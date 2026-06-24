日テレアナが運営するブランドAudire（アウディーレ）が、軽やかで涼しげなサマーコレクション新作5型を7/1に販売開始

株式会社CEORY

日本テレビアナウンサーが運営するアパレルブランド「Audire（アウディーレ）」から、真夏の新作5型が登場。

2026年7月1日(水)よりオンラインストアにて販売します。

梅雨明けが目前に迫り、本格的な暑さとともに夏がまもなく訪れます。

厳しい暑さや湿気の中でも、はたらく女性たちが、自分らしく、そして凛とした佇まいでいられるように。

今回のサマーコレクションでは、身に纏った瞬間に心がふっと軽くなるような「軽やかさ」と、肌が喜ぶような「着心地」、そして夏を賢く生き抜くための「機能性」を追求しました。

快適さに優れながらも、Audireらしいエレガントなシルエットと上品なディテールはそのままに。どんな一日であっても、周囲に爽やかで知的な印象を与え、背筋をすっと伸ばしてくれる一着が揃いました。

Audire オンラインストア

https://audire.jp/

販売開始日時：7月1日（水）18:00

Tasuki flare tops



Size：S / M

Color：White / Melon / Navy

Price：\19,800（in TAX）

たすき掛けのディテールから着想を得たトップス。

肩から斜めに流れるラインが、装いにさりげない立体感を生み出します。

身体から離れるフレアシルエットで、軽やかで涼やかな印象に。

Kinchaku ribbon tops



Size：Free

Color：White / Navy / Blue stripe

Price：\19,800（in TAX）

巾着のように結ぶ、リボンディテール。

結び方によって生まれる自然な表情が、シルエットにやわらかな動きをつくります。

軽やかな素材と、程よいゆとりのシルエットは真夏に頼りたくなる一着です。

Hashigo ribbon dress

Size：Free

Color：White / Navy

Price：24,200（in TAX）

はしごのように連なるリボンディテール。

前はすっきりと潔く、後ろ姿にかわいらしさを宿して。

甘さに寄りすぎないバランスで、静かな存在感をまとう真夏のドレスです。

Cool knit polo

Size：S / M

Color：White / Biscuit / Black

Price：\24,200（in TAX）





日差しの下でも、重たく見えず、端正に整う。

シンプルなボディに、襟元だけさりげなく甘さを添えて。

一枚でも、ジャケットのインナーとしても〇

接触冷感素材を使用し、さらりとした着心地に仕上げました。

Candy gather cardigan

Size：S / M

Color： Pink / Pale gray / Dark dark navy

Price：25,300（in TAX）





前を閉じてブラウスのようにも、軽い羽織としても。

ウエストのくしゅくしゅ感が印象的な一枚。

たっぷりと寄せたギャザーは、動きに合わせてやわらかく揺れる。

ボディラインをさりげなく包み込みながら、ほどよい甘さを纏えるカーディガン。

◆Audireについて

はたらく日々に、凛と、心地よいスタイルを叶える服、Audire。いつでも、どこでも、凛とした雰囲気を纏っていたい。何かに打ち込んでいるときも 大切な人と過ごすひとときも。少しの不安に晒されているときでさえ 、 “ありたい自分”でいられることが心地よい。

日本テレビアナウンサーの声をもとに、現代社会を生きるあらゆる女性たちが いつ、どんなシーンにおいても身に纏えばすっと背筋が伸び、 軽やかに、自分らしく振る舞えるプロダクトを届けていきます。服そのものの提案だけではなく、その過程にも寄り添うブランドであることを目指しています。

◆商品のお貸し出し、ご掲載に関するお問い合わせ

73 Showroom：03-6447-4188／info@73showroom.com

◆一般のお客様のお問い合わせ

Audireカスタマーセンター：https://audire.channel.io/support-bots/88937

《問い合わせ窓口》

営業時間：11:00-18:00 (定休日：土日祝日)

《オンラインストア》

https://audire.jp/