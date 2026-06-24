Diver-X、グローブ型VRコントローラ「ContactGlove3」を発表　公式ストアにて予約販売を開始！

Diver-X株式会社



Diver-X株式会社（本社：東京都千代田区／代表取締役：迫田大翔）は、グローブ型VRコントローラの新モデル「ContactGlove3」（コンタクトグローブ3）を発表いたします。6月23日（火）より公式ストア（https://store.diver-x.jp）にて予約販売を開始、価格は99,800円（税込）です。

■ ContactGlove3 とは

触覚フィードバック機能を搭載したグローブ型のVRコントローラです。ボタン入力、高精度なハンドトラッキング、並びにハプティックリアクタによる触覚フィードバックにより、没入感の高いVR体験を実現します。既存のすべてのSteamVRコンテンツで動作し、VRChat、Resonite をはじめとする幅広いタイトルでお使いいただけます。専用コントローラモジュール「Magnetra3」と組み合わせることで、ハンズフリーでの自然な操作と、従来コントローラ同等の入力性能を両立します。

■ 超高精度なトラッキングを実現する、電磁場トラッキング方式の採用

ContactGlove3は、指先・関節の3次元位置を絶対座標として直接取得できる電磁場（EMF）トラッキング方式へセンシング技術を全面的に刷新し、推奨環境下において、中央値0.5mm、最大値1.5mmの誤差※という、グローブ型コントローラとしては類を見ない精度を実現しました。（※当社計測方法による数値）

これにより、従来モデル（ContactGlove2）で採用していた指の曲がり角度を推定する曲げセンサ方式のグローブ型コントローラでは困難だった、ごく繊細な手の動きを正確に捉えます。

・両手の指先と指先を正確に合わせる（指を組む、両手でハートを作る、サインを送るなど）

・掌の上で物を扱う、手の中で指を動かす、ものを摘まむ・転がすなど

・楽器演奏や手話のような、指先位置の精度が問われる動作

VRChat や Resonite でのコミュニケーションをはじめ、手の表現がそのままアバターに乗る体験を、装着するすべての方にお届けします。

■ 専用コントローラモジュール「Magnetra3」を同梱

ContactGlove3には、新型コントローラモジュール「Magnetra3（マグネトラ3）」を同梱します。

Magnetra3には、従来モデルからボタンレイアウト・固定方法の改善といった強化の継続と、ボタンを押すことでグリップ状態を物理的に固定できる「グリップ固定ボタン」を今回新たに搭載しました。

これまでグリップ操作は手の形状（ジェスチャー）のみで判定していたため、操作の途中で手の形が少しでも変化するとグリップが意図せず外れてしまうという課題がありましたが、「グリップ固定ボタン」を新搭載したことで、手の形が変わってもグリップが解除されず、物を掴む・持ち続ける・投げるといった操作を、より確実かつ直感的に行えます。

これによりMagnetra3は、ハンズフリーの没入感を保ちながら、従来のVRコントローラを超える「掴む・握る」操作の安定性を実現します。

■ 装着性とメンテナンス性の改良

従来モデルの課題であった布部分のフィット感・耐久性を見直し、生地と固定構造を再設計したことで、長時間の使用時にも快適にご使用頂けます。指先（第一関節）が露出する構造を継続採用しており、装着したままキーボード等を操作することも可能です。布部分は引き続き洗濯・交換に対応します。なお、表現の自由度が高い親指については、専用の指先キャップを装着することで高精度なトラッキングを実現し、繊細な親指の動きまで忠実に再現することを可能にしています。

■ 主要仕様

トラッキング方式：電磁場（EMF）トラッキング

トラッキング精度：センサー位置誤差 中央値0.5mm、最大値1.5mm／センサー方向誤差 中央値0.4°、最大値1°（当社推奨環境下）

データ出力レート：100Hz

レイテンシー：30ms

通信方式：専用ドングル（同梱）

触覚フィードバック：ハプティックリアクタによる振動

バッテリー容量：1,200mAh

連続稼働時間：8～10時間

充電方法：USB Type-C

グローブサイズ：S/M/L/XL

対応OS：Windows

対応VRヘッドセット：SteamVR対応ヘッドセット各種

対応アプリケーション：VRChat / Resonite / その他SteamVRアプリ

■ 価格・予約販売について

価格：99,800円（税込）から

販売ページ：Diver-X 公式ストア（https://store.diver-x.jp）

予約開始：2026年6月23日

出荷開始予定：2026年10月

■ 会社概要

会社名：Diver-X株式会社

設立：2021年3月

所在地：東京都千代田区

代表者：代表取締役 迫田大翔

WEBサイト：https://diver-x.jp

■ 本件に関するお問い合わせ

Diver-X株式会社 広報担当

お問い合わせフォーム：https://diver-x.jp/contact

※ ContactGlove3 と Magnetra3 は相互に専用設計です。Magnetra1・Magnetra2、ContactGlove1・ContactGlove2 との組み合わせはサポート対象外となります。