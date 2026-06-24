ヘアアクセサリーのスペシャリティストア＜THE HAIR BAR TOKYO＞からアップスタイルを楽しむ、12色のハートポニーが登場！

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ギャップインターナショナル株式会社


2026年６月2４日（水）＜THE HAIR BAR TOKYO＞のアイコニックなHeartシリーズより大胆なファセットのモチーフにゴールドアイコンのワンポイントをあしらった、存在感のある12色のHeart Gem Pony が登場。あなたにとって特別で、パーソナルな想いを託したカラーをお守りのように身に着けて。「推し活」のパートナーとしてもおススメです。


詳細を見る :
https://thehairbar.jp/blogs/feature/2026-up-do-hair-vol-2


【THE HAIR BAR TOKYO/12 HEARTS, 12 MOODS】



左→右　パープル・イエロー・オレンジ・ブルー・グリーン・レッド

＜THE HAIR BAR TOKYO＞らしく甘さを抑えたHeart Gemシリーズ。存在感のあるラージサイズは結ぶだけでスタイルを印象的に引き立てます。内側には髪にフィットするカーブがついており、軽量で着けやすいのもポイントです。



左→右　クリア・ライトグリーン・ブラック・ネイビー・ライトブルー・ピンク

ビビットとスモーキーの組み合わせを楽しむ。ビビットの同系色でインパクトを最大限に。スモーキーなダークとクリアでシックにコーディネートするなど、単品でも複数でも楽しみ方は様々。カラーバリエーションの豊富さが、ギフトや推し活をより特別なものにしてくれるはず。一般的な推し活アイテムとは一線を画した、大人でスタイリッシュなヘアアクセのご紹介です。



CLBLU-ライトブルーは、ほぼクリアに近い色合いとなっております。アクリル特有の透明感と、


光の角度によって変わる表情をお楽しみください。



サイズ：約45mm×50mm　素材：アクリル　ステンレス(アイコン)


13,200円（税込）




【Choose Your Color, Choose Your Mood】




パープル、イエロー、オレンジ、ブルー、グリーン、レッド。クリア、ライトグリーン、ブラック、ネイビー、ライトブルー、ピンク。



気分を高めたい日。少し勇気がほしい日。


穏やかに過ごしたい日。誰かに会いに行く日。


その日の自分に寄り添う色を、員スプレーションで選んでみては？



色に正解はありません。好きだから選ぶ。


惹かれるから手に取る。それだけで十分です。


12色それぞれが持つ個性を自由に楽しみながら、


あなただけの彩りを見つけてください。毎日の小さな選択が、少しだけ特別な一日へとつながりますように。










【THE HAIR BAR TOKYO】


2020年に誕生したファッション＆ライフスタイルを結びつけるHairのスペシャリティーズストア。屋号でもあるTHE HAIR BAR TOKYOのオリジナルプロダクツを多数展開。ヘアアクセサリーをひとすじに扱って30年以上だからこそ実現できた、デザインと使い心地で、アレンジのし易さにも定評があります。「そこにはかならず欲しい物がある、そして一緒に見つけてくれるプロがいる。」をコンセプトに、店頭ではアレンジ相談も可能。







公式オンラインストアー :
https://thehairbar.jp/
オンラインでの新作発売開始は19:00～

THBT（NEW!) Instagram :
https://www.instagram.com/thbt_official

　


取り扱い店舗（新丸は6/28まで） :
https://thehairbar.jp/pages/shoplist


【商品に関するお問い合わせ】THE HAIR BAR TOKYO　


e-mail：gapinfo@gapinternational.co.jp


【プレスのお問合せ先】　　担当：片山　03-3499-0077　　　


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