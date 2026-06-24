ご縁を、美しく。あなたらしいキレイが、あなたらしい出会いにつながる結婚相談所サービス「MUSEE MARIAGE」を7月1日公開
美容脱毛サロン「ミュゼプラチナム」を運営するミュゼ・メディア・HD株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：高橋英樹）は、国内最大級の結婚相談所ネットワークIBJに加盟し、美容と婚活を掛け合わせた新しい結婚相談所サービス「MUSEE MARIAGE（ミュゼマリアージュ）」を2026年7月1日に公開いたします。
近年、婚活サービスは多様化し、SNSやマッチングアプリなど、出会いの選択肢は大きく広がっています。一方で、「婚活を始めたいけれど、自分に自信が持てない」「理想の出会いに向けて、自分磨きも大切にしたい」「一人で婚活を進めることに不安がある」といった声も少なくありません。
ミュゼはこれまで、美容サロンとして多くのお客様の“キレイになりたい”という想いに寄り添い、一人ひとりの前向きな気持ちや自信を応援してまいりました。
MUSEE MARIAGEは、そうしたミュゼの想いを婚活領域へ広げる新しいサービスです。
単なる出会いの場ではなく、美容を通じて自分らしい魅力を育みながら、プロのカウンセラーが一人ひとりの想いやペースに寄り添い、理想のパートナーとのご縁をサポートします。
コンセプトは、
「ご縁を、美しく。」
あなたらしいキレイが、あなたらしい出会いにつながるように。
そして、その出会いが幸せな未来へとつながっていくように。
MUSEE MARIAGEでは、IBJ加盟相談所としての安心感と、ミュゼならではの美容サポートを掛け合わせ、婚活をもっと前向きに、自分らしく進められるサービスを目指します。
サービス内容、料金プラン、美容特典、無料相談の受付方法などの詳細は、2026年7月1日に公開いたします。
MUSEE MARIAGEが、多くの方にとって新たな一歩を踏み出すきっかけとなり、理想の未来へ向かう前向きな婚活をサポートできれば幸いです。
MUSEE MARIAGEについて
MUSEE MARIAGEは、美容と婚活を掛け合わせた結婚相談所サービスです。
美容サロンとして一人ひとりの“キレイ”をサポートし続けてきたミュゼが、IBJ加盟相談所として、プロのカウンセラーによる婚活支援と美容サポートを提供します。
出会いだけでなく、自分に自信を持ち、前向きに未来へ進むための婚活をサポートします。
■サービスの特徴
1. 美容サロンのミュゼだからできる、自信につながる婚活
婚活では、どんな人と出会うかだけでなく、自分自身がどんな気持ちでその出会いに向き合えるかも大切です。
MUSEE MARIAGEでは、ミュゼならではの美容サポートを通じて、自分磨きの時間を前向きに楽しみながら、自信を持って婚活に向き合える環境を提供します。
2. プロのカウンセラーが、一人ひとりに寄り添い伴走
SNSやマッチングアプリのように、出会った後を一人で進める婚活とは異なり、MUSEE MARIAGEではプロのカウンセラーが活動をサポートします。
プロフィール作成、お相手探し、お見合い、交際、ご成婚に向けた活動まで、一人ひとりの想いやペースに寄り添いながら伴走します。
3. IBJ加盟相談所として、真剣な出会いをサポート
MUSEE MARIAGEは、国内最大級の結婚相談所ネットワークIBJの加盟相談所です。
結婚を真剣に考える方との出会いを、安心できる環境でサポートします。
■今後の展開について
MUSEE MARIAGEのサービス内容、料金プラン、美容特典、無料相談の受付方法などの詳細は、2026年7月1日に公開いたします。
今後、公式サイトおよび各種お知らせを通じて、順次情報を発信してまいります。
＜本件に関する報道関係者からの問い合わせ先＞
ミュゼ・メディア・HD株式会社 広報担当
E-mail：mmh@musee-pla.jp