RVCA、千葉ロッテマリーンズ「BLACK SUMMER WEEK」と初コラボレーション　限定コレクションを6月下旬発売

ボードライダーズジャパン合同会社(C)︎C.L.M

RVCAと、千葉ロッテマリーンズのフラッグシップイベント「BLACK SUMMER WEEK」との初のコラボレーション。本コレクションは2026年6月下旬より発売します。

ファンとの強い結びつきを原動力に独自のカルチャーを育んできた千葉ロッテマリーンズと、サーフ、スケート、アート、格闘技など多様なコミュニティとともに歩んできたRVCA。両者は異なるフィールドに存在しながらも、コミュニティを起点に人々をつなぎ、カルチャーを形成してきたという共通の価値観を持っています。

また、ブラックは、「BLACK SUMMER WEEK」のキーカラーであり、RVCAにとってはブランド哲学である「VA（The Balance of Opposites）」を体現する象徴的なカラーです。本コレクションは、コミュニティを核にカルチャーを育み、相反する価値を受け入れる精神を共有する両者だからこそ実現した、特別なコラボレーションです。スポーツとカルチャー、それぞれのフィールドを越えて共鳴する両者のアイデンティティを表現しています。

また、本コレクションの発売と初コラボレーションを記念し、2026年7月31日（金）18:00より、RVCA SHIBUYAにて千葉ロッテマリーンズ戦のライブビューイングイベントを開催いたします。

会場では、千葉ロッテマリーンズの本拠地・ZOZOマリンスタジアムの壁画を手掛けるアーティスト・holhyによるアート展示等を実施。また、本イベントのために描き下ろされたオリジナルアートを使用した来場特典もご用意しております。

RVCAと千葉ロッテマリーンズ、それぞれのコミュニティとカルチャーが交差する特別な空間を、ぜひお楽しみください。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

*「BLACK SUMMER WEEK」

ZOZOマリンスタジアムの夏を彩る、今年で6年目を迎える千葉ロッテマリーンズのフラッグシップイベント。スタジアム全体が野外フェスのような洗練された空間となり、野球ファンはもちろん、これまで観戦経験がない人でも楽しめる特別な1カ月間。今年は2026年7月10日(金)～8月9日(日)のホームゲーム13試合で開催。

RVCA × MARINES “BLACK SUMMER WEEK 2026” Collection

チームカラーであるブラック＆ホワイトをベースに、イベントロゴ、千葉ロッテマリーンズとRVCAのWロゴを配した特別仕様。トップス・ボトムスともに速乾性のある素材を採用し、水辺から街まで活躍するハイブリッドウェアに仕上げました。UPF50＋のUVプロテクション機能により、強い日差しから肌をしっかりガードします。

ビーチやプールではラッシュガード代わりとして、トレーニングやデイリーユースでは高機能なアクティブウェアとしても着用可能。野球、スポーツ、アート、ストリートカルチャ-、異なるフィールドでありながら、“VA（相対するもの）”という価値観を共有する両者らしいコレクションとなっています。

■“PLAY the GAME, SHARE the CULTURE”

RVCA × CHIBA LOTTE MARINES ～ゲームを超えて、カルチャーを共有する～

会場：RVCA SHIBUYA STORE @rvcastore_shibuya(https://www.instagram.com/rvcastore_shibuya/)

住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5丁目27-5

会期：7月31日(金)

時間：18:00 - 21:00

内容：

ライブビューイング

コラボレーション商品展示

アート展示 |Holhy氏による描きおろしアート展示 @holhy(https://www.instagram.com/holhy/)

DJプレイ

Bintang Beer| supported by @bintangbeer_japan(https://www.instagram.com/bintangbeer_japan/)

本コレクションの発売と初コラボレーションを記念し、2026年7月31日（金）18:00より、RVCA SHIBUYAにて千葉ロッテマリーンズ戦のライブビューイングイベントを開催いたします。

会場では、千葉ロッテマリーンズの本拠地・ZOZOマリンスタジアムの壁画を手掛けるアーティスト・holhyによるアート展示等を実施。また、本イベントのために描き下ろされたオリジナルアートを使用した来場特典もご用意しております。

※諸事情により、出演者および内容は予告なく変更となる場合がございます。

RVCA × MARINES “BLACK SUMMER WEEK 2026” Collection ＊一部

BSW LOGO TEE 7,150円 / BSW SHORTS 7,920円 / BSW TRUCER 5,280円BSW LOGO TEE 7,150円BSW SHORTS 7,920円BSW SL TEE 6,930円 / BSW TRUCER 5,280円BSW SL TEE 6,930円 / BSW SHORTS 7,920円BSW PT TEE 7,150円 / BSW SHORTS 7,920円 / BSW TRUCER 5,280円BSW PT TEE 7,150円

(C)︎C.L.M

RVCA × MARINES “BLACK SUMMER WEEK 2026” Collection

[発売日] 2026年6月下旬

[アイテム展開] Tシャツ、ノースリーブTシャツ、ショーツ、トラッカーキャップ

[取り扱い店舗] RVCA Online Store

[URL] HP https://boardriders.co.jp/pages/rvca/

[読者問い合わせ先] ボードライダーズジャパン TEL: 0120-32-9190

【About RVCA＜ルーカ＞】

2001年に設立され、様々なアーティストやクリエイターによって命を吹き込まれたアパレルやアクセサリーを展開するカリフォルニア発のグローバル・ライフスタイルブランド。アート、スケートボード、サーフィン、格闘技という4つのルーツを持ち、ブランドコンセプト“THE BALANCE OF OPPOSITES（相反するバランス）”の世界観は、自然と人工、過去と現在、秩序と無秩序など、相反するものが共存するさまを象徴。

また、有名無名問わずアーティストやアドボケーターとしての支持者たち、ミュージシャン、そして想像力の限界を押し広げ続ける若者たちを世界へ発信するプログラム「Artist Network Program(ANP)」にも力を入れており、クリエイティブな感性を持った人々のサポートや数多くのコラボレーションも手がけている。

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