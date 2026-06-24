【BIMオペレーターor設計者向け】「プロファイルファミリ」の概要からカスタマイズ・活用方法まで！7/8（水）・21（火）「ビギナーこそ知っておくべきファミリの仕組み」アーカイブ映像を無料配信!!

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は７月8日（水）と21日（火）、Revitの使用経験がまだ浅いBIMオペレーターや設計者の方々を対象に、2024年2月・4月に開催したオンラインセミナー「【Revitの方程式・ビギナー脱却編】Revitビギナーこそ知っておくべきファミリの仕組みvol.4/ vol.5」のアーカイブ映像を無料配信します。

▼vol.4「プロファイルファミリの概要」の詳細・お申し込み

https://www.arc-agency.jp/magazine/14989(https://www.arc-agency.jp/magazine/14989)

※締切：2026年7月8日（水）11：30



▼vol.5「プロファイルファミリの活用方法」の詳細・お申し込み

https://www.arc-agency.jp/magazine/14995(https://www.arc-agency.jp/magazine/14995)

※締切：2026年7月21日（火）11：30



建築設計に用いられるBIMソフトウェアの中でも世界中で高いシェアを誇り、国内の建築分野でも幅広く利用されているAutodesk社の「Revit」。3Dによる正確かつ高精度のモデリングを実現することができる「Revit」ですが、ビギナーの方にとってはその豊富な機能を使いこなすことは容易ではなく、「思い通りに操作ができない」「仕組みが分からないので教わったことしかできない」「いじっていたらデータを壊してしまった」といったお悩みを持つ方も多いのではないでしょうか。そこでC&R社では、Revitビギナーの皆さまのお悩みを解消すべく基本からRevitへの理解を深めることができるセミナーを開催しています。



ご登壇いただくのは、BIMマネージャーとして活躍し、Revitの普及活動や企業へのBIM導入支援も行う中川まゆ氏。今回のテーマは「Revitを扱う上で非常に大切なファミリの仕組み」のひとつである「プロファイルファミリ」についてです。第4回では「概要と様々な使い方」を、第5回では「カスタマイズと活用方法」について、わかりやすく解説しています。このセミナーを視聴して、もっとRevitを使いこなしてみませんか？ご興味をお持ちの方はお気軽にご視聴ください。



※アーカイブ配信のため、ご質問には対応していません。

※通信環境により画像が乱れる場合があります。あらかじめご了承ください。



＜こんな方におすすめ＞

・Revit使用経験が1年半未満のBIMオペレーターや設計者の方

・「思い通りにRevit操作ができない」「教わったことしかできない」とお悩みのRevitビギナーの方

・BIM（Revit）について興味がある方

【アーカイブ録画配信】Revitビギナーこそ知っておくべきファミリの仕組みVol.4 プロファイルファミリの概要Vol.5 プロファイルファミリの活用方法

■日時

vol.4 2026年7月8日（水）12：00～12：55 ※再生時間は、約48分です。

vol.5 2026年7月21日（火）12：00～13：00 ※再生時間は、約55分です。



■場所

オンライン（Zoom）



■登壇者

中川まゆ（なかがわ・まゆ）氏

有限会社アミューズワークス 代表取締役

東洋紡エンジニアリング株式会社、ヒューマンアカデミー株式会社を経て、2000年に有限会社アミューズワークスを設立。2005年にRevitを導入。2007年には、Revitで作成した茶室をLas Vegasで開催されたAutodesk Universityで発表。Revitユーザーグループ発足後は運営メンバー（幹事）として参加するなど、Revitの普及・解説に活躍。現在、企業へのBIM導入支援、ハウスメーカーでの業務請負、大学・専門学校での教育、BIMプロジェクト内モデリング支援BIMモデル、BIMパーツ作成請負を行っている。



＜著書＞

2013年「はじめてのRevitLT」

2016年「はじめてのRevit ＆ RevitLT」

2019年「BIMをもっと活用したい人のためのRevitファミリ入門」

2020年「はじめてのRevit ＆ RevitLT」(2021Ver)



■対象

・Revit使用経験が1年半未満のBIMオペレーターや設計者の方

・「思い通りにRevit操作ができない」「教わったことしかできない」とお悩みのRevitビギナーの方

・BIM（Revit）についてご興味をお持ちの方



■参加費

無料



■定員

各回50名



▼vol.4「プロファイルファミリの概要」の詳細・お申し込み

https://www.arc-agency.jp/magazine/14989(https://www.arc-agency.jp/magazine/14989)

※締切：2026年7月8日（水）11：30



▼vol.5「プロファイルファミリの活用方法」の詳細・お申し込み

https://www.arc-agency.jp/magazine/14995(https://www.arc-agency.jp/magazine/14995)

※締切：2026年7月21日（火）11：30





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

PEC事務局 「BIM（Revit）セミナー」担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は2013年より、建築業界に特化したエージェンシー事業をスタート。企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、建築業界に携わるプロフェッショナルの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。建築士や設計士など、建築分野のプロフェッショナルの皆さまに向けては転職支援サービス「アーキテクト・エージェンシー」のほか、建築業界の最新情報をお届けする情報サイト「Architect's magazine」を展開。そのほか、住み手のライフスタイルとオーナーの収益性を兼ね備えた賃貸住宅をプロデュースする「CREATIVE RESIDENCE(R)」や、建築士・工務店と注文住宅を建てたい人の双方をVR空間で結び付けるVR建築展示場「XR EXPO(R)」も展開中です。



＜C&R社建築グループの関連サイト＞

▼建築業界専門の転職支援サービス「アーキテクト・エージェンシー」

https://www.arc-agency.jp/



▼建築業界の情報メディア「Architect's magazine」

https://www.arc-agency.jp/magazine



▼貸し手・住み手・つくり手の3者にメリットをもたらす賃貸住宅シリーズ「CREATIVE RESIDENCE(R)」

https://creative-residence.com/



▼建築DXサービス

https://xr-expo.co.jp/





【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。



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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

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▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/