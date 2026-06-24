「イオンの土用の丑の日」商品を７月１日より順次展開

イオン株式会社

イオンリテールは７月１日（水）より順次※３)、「イオン」「イオンスタイル」約３９０店舗※４)と「イオンネットスーパー」にて、「土用の丑の日」商品を展開します。

昨年のシラスウナギの豊漁を受け、イオンリテールは、本年のうなぎの価格を見直し、お値打ち価格で提供します。代表商品の「トップバリュ グリーンアイナチュラル 鹿児島県産うなぎ蒲焼 大（１５６ｇ※２）」の本体価格が昨年よりも５００円お得な２,１８０円で販売します。

お買い求めやすい今年は、“１尾ひとり占め”で思いっきり楽しんでいただけるように、特大サイズ以上のうなぎ蒲焼を過去最多１２万尾※５）用意するほか、イオン史上最大サイズ※１）の３００ｇ※２）のトップバリュのうなぎ蒲焼を販売します。また、新発売のめすうなぎ「トップバリュ うなくい～ん」の白焼をはじめ、蒲焼・白焼の食べ比べセットなど、土用の丑の日を堪能できる品揃えで展開します。

これからも当社は、日本の魚食文化を次の世代へつなげるため、お客さまに安全・安心な商品を持続的に提供するほか、楽しい企画も提案し続けてまいります。

＜「イオンの土用の丑の日２０２６」の特長＞

■うなぎ蒲焼が昨年よりお買い求めやすく！今年は１尾ひとり占めの「思いっきりうなぎ」

本体価格が昨年より５００円お得になる「トップバリュ グリーンアイナチュラル 鹿児島県産うなぎ蒲焼 大」をはじめ、トップバリュのうなぎ蒲焼が、お買い求めやすくなっています。また、大サイズよりも約２倍の重さになるイオン史上最大サイズ※１）３００ｇ※２）のうなぎ蒲焼も新たにご用意します。複数人でシェアするのはもちろん、お買い求めやすい今年だからこそ、“１尾ひとり占め”で思いっきり堪能するのもおすすめです。

■めすうなぎ「うなくい～ん」の“白焼”が初登場！

お客さまのご要望にお応えし、めすうなぎ「トップバリュ うなくい～ん 白焼」を新発売します。また、味わいの違いを楽しんでいただける「蒲焼と白焼の食べ比べセット」も新たに展開し、土用の丑の日の食卓を盛り上げます。

【販売概要】

展開日：２０２６年７月１日（水）より順次※３）

販売店舗：「イオン」「イオンスタイル」約３９０店舗※４）

「おうちでイオン イオンネットスーパー」https://shop.aeon.com/netsuper/nspr

レシピ：うなぎのアレンジレシピをご紹介しています。下記サイトからご覧になれます。

https://www.kurashiru.com/recipe_cards/568867a0-b3bb-48a0-99cb-5a451b38ed20

【商品一例】

※地域や店舗により取り扱いが異なる場合がございます。画像は全てイメージです。

＜イオンを代表するこだわりのうなぎ蒲焼がお買い求めやすく＞

■トップバリュ グリーンアイナチュラル 鹿児島県産うなぎ蒲焼

抗生物質・合成抗菌剤不使用です。えさを工夫し、ストレスがかからないように育てられた健康的なうなぎを、着色料・調味料（アミノ酸等）・増粘剤不使用のこだわりのタレで焼き上げています。特大サイズ以上は、複数人でシェアするのはもちろん、お買い求めやすい今年だからこそ、“１尾ひとり占め”で思いっきり堪能するのもおすすめです。

【メニュー提案】うなぎと山いもの磯辺巻き

※特大サイズ以上は７月２４日（金）～７月２６日（日）の販売※６

価格：

＜大サイズ＞

１５６ｇ※２）本体２,１８０円（税込２,３５４.４０円）※７

＜特大サイズ＞

１８６ｇ※２）本体２,５８０円（税込２,７８６.４０円）※７

２１１ｇ※２）本体２,７８０円（税込３,００２.４０円）※７

＜超特大サイズ＞

２３６ｇ※２）本体２,９８０円（税込３,２１８.４０円）※７

２６５ｇ※２）本体３,２８０円（税込３,５４２.４０円）※７

３００ｇ※２）本体３,５８０円（税込３,８６６.４０円）※７

＜通の人もうなる、土用の丑の日の食卓の幅を広げる商品を品揃え＞

■トップバリュ 愛知県三河一色産うなぎ白焼 うなくい～ん

※７月２４日（金）～７月２６日（日）の販売※６

めすうなぎ「うなくい～ん」の白焼です。

わさび醤油や、岩塩などで食べていただくのがおすすめです。

価格：有頭１３５ｇ※２）

本体２,０８０円（税込２,２４６.４０円）※７

■トップバリュ グリーンアイナチュラル 鹿児島県産うなぎ 蒲焼・白焼 食べ比べセット

※７月２４日（金）～７月２６日（日）の販売※６

蒲焼と白焼のセットを新たに展開します。味わいの違いをお楽しみください。

価格：各１３６ｇ※２）

本体４,１８０円 （税込４,５１４.４０円）※７

※関東・信越・近畿・中四国エリア限定販売

■トップバリュ 愛知県三河一色産うなぎ うなくい～ん 蒲焼・白焼 食べ比べセット

７月２４日（金）～７月２６日（日）の販売※６

蒲焼と白焼のセットを新たに展開します。味わいの違いをお楽しみください。

価格：各有頭１３５ｇ※２）

本体４,１８０円（税込４,５１４.４０円）※７

※中部エリア限定販売※８

＜“お手軽”“簡便”な商品も充実＞

■中国産 切り落とし うなぎ蒲焼（ジャポニカ種）

※７月２４日（金）～７月２６日（日）の販売※６

中国産シラスをイオン指定の養殖場で養殖し、指定工場で蒲焼にしています。カット済みで包丁いらず、あたためてご飯に乗せるだけの簡便商品です。一切れの食べやすさと食べ応え感のバランスにもこだわっています。

価格：１００ｇ当たり 本体４９８円（税込５３７.８４円）※７

■うなぎ蒲焼串＆肝串食べ比べセット（蒲焼タレ入り）

※７月２４日（金）～７月２６日（日）の販売※６

串に刺したうなぎ蒲焼と肝が２本ずつ入っています。ワンハンドでおつまみ感覚でお召し上がりいただけます。容器そのままレンジで加熱が可能で、温めるだけで、お手軽に香ばしいうなぎの旨みを堪能できます。

価格：４本入 本体７９８円（税込８６１.８４円）※７

※関東・信越・近畿・中四国エリア限定販売

＜うなぎ以外の土用の丑の日提案＞

■黒鯛のメンチカツ

７月２４日（金）～７月２６日（日）の販売※６

価格：１パック４枚入

本体２９８円（税込３２１.８４円）※７

■黒鯛のお魚ハンバーグ

７月２４日（金）～７月２６日（日）の販売※６

価格：１パック３枚入

本体３９８円（税込４２９.８４円）※７

瀬戸内海の養殖産業にとって、黒鯛の食害が問題になっています。黒鯛は可食部が少なく、商品として流通されにくい魚種です。このたび、この黒鯛を使用したメンチカツとハンバーグを販売します。調理済みのため、そのままでも召し上がれますが、電子レンジで軽く温めると、さらにおいしくなります。

＜蒲焼以外にうな重なども展開＞※お惣菜売場にて販売します。

■トップバリュ 鹿児島県産鰻使用 鰻重

※７月２５日（土）、２６日（日）中心の販売となります。※６

トップバリュ グリーンアイナチュラル鹿児島県産うなぎ蒲焼を使用したうな重です。

価格：１パック 鰻１／２尾（７５ｇ）※２

本体１,５８０円（税込１,７０６.４０円）※７

■自慢のうなぎちらし

※７月２５日（土）、２６日（日）中心の販売となります。※６

うなぎのスライスとぶつ切りにしたうなぎ、２種類の食感を楽しめるちらし寿司です。

価格：１パック

本体６９８円（税込７５３.８４円）※７

※１：トップバリュのうなぎ蒲焼において

※２：グラム表記は目安となっています。個体差で、内容量が異なります。

※３：土用の丑の日関連商品の最大展開は、７月２４日（金）～７月２６日（日）の期間となります。

※４：関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の店舗です。

※５：店頭販売のほか、予約販売も含みます。

※６：店舗により販売期間が異なる場合がございます。

※７：単品で購入した際、税込価格は少数点以下が切り捨てになります。

※８：静岡県・愛知県・岐阜県・三重県・長野県・富山県・石川県・福井県限定です。一部店舗では取り扱いがない場合がございます。

【ご参考】

【イオンのうなぎ 予約受付中】

予約は７月１６日（木）まで店頭でもネットでも可能です。

イオンネットスーパーでの注文では、自宅での受け取りだけでなく、店舗での受け取りができる「ＰｉｃｋＵｐ！」も利用いただけます。

※受け取り方法は店舗によって異なります。詳しくは各店の注文画面でご確認ください。

※一部商品は締め切り日が７月１２日（日）になります。

うなぎ予約特設サイト

ＵＲＬ：http://chirashi.otoku.aeonsquare.net/unagi/

以上