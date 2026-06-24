【くもんの幼児向けワーク新刊】大好きなサンリオキャラクターズとはじめての知育！『サンリオキャラクターズ×くもんレッスン　どこでもシール2さいから』『どこでもシール3さいから』の２点を刊行！

株式会社くもん出版

株式会社くもん出版（代表取締役社長：泉田 義則）は、「サンリオキャラクターズ×くもんレッスン」シリーズより、『どこでもシール２さいから』・『どこでもシール３さいから』の２点を、2026年６月24日に刊行いたします。

「そろそろワークブックをためしてみたいけど、まだ早いかな……」「移動中や待ち時間など、子どもが退屈してしまうときに、手軽に取り組めるものが欲しい！」そんな保護者の方々の声にお応えする、コンパクトで文具いらずのシールワークブックが登場です。

「サンリオキャラクターズ×くもんレッスン」新刊の紹介

『どこでもシール２さいから』『どこでもシール３さいから』の特長

「いろ」・「かたち」・「ことば」・「かず」に親しむ

大人気のサンリオキャラクターズと一緒にシールを貼りながら、「いろ」・「かたち」・「ことば」・「かず」に親しみ、集中力や識別力を育てます。文字や数がまだわからなくても大丈夫。シールを貼ったあとも、かわいい絵本のように楽しめるので、はじめてのワークブックにぴったりの一冊です。

さらに、２点とも「サンリオキャラクターズのちいさなお部屋をつくれる組み立てふろく」が付いています！

『どこでもシール２さいから』の内容

身近なものや言葉で構成されているので、取り組みやすくはじめてのワークに最適！

●たっぷり220枚のシール！

●いろ：シールを貼りながら、身近なものを色で集めたり、分けたりします。基本的な10色の色に触れられます。

●かたち：丸・三角・四角のシールを貼るパズルや、優しいジグソーパズルを通して、形に親しみ図形感覚を高めます。

●ことば：食べものや動物、乗りものなど、身近なことばを学びます。

●かず：ものを数えながらシールを貼ったり、同じ数字を探して貼ったりして、「５までの数」を学びます。

『どこでもシール３さいから』の内容

少しずつ言葉や数への興味が広がってきた３歳のお子さま向けに、ステップアップした内容のワークです。

●大満足のたっぷり280枚のシール！

●いろ：シールを貼りながら、身近なものを色で集めたり、分けたりします。基本的な10色の色に触れられます。

●かたち：丸・三角・四角のシールを貼るパズルや、優しいジグソーパズルを通して、形に親しみ基図形感覚を高めます。

●ひらがなことば・はんたいことば：あいうえお順に身近なひらがなことばに親しみ、ひらがなへの興味を育みます。また、「おおきい・ちいさい」などの反対ことばにも触れます。

●かず：ものを数えながらシールを貼ったり、同じ数字を探して貼ったりして、「10までの数」を学びます。

特別ふろく！ サンリオキャラクターズのミニおへやジオラマ

どちらの商品も、巻末に「サンリオキャラクターズのちいさなお部屋をつくれる組み立てふろく」を収録しています。シール遊びを楽しんだあとは、自分だけの可愛いお部屋を組み立てて、立体的なこうさく遊びやごっこ遊びへと興味を広げることができます。

書誌情報

サンリオキャラクターズ×くもんレッスン どこでもシール２さいから

対象：２さいから

判型・ページ数：A5判・64ページ、シール220枚

ISBN：978-4-7743-3971-9

サンリオキャラクターズ×くもんレッスン どこでもシール３さいから

対象：３さいから

判型・ページ数：A5判・64ページ、シール280枚

ISBN：978-4-7743-3972-6

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