日テレアナが運営するブランドAudire（アウディーレ）が、軽やかで涼しげなサマーコレクション新作5型を7/1に販売開始
日本テレビアナウンサーが運営するアパレルブランド「Audire（アウディーレ）」から、真夏の新作5型が登場。
2026年7月1日(水)よりオンラインストアにて販売します。
梅雨明けが目前に迫り、本格的な暑さとともに夏がまもなく訪れます。
厳しい暑さや湿気の中でも、はたらく女性たちが、自分らしく、そして凛とした佇まいでいられるように。
今回のサマーコレクションでは、身に纏った瞬間に心がふっと軽くなるような「軽やかさ」と、肌が喜ぶような「着心地」、そして夏を賢く生き抜くための「機能性」を追求しました。
快適さに優れながらも、Audireらしいエレガントなシルエットと上品なディテールはそのままに。どんな一日であっても、周囲に爽やかで知的な印象を与え、背筋をすっと伸ばしてくれる一着が揃いました。
Audire オンラインストア
https://audire.jp/
販売開始日時：7月1日（水）18:00
Tasuki flare tops
Size：S / M
Color：White / Melon / Navy
Price：\19,800（in TAX）
たすき掛けのディテールから着想を得たトップス。
肩から斜めに流れるラインが、装いにさりげない立体感を生み出します。
身体から離れるフレアシルエットで、軽やかで涼やかな印象に。
Kinchaku ribbon tops
Size：Free
Color：White / Navy / Blue stripe
Price：\19,800（in TAX）
巾着のように結ぶ、リボンディテール。
結び方によって生まれる自然な表情が、シルエットにやわらかな動きをつくります。
軽やかな素材と、程よいゆとりのシルエットは真夏に頼りたくなる一着です。
Hashigo ribbon dress
Size：Free
Color：White / Navy
Price：24,200（in TAX）
はしごのように連なるリボンディテール。
前はすっきりと潔く、後ろ姿にかわいらしさを宿して。
甘さに寄りすぎないバランスで、静かな存在感をまとう真夏のドレスです。
Cool knit polo
Size：S / M
Color：White / Biscuit / Black
Price：\24,200（in TAX）
日差しの下でも、重たく見えず、端正に整う。
シンプルなボディに、襟元だけさりげなく甘さを添えて。
一枚でも、ジャケットのインナーとしても〇
接触冷感素材を使用し、さらりとした着心地に仕上げました。
Candy gather cardigan
Size：S / M
Color： Pink / Pale gray / Dark dark navy
Price：25,300（in TAX）
前を閉じてブラウスのようにも、軽い羽織としても。
ウエストのくしゅくしゅ感が印象的な一枚。
たっぷりと寄せたギャザーは、動きに合わせてやわらかく揺れる。
ボディラインをさりげなく包み込みながら、ほどよい甘さを纏えるカーディガン。
◆Audireについて
はたらく日々に、凛と、心地よいスタイルを叶える服、Audire。いつでも、どこでも、凛とした雰囲気を纏っていたい。何かに打ち込んでいるときも 大切な人と過ごすひとときも。少しの不安に晒されているときでさえ 、 “ありたい自分”でいられることが心地よい。
日本テレビアナウンサーの声をもとに、現代社会を生きるあらゆる女性たちが いつ、どんなシーンにおいても身に纏えばすっと背筋が伸び、 軽やかに、自分らしく振る舞えるプロダクトを届けていきます。服そのものの提案だけではなく、その過程にも寄り添うブランドであることを目指しています。
◆商品のお貸し出し、ご掲載に関するお問い合わせ
73 Showroom：03-6447-4188／info@73showroom.com
◆一般のお客様のお問い合わせ
Audireカスタマーセンター：https://audire.channel.io/support-bots/88937
《問い合わせ窓口》
営業時間：11:00-18:00 (定休日：土日祝日)
《オンラインストア》
https://audire.jp/