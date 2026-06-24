日テレアナが運営するブランドAudire（アウディーレ）が、軽やかで涼しげなサマーコレクション新作5型を7/1に販売開始

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株式会社CEORY


日本テレビアナウンサーが運営するアパレルブランド「Audire（アウディーレ）」から、真夏の新作5型が登場。


2026年7月1日(水)よりオンラインストアにて販売します。



梅雨明けが目前に迫り、本格的な暑さとともに夏がまもなく訪れます。


厳しい暑さや湿気の中でも、はたらく女性たちが、自分らしく、そして凛とした佇まいでいられるように。



今回のサマーコレクションでは、身に纏った瞬間に心がふっと軽くなるような「軽やかさ」と、肌が喜ぶような「着心地」、そして夏を賢く生き抜くための「機能性」を追求しました。



快適さに優れながらも、Audireらしいエレガントなシルエットと上品なディテールはそのままに。どんな一日であっても、周囲に爽やかで知的な印象を与え、背筋をすっと伸ばしてくれる一着が揃いました。



Audire オンラインストア


https://audire.jp/


販売開始日時：7月1日（水）18:00


Tasuki flare tops






Size：S / M


Color：White / Melon / Navy


Price：\19,800（in TAX）



たすき掛けのディテールから着想を得たトップス。


肩から斜めに流れるラインが、装いにさりげない立体感を生み出します。


身体から離れるフレアシルエットで、軽やかで涼やかな印象に。


Kinchaku ribbon tops






Size：Free


Color：White / Navy / Blue stripe


Price：\19,800（in TAX）



巾着のように結ぶ、リボンディテール。


結び方によって生まれる自然な表情が、シルエットにやわらかな動きをつくります。


軽やかな素材と、程よいゆとりのシルエットは真夏に頼りたくなる一着です。


Hashigo ribbon dress





Size：Free


Color：White / Navy


Price：24,200（in TAX）



はしごのように連なるリボンディテール。


前はすっきりと潔く、後ろ姿にかわいらしさを宿して。


甘さに寄りすぎないバランスで、静かな存在感をまとう真夏のドレスです。


Cool knit polo






Size：S / M


Color：White / Biscuit / Black


Price：\24,200（in TAX）




日差しの下でも、重たく見えず、端正に整う。


シンプルなボディに、襟元だけさりげなく甘さを添えて。


一枚でも、ジャケットのインナーとしても〇


接触冷感素材を使用し、さらりとした着心地に仕上げました。


Candy gather cardigan






Size：S / M


Color： Pink / Pale gray / Dark dark navy


Price：25,300（in TAX）




前を閉じてブラウスのようにも、軽い羽織としても。


ウエストのくしゅくしゅ感が印象的な一枚。


たっぷりと寄せたギャザーは、動きに合わせてやわらかく揺れる。


ボディラインをさりげなく包み込みながら、ほどよい甘さを纏えるカーディガン。




◆Audireについて



はたらく日々に、凛と、心地よいスタイルを叶える服、Audire。いつでも、どこでも、凛とした雰囲気を纏っていたい。何かに打ち込んでいるときも 大切な人と過ごすひとときも。少しの不安に晒されているときでさえ 、 “ありたい自分”でいられることが心地よい。



日本テレビアナウンサーの声をもとに、現代社会を生きるあらゆる女性たちが いつ、どんなシーンにおいても身に纏えばすっと背筋が伸び、 軽やかに、自分らしく振る舞えるプロダクトを届けていきます。服そのものの提案だけではなく、その過程にも寄り添うブランドであることを目指しています。





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73 Showroom：03-6447-4188／info@73showroom.com



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Audireカスタマーセンター：https://audire.channel.io/support-bots/88937
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《オンラインストア》


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