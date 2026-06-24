ハウステンボスのハロウィンが、かつてないスケールで進化！新キャラ登場！史上最もスリリングな体験で大絶叫・大熱狂の本格ホラーや、昼はミッフィーたちが、初めて仮装で登場する新パレード開幕

ハウステンボス株式会社

「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」は、この秋、かつてないスケールで進化したハロウィンを開催いたします。

特設サイト：https://www.huistenbosch.co.jp/event/autumn/2026/

秋イベントのメインビジュアル

毎年大好評の「ホーンテッド・ハロウィン」には、闇の使者たちの宴を更なる恐怖に陥れる、暴君「デス・キング」が新登場。本物の宮殿を舞台に、思わず絶叫してしまう恐怖と、その先に待つ爽快感がパワーアップした、大絶叫・大熱狂の本格ホラーを体感できます。

心ときめく体験が叶う「ミッフィー・ハロウィン」では、ミッフィーとメラニーに加えて、くまの「ボリス」とぶたの「グランティ」が、初めて魔女や海賊などの仮装をしてパレードに登場します。その他にも、ワクワクとかわいいが止まらないミッフィーのハロウィンイベントを満喫できます。

さらに、満足度96％(※1)を誇る圧巻の絶景ナイトショー「シャワー・オブ・ライツ」が、さらにスケールアップした生歌と生演奏に加え、新たな演出によって生まれ変わります。視界いっぱいに広がる圧巻の光景に、思わず息を呑むほどの感動をご体感ください。

また、美しいヨーロッパの街並みの中で、九州の秋の味覚を堪能できるグルメフェスティバル「テイストオブ九州～秋～」もパワーアップ。ハロウィンイベントだけにとどまらず、秋を思い切り楽しめる体験が盛りだくさんです。

ハウステンボスは今、世界唯一(※2)のミッフィーをテーマにしたエリア「ミッフィー・ワンダースクエア」や、日本初(※3)の「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」をはじめとした「迎撃要塞都市 ハウステンボス」に加え、8月27日(木)に新たに開業する“極限状況でのスリル”を味わえる「今際の国のアリス～イマーシブデスゲーム～」などアトラクションが続々と登場し、テーマパークリゾートとして成長を加速しております。

そんな「ワクワクが、続々！」のハウステンボスで、とびきり楽しい特別な時間を過ごすのはいかがでしょうか。

ハウステンボスのハロウィンは、かつてないスケールで進化！

1. 新キャラ登場！史上最もスリリングな体験で大絶叫・大熱狂！本格ホラーの「ホーンテッド・ハロウィン」

2. ミッフィーたちが、初めて仮装で登場する新パレード開幕！心ときめく「ミッフィー・ハロウィン」

3. 生歌・生演奏がさらにスケールアップ、新たな演出とともに生まれ変わる「シャワー・オブ・ライツ」

4. 九州でしか味わえない秋の味覚を、ヨーロッパの美しい景色の中で堪能できる「テイストオブ九州～秋～」

1. 新キャラ登場！史上最もスリリングな体験で大絶叫・大熱狂！本格ホラーの「ホーンテッド・ハロウィン」

本物の宮殿「パレス ハウステンボス」を舞台に、今年は新しいキャラクターである暴君「デス・キング」が登場します。この巨大で不気味な新たな闇の使者の登場により、今年の「ホーンテッド・ハロウィン」は、史上最もスリリングな体験にパワーアップし、大絶叫・大熱狂を味わえます。

宮殿の前に広がるのは、海賊やミイラなどの不気味な闇の使者たちが徘徊し、その場にいるだけで背筋が凍るような異様な世界。彼らは闇に紛れ、予測できないタイミングで迫り来るため、思わず大絶叫してしまいます。

大絶叫の後は、襲い掛かる闇の使者たちが突然踊り出し、彼らと一緒に叫んで踊る中毒性抜群のダンスナイトショーがスタート。今年は、新曲＆新ダンスで一新し、恐怖の世界から一気に大熱狂の渦へ、その後は解き放たれた爽快感を全身でご体感いただけます。

開催場所：パレス ハウステンボス前庭

※開催日は火曜・水曜を除く

【新登場！逃げ場のないクルーズ船を舞台に、“最恐ホラー”体験も期間限定で開催決定。詳細は後日発表】

ホーンテッド・ハロウィン

本物のクルーズ船「マリエラ」に閉じこめられる密室体験で、ゾンビたちに追い込まれる“最恐ホラー”をお届けいたします。

2. ミッフィーたちが、初めて仮装で登場する新パレード開幕！心ときめく「ミッフィー・ハロウィン」

■「ミッフィー＆フレンズ ハロウィンパーティーパレード」

魔女や海賊、魔法使い、騎士など、初めてハロウィンの仮装で身を包んだミッフィーとメラニー、くまの「ボリス」とぶたの「グランティ」がパレードに登場！

ゲストと一緒にダンスタイムを楽しんだ後は、ミッフィーたちと写真を撮ったり、限定デザインのお菓子をもらうことができ、さらにパワーアップした心ときめくハロウィンをご体感いただけます。

開催場所：アムステルダムシティ

ミッフィー・ハロウィン

■「おばけミッフィーとメラニーのグリーティング」

日本でここだけでしか出会えないシーツをかぶった「おばけミッフィー」に加えて、メラニーもグリーティングに登場します。ゲストの皆様を驚かせようとやってきたミッフィーたちと、この期間だけの特別な時間をお楽しみください。

開催場所：ミッフィー・ワンダースクエア

■その他にも心ときめくミッフィーのハロウィンイベントが盛りだくさん

街を巡りながら“トリック・オア・トリート！”の掛け声でお菓子がもらえるイベント「トリック・オア・トリート」や、ミッフィーのデザインが描かれたバスケットをもって、ミッフィーのお菓子を集めるスペシャルラリーも実施いたします。さらに、今季限定のミッフィーのかわいいグルメやグッズも新登場し、心ときめくハロウィンを満喫できます。

ミッフィーのハロウィングルメObakeシリーズのグッズ

3. 生歌と生演奏がさらにスケールアップ、新たな演出とともに生まれ変わる「シャワー・オブ・ライツ」

2025年春に登場した満足度96％(※1)を誇る、生演奏×花火×光×噴水の絶景ナイトショー「シャワー・オブ・ライツ」。

さらなる感動体験をお届けするため、バイオリン、チェロ、ピアノに加え、美しい生歌も重ねて、これまで以上に多くの演奏者が織りなす上質な音楽と、華やかな光の演出へと一新いたします。

また、9/19(土)～22(火)、10/10(土)、11(日)、31(土)、11/1(日)は、花火のボリュームを大幅に増やした「シャワー・オブ・ライツ：スペシャルエディション」を開催いたします。圧巻の生歌と生演奏とともに、花火が視界いっぱいに埋め尽くされる絶景ナイトショーをお楽しみください。

開催期間：9/14(月)～

開催場所：アートガーデン

新たな「シャワー・オブ・ライツ」

4. 九州でしか味わえない秋の味覚をヨーロッパの美しい景色の中で堪能できる「テイストオブ九州～秋～」

九州各地から選りすぐった食材を楽しめる「テイストオブ九州」。秋は特に、噛むほどに旨みあふれる絶品の長崎和牛に、福岡の清流で育った山女や大分産の肉厚な椎茸など、旬の食材を一堂に会して開催いたします。シェフたちが、秋ならではの食材を、見た目や味のみならず調理法にも徹底的にこだわり抜いて提供します。本格的な美食体験を開放感あふれる運河沿いで、ヨーロッパの美しい景色とともにお楽しみください。

また、毎年大好評の「ワイン祭」も同時開催。世界各国や九州から厳選した約50種類のワインや生ビールとともに、料理とのペアリングをご堪能いただけます。

さらに、ハウステンボスオフィシャル5ホテルの最上位ホテル「ホテルヨーロッパ」では、九州の秋の味覚と生演奏を優雅に楽しむ「秋のアフタヌーンティー」や、九州の食材を中心に仕立てたディナーのあと、至福のデザートとともに優雅なクルージングを楽しめる体験も新登場します。秋の美しい景色と旬の味覚を堪能しながら、ここでしか叶わないひとときをお過ごしください。

開催場所：タワーシティテラス、ホテルヨーロッパ

テイストオブ九州～秋～秋のアフタヌーンティーディナー＆デザートクルーズ

【ハウステンボスについて】

ハウステンボスは、「憧れの異世界。」をブランドに掲げ、東京ドーム約33個分と広大な敷地が広がる長崎県のテーマパークリゾートです。

圧倒的なスケールとクオリティを誇るアトラクションをはじめ、季節ごとに街全体が華やかに彩られる多彩なエンターテインメントや13年連続日本一(※4)に輝いたイルミネーションなど、「ワクワクが、続々！」のハウステンボスで、唯一無二の体験を通して朝から夜まで1日中「憧れ」に酔いしれる感動と興奮をお楽しみいただけます。

※ ： 画像は全てイメージ

※1： 2025年ハウステンボス来場者調査結果において

※2： 独自のライドやアトラクションがあるのはハウステンボスのみ（2025年 ハウステンボス調べ）

※3： エヴァンゲリオンのアトラクションで、８K映像を使用することにおいて（2025年 ハウステンボス調べ）

※4：(一社)夜景観光コンベンション・ビューロー 2013年～2022年「イルミネーションアワード」総合エンタテインメント部門 第 1 位、および2023年～2025年「International Illumination Award(インターナショナルイルミネーション アワード)」イルミネーションイベント部門 優秀エンタテインメント賞第1位を13回連続獲得

ミッフィー関連を掲載いただく際は下記コピーライトの表記をお願いします。

【お客様のお問合せ先】ハウステンボス総合案内（ナビダイヤル） Tel：0570 (064) 110

ハウステンボス公式ホームページ：https://www.huistenbosch.co.jp/