：かんき出版）

いじめ撲滅委員会（および、いじめ不登校自殺防止コンサルタント会代表、メンタルヘルス総合サポート株式会社代表取締役）は、公認心理師であり学校心理士としても最前線で活動する栗本 顕（くりもと あきら）の最新刊『10代のうちに知っておきたい心の守り方』（発行：かんき出版）を2026年4月22日より全国の書店およびオンライン書店にて絶賛発売中であることをお知らせいたします。

本書は発売直後から、その圧倒的な実用性と当事者に寄り添う優しい眼差しが大きな反響を呼び、すでに「東洋経済オンライン」や「BOOK STAND」をはじめとする数々の主要メディアに取り上げられ、大きな話題を呼んでいます。

■ 開発・執筆背景：見えない「生きづらさ」と戦う10代に、いま必要なのは綺麗事ではない

SNSの急速な普及、複雑化するスクールカースト、そして家庭内での孤立――。

現代の10代を取り巻く環境は、大人の想像を絶するほど過酷です。

「学校に行くのが死ぬほどつらい」「友達の顔色をうかがうのに疲れた」「親の期待が重すぎて息が詰まる」。

日々、そんな言葉にならない悲鳴のようなモヤモヤを抱えながら、どこにもSOSを出せずに限界を迎えている子どもたちがたくさんいます。

本書の著者であり、これまで小・中・高校・大学・専門学校のスクールカウンセラーとして、また団体の代表として5万件以上のリアルな悩みに耳を傾けてきた栗本 顕は、強い危機感を抱いていました。「『止まない雨はない』なんていう綺麗事の励ましでは、今まさに土砂降りの雨の中にいる子どもたちの心は救えない。彼らに必要なのは、今すぐ使える具体的な防衛策だ」と。

そんな著者の熱い想いと、現場で培われた確かな心理学のアプローチが結実し、傷つきやすい10代の心を守り抜くための「実践的な武器」として本書が誕生しました。

■ 読者の購買意欲を刺激する！本書が選ばれる「4つの圧倒的理由」1. 綺麗事は一切なし！現場から集めた「23人のリアルな事例」で自分ゴト化できる

本書では、著者が実際にカウンセリングの現場で聞いてきたリアルな悩みをベースに、23人のショートストーリーを掲載しています。

友人関係、いじめ、勉強のプレッシャー、家族の不和、そして「自分が大嫌い」という自己嫌悪まで、10代が直面する5大テーマを徹底網羅。読者は「これは自分のことだ」と共感しながら、客観的に自分の心を見つめ直すことができます。

2. 公認心理師・学校心理士の知見が詰まった「今日から使える concrete（具体的）な対処法」

単なる精神論ではなく、心理学の確かな理論に基づいた「心を即座に守るステップ」を、専門用語を使わずに10代の心にスッと届く易しい言葉で徹底解説。

読んだその日から学校や家庭で実践できるワークや心の持ち方が満載です。

3. 「もっと早く知りたかった」大人の心にも刺さる、世代を超えた名著

本書は10代のお子様はもちろん、かつて10代だった大人たち、そして「子どもが何を考えているか分からない」と悩む保護者や教育関係者にとっても必読の内容です。

子どもの小さなSOSを見逃さないヒントや、親として・教師としてどう言葉をかけるべきかの具体的なマニュアルとしても機能します。

4. 確かな実績に裏付けられた安心感と信頼のクオリティ

著者は、大学院で臨床心理学を専攻し修了したプロフェッショナル。行政・教育現場からも絶大な信頼を得ています。その著者が「魂を削って書いた」と語る内容だからこそ、他のメンタル本とは一線を画す説得力があります。

『10代のうちに知っておきたい心の守り方』（発行：かんき出版）『10代のうちに知っておきたい心の守り方』（発行：かんき出版）■ 主要メディアも絶賛！掲載実績（一部抜粋）「東洋経済オンライン」掲載（2026年5月8日）

現代の子どもたちが抱えるスクールカーストやSNSストレスの構造を、本書の視点を交えて鋭く分析。教育関係者や保護者の間でシェアが広がり、大きな話題に。

「BOOK STAND」書評掲載（2026年6月17日）

「今、最も10代に読まれている心の指南書」として大々的に紹介。綺麗事ではない、著者の寄り添う姿勢が読者の共感を呼んでいると高く評価されました。

その他、多数のWebメディア、教育系ブログ、SNS（Instagram / X）インフルエンサーによる書評投稿が相次ぎ、口コミでも爆発的な広がりを見せています。

■ 著者プロフィール：栗本 顕（くりもと あきら）

いじめ撲滅委員会 代表 / いじめ不登校自殺防止コンサルタント会 代表 /メンタルヘルス総合サポート株式会社 代表取締役。 公認心理師・学校心理士の資格を保持し、小・中・高・大・専門学校でのスクールカウンセラーや、大学・専門学校での講師（「初等教育カウンセリング論」「心理学」「心理学総論」「臨床心理学」等々）を歴任。いじめや不登校、自殺防止という教育界最大の課題に真正面から挑み続け、小中高生から社会人まで、これまでに5万件以上のカウンセリングや講演活動を行っている。2026年4月に待望の新刊『10代のうちに知っておきたい心の守り方』（かんき出版）を上梓。

■ 書籍情報

書名：『10代のうちに知っておきたい心の守り方』

著者： 栗本 顕

定価： 1,760円（税込）

発売日： 2026年4月22日

発行・発売： かんき出版

ISBN： 978-4-7612-7870-0

判型・ページ数： 46判、272頁

公式紹介ページ： https://kanki-pub.co.jp/pub/book/9784761278700/