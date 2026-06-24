ご縁を、美しく。あなたらしいキレイが、あなたらしい出会いにつながる結婚相談所サービス「MUSEE MARIAGE」を7月1日公開

ミュゼ・メディア・HD株式会社

美容脱毛サロン「ミュゼプラチナム」を運営するミュゼ・メディア・HD株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：高橋英樹）は、国内最大級の結婚相談所ネットワークIBJに加盟し、美容と婚活を掛け合わせた新しい結婚相談所サービス「MUSEE MARIAGE（ミュゼマリアージュ）」を2026年7月1日に公開いたします。

近年、婚活サービスは多様化し、SNSやマッチングアプリなど、出会いの選択肢は大きく広がっています。一方で、「婚活を始めたいけれど、自分に自信が持てない」「理想の出会いに向けて、自分磨きも大切にしたい」「一人で婚活を進めることに不安がある」といった声も少なくありません。

ミュゼはこれまで、美容サロンとして多くのお客様の“キレイになりたい”という想いに寄り添い、一人ひとりの前向きな気持ちや自信を応援してまいりました。

MUSEE MARIAGEは、そうしたミュゼの想いを婚活領域へ広げる新しいサービスです。

単なる出会いの場ではなく、美容を通じて自分らしい魅力を育みながら、プロのカウンセラーが一人ひとりの想いやペースに寄り添い、理想のパートナーとのご縁をサポートします。

コンセプトは、

「ご縁を、美しく。」

あなたらしいキレイが、あなたらしい出会いにつながるように。

そして、その出会いが幸せな未来へとつながっていくように。

MUSEE MARIAGEでは、IBJ加盟相談所としての安心感と、ミュゼならではの美容サポートを掛け合わせ、婚活をもっと前向きに、自分らしく進められるサービスを目指します。

サービス内容、料金プラン、美容特典、無料相談の受付方法などの詳細は、2026年7月1日に公開いたします。

MUSEE MARIAGEが、多くの方にとって新たな一歩を踏み出すきっかけとなり、理想の未来へ向かう前向きな婚活をサポートできれば幸いです。

MUSEE MARIAGEについて

MUSEE MARIAGEは、美容と婚活を掛け合わせた結婚相談所サービスです。

美容サロンとして一人ひとりの“キレイ”をサポートし続けてきたミュゼが、IBJ加盟相談所として、プロのカウンセラーによる婚活支援と美容サポートを提供します。

出会いだけでなく、自分に自信を持ち、前向きに未来へ進むための婚活をサポートします。

■サービスの特徴

1. 美容サロンのミュゼだからできる、自信につながる婚活

婚活では、どんな人と出会うかだけでなく、自分自身がどんな気持ちでその出会いに向き合えるかも大切です。

MUSEE MARIAGEでは、ミュゼならではの美容サポートを通じて、自分磨きの時間を前向きに楽しみながら、自信を持って婚活に向き合える環境を提供します。

2. プロのカウンセラーが、一人ひとりに寄り添い伴走

SNSやマッチングアプリのように、出会った後を一人で進める婚活とは異なり、MUSEE MARIAGEではプロのカウンセラーが活動をサポートします。

プロフィール作成、お相手探し、お見合い、交際、ご成婚に向けた活動まで、一人ひとりの想いやペースに寄り添いながら伴走します。

3. IBJ加盟相談所として、真剣な出会いをサポート

MUSEE MARIAGEは、国内最大級の結婚相談所ネットワークIBJの加盟相談所です。

結婚を真剣に考える方との出会いを、安心できる環境でサポートします。

■今後の展開について

MUSEE MARIAGEのサービス内容、料金プラン、美容特典、無料相談の受付方法などの詳細は、2026年7月1日に公開いたします。

今後、公式サイトおよび各種お知らせを通じて、順次情報を発信してまいります。

＜本件に関する報道関係者からの問い合わせ先＞

ミュゼ・メディア・HD株式会社 広報担当

E-mail：mmh@musee-pla.jp