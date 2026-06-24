『新・天上碑』、七次仙人への道がついに動き出す！超高難易度クエスト「天化一神（上）」実装

株式会社G・O・P

株式会社G・O・P（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：申 載明［シン・ジェミョン］）は、PC向け中国武侠MMORPG『新・天上碑』（配信プラットフォーム：Pmang）において、2026年6月24日（水）にアップデートを実施し、七次仙人クラス「天化一神」の先行クエストをはじめ、新地域「海南省」、新ダンジョン「海賊船」、フィールドボス「四凶獣」を実装したことをお知らせいたします。

◆己の限界を超えよ！七次仙人先行クエスト「天化一神(上)」が遂に開幕！

七次仙人先行クエスト「天化一神（上）」が登場いたします。舞台となるのは新たに追加された「海南省／海南本丸」。これまで数々の試練を乗り越え、世界の均衡を保ってきたあなたに、過去最高難易度の試練が突きつけられます。

創始者の勢力が去り、訪れたはずの平穏。しかし、世界は再び内乱と疫病の混沌へと突き落とされました。

あなたは疫病を解決すべく、名医が隠れ住むという新地域「海南省」へと足を踏み入れることになります。そこで突きつけられる名医からの「願い」、そして直面する驚くべき事実とは――？神薬によって脅威が去ったと思ったのも束の間、あなたを待ち受ける新たな事件の幕が、今上がります。

【クエスト参加条件】

クエスト「超越之境（下）」を完了しているプレイヤーが対象（クラス「神仙」は対象外）。

河南省にいるNPC「王大侠」のメニュー「武林の混乱」から、この過酷な運命の物語を開始できます。

NPC「王大侠」

七次仙人先行クエストの詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。

https://tenjouhi.pmang.jp/updates/1962

◆未知の脅威が潜む新地域「海南省 / 海南本丸」を開放！

七次仙人への道を開く舞台として、新たな地域「海南省 / 海南本丸」がマップに追加されました。広西省にいるNPC「見張り番」から移動可能なこの地域では、これまでにない特殊な環境があなたを待ち受けています。

海南本丸

一歩足を踏み入れれば、「暗殺者(女/男)」や「海南海賊」といった一筋縄ではいかない強力なモンスターたちがあなたの命を狙って襲いかかります。しかし、その危険に見合うだけの価値ある「守護者の霊珠」などの戦利品を手に入れるチャンスがあります。

（左から）暗殺者(女)、暗殺者(男)、海南海賊

新地域「海南省」の詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。

https://tenjouhi.pmang.jp/updates/1960

◆3層の難所を突破せよ！新規ダンジョン「海賊船」が登場

海南省のNPC「海南船乗り」を通じて、全3階層からなる緊迫の新規ダンジョン「海賊船」へアクセスできるようになりました。

薄暗い船内に潜むのは、不気味なモンスター「異邦人」たち。彼らを討伐することで、装備強化に欠かせない「新強化石[神器]」や、冒険を支える「神秘の解毒剤」などの貴重なドロップアイテムを獲得することができます。

仲間と共に、あるいは己の力のみを信じて、この財宝と危険が渦巻く海賊船を攻略してください。

異邦人

新規ダンジョン「海賊船」の詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。

https://tenjouhi.pmang.jp/updates/1961

◆刻一刻と迫る緊張感。新フィールドボス「四凶獣」に挑め！

湖南省・外郭の森を舞台に、24～36時間のあいだでランダムに出現する、一瞬も気が抜けない討伐コンテンツ「四凶獣」が実装されました。

この戦いは、第一の凶獣「トウコツ（檮杌）」から始まり、最終段階である「キュウキ（窮奇）」まで連続して討伐しなければクリアできない過酷な連戦です。トウコツが一定条件で配下を召喚し、その間一切のダメージを無効化するなど、各段階のボスが持つ特殊効果に対して、あなたは瞬時の状況判断を迫られます。

四凶獣「トウコツ」

さらに、攻撃開始と同時に討伐タイムの計測がスタート。全段階を撃破した記録が更新されれば、追加報酬を獲得できるなどタイムアタック要素も搭載されています。

見事、最終段階キュウキに攻撃を放ち、討伐に貢献したプレイヤーには、その功績を称えて「失われた遺物箱（強）」「失われた遺物箱」「燦爛たる遺物箱」といった豪華な報酬が与えられます。

あなたの武名を、武林に轟かせる絶好のチャンスです！

フィールドボス「四凶獣」の詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。

https://tenjouhi.pmang.jp/updates/1959

『新・天上碑』の最新情報は、公式メンバーサイトおよび公式Xアカウントにて随時発信しています。

■『新・天上碑』公式メンバーサイト

https://tenjouhi.pmang.jp

■『新・天上碑』公式X

https://x.com/tenjouhi_GM

◆『新・天上碑』とは

三国志や水滸伝に通じる、古代中国大陸を舞台に繰り広げられる壮大な物語。

「少林寺」「洛陽城」など実在する歴史的な建造物が立ち並ぶ世界で、主人公であるプレイヤーは一人の武人として生を受け、物語を進めていくことになります。

過酷な修行を乗り越え、強さの高みを目指す為、プレイヤーのそれぞれが協力し合って物語を紡いでいくオンラインゲーム。それが『新・天上碑』です。

◆『新・天上碑』について

タイトル：新・天上碑（しん・てんじょうひ）

ジャンル：MMORPG

開発：NEOWIZ

運営：株式会社G・O・P

対応OS：Windows 8.1以降

プラットフォーム：Pmang

サービス開始日：2003年3月14日

価格：基本無料（アイテム課金制）

◆Pmang（ピーマン）とは

Pmang（https://www.pmang.jp）は、株式会社G・O・Pが運営するオンラインゲームポータルサイトです。本格RPGや超リアルFPS、手軽に遊べるブラウザゲームやモバイルアプリなど、基本無料で楽しめる多彩なゲームを提供しています。また、セキュリティ対策も万全で、お客様が安心してプレイできる環境を整えています。Pmangでは今後も新タイトルを続々と追加し、さらに多くのゲームを提供していく予定です。

◆株式会社G・O・Pについて

株式会社G・O・P（https://www.gopcorp.co.jp）は、基本無料で遊べるオンラインゲームのポータルサイト「Pmang」及び「GAMEcom」（https://customer.gamecom.jp）を運営するゲームパブリッシャーです。前身企業（株式会社ゲームオン）の創業時より長期にわたるオンラインゲーム運営実績を誇り、現在は本格RPG、超リアルFPS、ブラウザゲームやモバイルアプリなど、PCからスマートフォンまで、20タイトル以上の人気ゲームを日本国内に提供しています。

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