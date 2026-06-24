『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』北米・ヨーロッパ・アジアのスーパースターが登場する“SUPER STAR FES”開催！

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好評配信中のスポーツ育成シミュレーションゲーム『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』（以下 『サカつくRTW』）では、北米・ヨーロッパ・アジアのスーパースターが得意戦術カウンターの新★5選手として登場する“SUPER STAR FES”を、2026年6月24日（水）より開催します。

『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』ダウンロードはこちらから！

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id1326707443(https://itunes.apple.com/jp/app/id1326707443)

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.sakatsukurtw(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.sakatsukurtw)

◆【スペシャルログインボーナスも！】SUPER STAR FES

北米・ヨーロッパ・アジアのスーパースターが、得意戦術カウンターの新★5選手として登場する“SUPER STAR FES”を開催！ あわせて、★4バージョンの選手たちがもらえる“スペシャルログインボーナス”も実施します。

今回のスカウトは「通算ボーナス」付きです。この“SUPER STAR FES”で通算100人目と300人目の選手を獲得すると、このスカウトにラインナップされている★5選手の中から好きな1人を選んで獲得できる「SUPER STAR FES交換チケット」が入手できます。

・特典付きスカウト／通常版スカウト

開催期間：2026年6月24日（水）～7月22日（水）10:59

北米・ヨーロッパ・アジアのスーパースターが新★5選手として登場する特別なスカウトです。

特典付きスカウトでは、STEP1・6・10で「★5選手1人確定」や「★5選手出現確率アップ」の特別獲得枠が付き、その他のSTEPでも「★5確定スカウトチケット」などが特典アイテムとして付きます。

▼スペシャルログインボーナス

開催期間：2026年6月24日（水）～7月22日（水）3:59

期間中のログインで、今回の“SUPER STAR FES”にもラインナップされた選手たちの★4バージョンが4人獲得できます。

◆【豪華報酬をGET！】ワールドスターズキャンペーン第2弾

▼ワールドスターズキャンペーン 記念ログインボーナス第2弾

開催期間：2026年6月24日（水）～7月15日（水）3:59

期間中のログインで、1日目に500GB(無償)がもらえ、期間合計で5,000GB(無償)が獲得できます。

このほかにも、「★5確定スカウトチケット」や限界突破アイテムなどが手に入ります。

▼1日1回10連無料！ “ワールドスターズキャンペーン FREE SCOUT 中央突破”

世界各国のスター選手が集結する、“ワールドスターズキャンペーン FREE SCOUT 中央突破”を開催します。無料10連とスカウトチケットを合わせると、最大で250連無料となります。

・ワールドスターズキャンペーン FREE SCOUT 中央突破

開催期間：2026年6月24日（水）～7月8日（水）3:59

1日1回限定で10連が無料で引けます。スカウトの更新は毎日4:00に行われます。なお、登場する★5選手は新★5選手のみです。

【登場する新★5選手】

「ジョシュア・ザークツィー」「アレクサンデル・イサク」「ニコラス・ゴンサレス」「イ・ガンイン」「ケフラン・テュラム」「ソフヤン・アムラバト」「ペルビス・エストゥピニャン」「アクセル・ヴィツェル」「ベン・ホワイト」「マイク・メニャン」

・ワールドスターズキャンペーン TICKET SCOUT 中央突破

開催期間：2026年6月24日（水）より

「中央突破'26 スカウトチケット」で引ける“ワールドスターズキャンペーン TICKET SCOUT 中央突破”を開催します。「中央突破'26 スカウトチケット」は、“ワールドスターズキャンペーン パネルミッション”のクリアで最大110枚獲得できます。

▼ワールドスターズキャンペーン パネルミッション

開催期間：2026年6月24日（水）～7月8日（水）10:59

設定されたミッションをクリアすることで様々なアイテムがもらえるパネル式のミッションを開催します。

1枚のシートには9つのミッションパネルがあり、ミッションを1つクリアするごとに報酬アイテムを獲得できます。さらに、全ミッションをクリアすると「中央突破'26 スカウトチケット」や「能力UP極秘練習」などが入手できます。

◆【エントリー開始／トロフィー交換に新報酬追加！】SUPER WORLD CLUB CUP 81st

エントリー期間：2026年6月26日（金）16:00～7月1日（水）13:59

開催期間：2026年7月1日（水）メンテナンス終了後～7月7日（火）21:30

「サカつくRTW」のNo.1クラブを決定する“SUPER WORLD CLUB CUP（SWCC）81st”を開催します。

イベントで獲得できる「トロフィー」は、イベントショップで★5選手や様々なアイテムと交換できます。今回からSWCC限定の新★5選手として「ホビン・ヤン・メルシー」が登場します。

※“SUPER WORLD CLUB CUP 81st”へのご参加には、事前エントリーが必要です。

＜大会レギュレーション＞

予選

1次

10クラブ リーグ戦

上位8クラブが2次予選進出！

2次

10クラブ リーグ戦

上位8クラブが最終予選進出！

最終

2次予選を通過した全クラブとマッチング

50試合の成績を元に上位60クラブが決勝進出！

プレーオフトーナメント

1～3回戦／準々決勝／準決勝／決勝

最終予選上位61位～124位クラブによるトーナメント戦

決勝トーナメント

1～3回戦／準々決勝／準決勝／決勝

最終予選上位60クラブ＋プレーオフ上位4クラブによるトーナメント戦

◆【「令名」の虹アクセサリー登場！】WORLD TOUR EUROPE

開催期間：2026年6月24日（水）～7月1日（水）10:59

期間中、“WORLD TOUR EUROPE”を開催します。今回は、難易度「ノーマル」の各試合に設定されている全ミッションコンプリートで、500GB(無償)が獲得できます。また、「ハード」の全ミッションコンプリートで「監督スカウトチケット」3個、「ベリーハード」で「能力UP極秘練習」1個が獲得できます。

さらに、難易度「ベリーハード」の各ステージでは、選手の能力をアップさせるアクセサリーが入手できます。最終ステージでは「令名」の虹アクセサリーが登場するほか、過去に登場したワールドツアー限定の虹アクセサリー「アメリカ大陸」「三獅子」も再登場します。

イベントチケットで回せる“BOXスカウト”では、イベント限定★4選手を獲得できます。“BOXスカウト”で獲得できる、得意戦術カウンターのイベント限定★4選手は、★6監督「デキャン」のフォーメーションコンボ対象選手となっています。

▼WORLD TOUR BOXスカウト

開催期間：2026年6月24日（水）～7月8日（水）10:59

ワールドツアーイベントで集めた「イベントチケット」で“BOXスカウト”を回すと、イベント限定★4選手や覚醒コーチ、移籍特訓チケットなど様々な報酬を獲得できます。

▼ワールドツアー特別ミッション

デイリーミッション開催期間：2026年6月25日（木）4:00～7月1日（水）3:59

期間中1回限定ミッション開催期間：2026年6月24日（水）～7月1日（水）10:59（初回達成時のみ）

期間中、特定の条件を達成すると報酬がもらえる限定ミッションを開催します。“デイリーミッション”では、「GB(無償)」「資金」などが1日1回手に入ります。また、“期間中1回限定ミッション”では、“WORLD TOUR EUROPE”で特定の試合数を達成するごとに、「能力UP極秘練習」などが獲得できます。

※各施策の詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

＜プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド とは＞

『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』は、セガの大人気サッカーゲーム「サカつく」の面白さをスマートフォン向けに再現したゲームとなっています。クラブ運営や選手育成・補強、手に汗にぎる試合展開など正統派「サカつく」を踏襲したシステムを複雑な操作なく、手軽にお楽しみいただけるだけでなく、シリーズ初の世界同時展開により、世界の「サカつく」プレイヤーたちと競い「世界No.1サッカークラブ」を目指すことが可能となっています

＜プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド 概要＞

名称：プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド

ジャンル：スポーツ育成シミュレーションゲーム

対応OS：iOS / Android

価格：基本無料（アイテム課金）

メーカー：セガ

著作権表記：

(C) SEGA （公財）日本サッカー協会公認

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