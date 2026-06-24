ヘアアクセサリーのスペシャリティストア＜THE HAIR BAR TOKYO＞からアップスタイルを楽しむ、12色のハートポニーが登場！

ギャップインターナショナル株式会社

2026年６月2４日（水）＜THE HAIR BAR TOKYO＞のアイコニックなHeartシリーズより大胆なファセットのモチーフにゴールドアイコンのワンポイントをあしらった、存在感のある12色のHeart Gem Pony が登場。あなたにとって特別で、パーソナルな想いを託したカラーをお守りのように身に着けて。「推し活」のパートナーとしてもおススメです。

詳細を見る :https://thehairbar.jp/blogs/feature/2026-up-do-hair-vol-2

【THE HAIR BAR TOKYO/12 HEARTS, 12 MOODS】

左→右 パープル・イエロー・オレンジ・ブルー・グリーン・レッド

＜THE HAIR BAR TOKYO＞らしく甘さを抑えたHeart Gemシリーズ。存在感のあるラージサイズは結ぶだけでスタイルを印象的に引き立てます。内側には髪にフィットするカーブがついており、軽量で着けやすいのもポイントです。

左→右 クリア・ライトグリーン・ブラック・ネイビー・ライトブルー・ピンク

ビビットとスモーキーの組み合わせを楽しむ。ビビットの同系色でインパクトを最大限に。スモーキーなダークとクリアでシックにコーディネートするなど、単品でも複数でも楽しみ方は様々。カラーバリエーションの豊富さが、ギフトや推し活をより特別なものにしてくれるはず。一般的な推し活アイテムとは一線を画した、大人でスタイリッシュなヘアアクセのご紹介です。

CLBLU-ライトブルーは、ほぼクリアに近い色合いとなっております。アクリル特有の透明感と、

光の角度によって変わる表情をお楽しみください。

サイズ：約45mm×50mm 素材：アクリル ステンレス(アイコン)

13,200円（税込）

【Choose Your Color, Choose Your Mood】

パープル、イエロー、オレンジ、ブルー、グリーン、レッド。クリア、ライトグリーン、ブラック、ネイビー、ライトブルー、ピンク。

気分を高めたい日。少し勇気がほしい日。

穏やかに過ごしたい日。誰かに会いに行く日。

その日の自分に寄り添う色を、員スプレーションで選んでみては？

色に正解はありません。好きだから選ぶ。

惹かれるから手に取る。それだけで十分です。

12色それぞれが持つ個性を自由に楽しみながら、

あなただけの彩りを見つけてください。毎日の小さな選択が、少しだけ特別な一日へとつながりますように。

【THE HAIR BAR TOKYO】

2020年に誕生したファッション＆ライフスタイルを結びつけるHairのスペシャリティーズストア。屋号でもあるTHE HAIR BAR TOKYOのオリジナルプロダクツを多数展開。ヘアアクセサリーをひとすじに扱って30年以上だからこそ実現できた、デザインと使い心地で、アレンジのし易さにも定評があります。「そこにはかならず欲しい物がある、そして一緒に見つけてくれるプロがいる。」をコンセプトに、店頭ではアレンジ相談も可能。

公式オンラインストアー :https://thehairbar.jp/オンラインでの新作発売開始は19:00～THBT（NEW!) Instagram :https://www.instagram.com/thbt_official

取り扱い店舗（新丸は6/28まで） :https://thehairbar.jp/pages/shoplist

【商品に関するお問い合わせ】THE HAIR BAR TOKYO

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