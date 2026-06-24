日本最大級のオンラインオリパサービス「日本トレカセンター」とTCG GATE（トレカゲート）が第2弾コラボレーション企画を開催

株式会社Anmore

株式会社Anmore（本社：東京都）が運営するトレーディングカード専門店「TCG GATE（トレカゲート）」は、日本最大級のオンラインオリパサービス「日本トレカセンター」との第2弾コラボレーション企画を、2026年6月24日（水）18:00より開始することをお知らせいたします。

本企画は、TCG GATEと日本トレカセンターによる第2弾コラボレーション企画として実施されるもので、人気の高いPSA10鑑定カードを多数ラインアップした特別仕様となっております。

今回のコラボレーションでは、

・旧裏御三家 PSA10

・マリオピカチュウ PSA10

・ポンチョを着たピカチュウ（リザードンX）PSA10

・その他人気PSA10鑑定品

など、ポケモンカードファンやコレクターから高い支持を集めるカードを多数封入しております。

また、ポケモンカードゲーム拡張パック「ポケモンカード151」未開封BOX相当のコインが当たる特別賞も用意しております。

なお、本企画は2026年6月24日（水）18:00より公開・販売開始となります。

TCG GATEは、「日本のトレーディングカード文化を世界へ発信する拠点」をコンセプトに掲げ、秋葉原から国内外のファン・コレクターへ向けて、日本発のTCGカルチャーの魅力を発信しています。

今回の日本トレカセンターとのコラボレーションを通じて、両社のユーザーへ新たなカード体験を提供するとともに、トレーディングカード市場のさらなる活性化を目指してまいります。

日本トレカセンター 公式情報

公式サイト：https://japan-toreca.com/

公式X：https://x.com/jpn_tcg_center

TCG GATE 公式情報

公式X：https://x.com/tcg__gate

公式Instagram：https://www.instagram.com/tcg_gate/

公式LINE：https://lin.ee/UwjhcHu

本件に関するお問い合わせ先

TCG GATE 広報担当：橋元

Email：hashimoto@tcg-gate.com