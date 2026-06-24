ギフトラッピングにギフトバッグM/Lが新しく登場

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株式会社ウカ


この度、トータルビューティーカンパニーuka(@instauka,@ukacojp,@ukatokyo)から新たなギフトラッピング「ギフトバッグM / ギフトバッグL」が登場します。



紐が付いて、ぎゅっと絞れるエコバック。


サステナブルにショッピングを楽しみたいあなたへ。
くり返し使えるギフトバッグは、ネイルオイルやベースコートのように小さくて軽いものだけでなく、ヘアケアやボディケアも入れられます。


商品を入れて大切な人へプレゼントしたり、お買い物の相棒にしたり。



※ギフトバッグM / ギフトバッグLの登場に伴い、現在販売しているワンコイン エコバッグ（ラッピングを含む）は、6月30日（火）をもって廃盤となります。


※公式オンラインストア では一律495円（税込)でギフトのサイズに合わせて、ラッピングさせていただいた状態でお届けさせていただきます。



【商品情報】





・uka ギフトバッグM


シャンプー/コンディショナーの400mlボトルやバスソルトなどのマチがある商品はもちろん、ドライシャンプーやクロモジミストなどの縦長商品もぴったり入るサイズです。


価格：330円(税込)
発売日：7月1日(水) ～



・uka ギフトバッグL


シャンプー/コンディショナーの400mlボトルが2個まで入るサイズです。プレゼントから普段のお買い物にも。


価格：440円(税込)
発売日：7月1日(水) ～




【対象店舗】


公式オンラインストア / uka 東京ミッドタウン 六本木 / uka 広尾店 / uka park side suite / ukacojp/store（表参道） / uka store Kyoto ShinPuhKan / uka store NEWoMan YOKOHAMA / uka store Shibuya RAYARD MIYASHITA PARK / uka store Sapporo Stellar Place / uka store Nagoya Takashimaya GATE TOWER MALL / uka store NEWoMan SHINJUKU / uka store Osaka LUCUA 1100 / uka store AMU Plaza Hakata / uka store Sendai PARCO2 / uka store DAIMARU SHINSAIBASHI / uka store / Care & Share





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