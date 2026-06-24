固定資産の譲渡方針の決定に関するお知らせ

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アステナホールディングス株式会社

アステナホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：瀬戸口 智、証券コード：8095）は、固定資産の譲渡方針を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。



1. 譲渡の理由


グループ中長期ビジョンの達成に向けて財務体質の強化、成長投資資金の確保、さらに経営資源の有効活用による資産効率の向上を図るため、当社が所有する固定資産の一部を譲渡するものです。



2. 譲渡資産の内容




3. 今後の見通し


現時点では、具体的な譲渡先及び譲渡金額については未定であります。契約締結日は2027年6月までを予定しておりますが、引渡日は未定であります。



4. 業績への影響


現時点では、譲渡金額が決定していないため、連結業績に与える影響は未定です。なお、今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。





アステナホールディングス株式会社 会社概要
アステナホールディングス株式会社 会社概要

会社名：アステナホールディングス株式会社
所在地：東京都中央区日本橋本町四丁目8番2号
代表者：代表取締役社長　瀬戸口 智
創　業：1914年（大正3年）7月10日
設　立：1941年（昭和16年）9月20日
U R L ：https://www.astena-hd.com/
事業内容：グループ会社の経営管理等



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