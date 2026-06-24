Tenorshare 4DDiG Freeは復元できない？使い方・制限・安全性を徹底検証
「大事なファイルを誤って削除してしまった」「フォーマットしたら写真が消えた」――そんな経験をしたことはありませんか？
データ復元ソフトとして高い人気を誇るTenorshare 4DDiGには、無料で試せる「Free版」が用意されています。しかし、「無料版では復元できない」「制限が多い」「安全性が心配」といった声もネット上に散見されます。
本記事では、Tenorshare 4DDiG Freeの実際の使い方・制限・安全性を徹底的に解説します。有料版との違いや、復元できないときの対処法まで網羅しているので、ぜひ参考にしてください。
Tenorshare社が提供するデータ復元ソフト「Tenorshare 4DDiG Free」は定期的にアップデートが行われています。2026年6月24日にリリースされた最新版では、データ復元品質を向上させました。
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Tenorshare 4DDiG Freeとは？無料版の特徴と制限
Tenorshare 4DDiG Freeは、Tenorshare（テナーシェア）社が提供するデータ復元ソフトの無料版です。Windows・Mac両対応で、誰でも無料でダウンロードして利用できます。
主な対応シナリオ
誤って削除したファイルの復元
ゴミ箱を空にした後のファイル復元
フォーマット・初期化したドライブからの復元
SDカード・USBメモリ・外付けHDDのデータ救出
システムクラッシュ・ウイルス感染後の復元
無料版の主な制限
Tenorshare 4DDiG Freeは「一定容量まで無料で復元できる」モデルです。Windows版は2GB、Mac版は500MBまで、実際にファイルを復元・保存することができます。
無料版でも2,000種類以上のファイル形式に対応しており、写真・動画・ドキュメントなど幅広いデータを復元できます。容量の上限（Windows：2GB／Mac：500MB）を超えるデータを復元したい場合は、有料版へのアップグレードが必要です。
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Tenorshare 4DDiG Freeの使い方と基本操作
Tenorshare 4DDiG Freeの操作は非常にシンプルです。基本的に「スキャン → プレビュー → 復元」の3ステップで完結します。
Tenorshare 4DDiG Freeを無料体験：https://x.gd/WVEmf
ステップ1：復元したい場所を選択する
ソフトを起動すると、PCのハードディスク、ゴミ箱、接続されているUSBメモリやSDカードの一覧が表示されます。消えたデータが入っていた場所を選択し、「スキャン」をクリックします。（初めは500MB無料、SNSへ共有してさらに1.5GBの無料復元量を取得）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353541/images/bodyimage1】
ステップ2：スキャンとプレビュー
自動的に消えたデータのスキャンが始まります。スキャン中、または完了後に、見つかったファイルが一覧表示されます。写真や動画は、復元前にプレビュー画面で中身を確認できるので、目的のデータがあるか一目でわかります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353541/images/bodyimage2】
ステップ3：安全な場所に復元
復元したいファイルにチェックを入れ、「復元」ボタンをクリックします。保存先を選択すれば、あっという間にデータが元通りに！
(※注意：復元先は、データ破損を防ぐためMicroSDカードではなく、PCのデスクトップなどに保存してください)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353541/images/bodyimage3】
Tenorshare 4DDiG Freeが復元できない原因と対処法
「スキャンしても目的のファイルが見つからない」「復元できない」という場合、いくつかの原因が考えられます。
原因1：ファイルが上書きされている
削除後に新しいファイルを保存すると、元のデータが上書きされて復元不能になります。
対処法： データ消失に気づいたら、すぐにそのドライブへの書き込みを止めましょう。
原因2：スキャンモードを切り替えていない
通常の「クイックスキャン」では見つからない場合でも、「ディープスキャン」なら発見できるケースがあります。
対処法： スキャン画面で「ディープスキャン」オプションを選択して再スキャンしてみましょう。
原因3：物理的なドライブ障害
HDDのヘッドクラッシュやフラッシュメモリの物理的破損は、ソフトウェアでは対処できません。
対処法： 異音がする・ドライブが認識されないといった症状がある場合は、データ復旧専門業者への相談をおすすめします。
原因4：無料版の容量制限を超えている
無料版には復元できるデータ量の上限があります（Windows版：2GB、Mac版：500MB）。それを超えるデータを一度に復元しようとすると、有料版へのアップグレードを求められます。
対処法： 優先度の高いファイルから順に選択して復元し、容量内に収めましょう。大量のデータを一括復元したい場合は有料版が必要です。
???? お得な購入情報
有料版を購入する際、決済画面でクーポンコード「4D-NOTE-20」を入力すると、通常価格から20%OFFで購入可能です。大容量データを復元する際は忘れずにご活用ください。
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Tenorshare 4DDiGに関するよくある質問
Q. Tenorshare 4DDiGの無料版には制限はありますか？
A. はい。復元できる総容量が最大2GBまでという制限があります（初期500MB＋SNSシェアで1.5GB追加）。ただし、スキャン機能と復元前のプレビュー機能に関しては、容量や回数の制限なく完全無料で使えます。
Q. Tenorshare 4DDiGの無料版はどれくらい使えますか？
A. 利用期間に制限（「インストール後◯日間だけ」など）はありません。期限を気にせず、いつでも必要な時に使うことができます。
Q. Tenorshare 4DDiG 無料版は安全ですか？
A. 安全です。ウイルスやマルウェアの混入はなく、データ復元時に既存のファイルを勝手に削除・書き換えるような挙動もしません。世界中で数百万以上のダウンロード実績を持つ大手ブランドのソフトです。
Q. Tenorshare 4DDiGはどこの国の製品ですか？
A. 香港に本社を置く国際的なソフトウェア企業「株式会社Tenorshare」が開発・販売しています。2007年の設立以来、データ管理や復旧ソフトの分野で世界的に高いシェアを持っています。
Q. Tenorshare 4DDiG Freeは無料でダウンロードできますか？
A. はい、公式ページからいつでも無料でダウンロード・インストールが可能です。
Q. Tenorshare 4DDiGを解約できないのはなぜですか？
A. 有料版の「月間更新ライセンス」などのサブスクリプションを契約した場合、自動更新をオフにしないと毎月請求が続きます。解約（自動更新の停止）は、購入時に届くメール内のリンク、または公式のサポート窓口からマイページにログインすることで簡単に手続きできます。「解約できない」と感じる方の多くは、手動での自動更新停止を忘れているケースです。
まとめ
Tenorshare 4DDiG Freeは、「本当に無料のままデータを保存できる」という点で、数ある復元フリーソフトの中でも頭一つ抜けて優秀なツールです。
「復元できない」という噂のほとんどは、削除後の上書きや、保存先の間違いといった、ユーザー側の操作・環境によるものが原因。正しく使えば業界トップクラスの99%の復旧率を誇る強力な味方になってくれます。
まずは無料版をダウンロードしてスキャンを行い、消えたはずのデータがプレビュー画面に映るか、自分の目で確かめてみるのがおすすめです！
購入の際は、クーポンコード 「4D-NOTE-20」 で20%OFFになるのでお忘れなく。
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【Tenorshare 4DDiGについて】
Tenorshare 4DDiGはデータ復旧の専門家です。WindowsとMacに対応しており、様々な状況で失われたデータを復元することができます。AI技術を使用して、失われた動画や破損した動画を復元可能です。
公式HP:https://4ddig.tenorshare.com/jp/free-data-recovery.html
YouTube: https://www.youtube.com/@-Tenorshare4DDiGJapan
X：https://x.com/4DDiG_Japan
NOTE：https://note.com/tenorshare_4ddig
HATENA：https://pc-tips.hatenablog.com/
Ameba：https://ameblo.jp/ithiyori/
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
データ復元ソフトとして高い人気を誇るTenorshare 4DDiGには、無料で試せる「Free版」が用意されています。しかし、「無料版では復元できない」「制限が多い」「安全性が心配」といった声もネット上に散見されます。
本記事では、Tenorshare 4DDiG Freeの実際の使い方・制限・安全性を徹底的に解説します。有料版との違いや、復元できないときの対処法まで網羅しているので、ぜひ参考にしてください。
Tenorshare社が提供するデータ復元ソフト「Tenorshare 4DDiG Free」は定期的にアップデートが行われています。2026年6月24日にリリースされた最新版では、データ復元品質を向上させました。
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Tenorshare 4DDiG Freeとは？無料版の特徴と制限
Tenorshare 4DDiG Freeは、Tenorshare（テナーシェア）社が提供するデータ復元ソフトの無料版です。Windows・Mac両対応で、誰でも無料でダウンロードして利用できます。
主な対応シナリオ
誤って削除したファイルの復元
ゴミ箱を空にした後のファイル復元
フォーマット・初期化したドライブからの復元
SDカード・USBメモリ・外付けHDDのデータ救出
システムクラッシュ・ウイルス感染後の復元
無料版の主な制限
Tenorshare 4DDiG Freeは「一定容量まで無料で復元できる」モデルです。Windows版は2GB、Mac版は500MBまで、実際にファイルを復元・保存することができます。
無料版でも2,000種類以上のファイル形式に対応しており、写真・動画・ドキュメントなど幅広いデータを復元できます。容量の上限（Windows：2GB／Mac：500MB）を超えるデータを復元したい場合は、有料版へのアップグレードが必要です。
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Tenorshare 4DDiG Freeの使い方と基本操作
Tenorshare 4DDiG Freeの操作は非常にシンプルです。基本的に「スキャン → プレビュー → 復元」の3ステップで完結します。
Tenorshare 4DDiG Freeを無料体験：https://x.gd/WVEmf
ステップ1：復元したい場所を選択する
ソフトを起動すると、PCのハードディスク、ゴミ箱、接続されているUSBメモリやSDカードの一覧が表示されます。消えたデータが入っていた場所を選択し、「スキャン」をクリックします。（初めは500MB無料、SNSへ共有してさらに1.5GBの無料復元量を取得）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353541/images/bodyimage1】
ステップ2：スキャンとプレビュー
自動的に消えたデータのスキャンが始まります。スキャン中、または完了後に、見つかったファイルが一覧表示されます。写真や動画は、復元前にプレビュー画面で中身を確認できるので、目的のデータがあるか一目でわかります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353541/images/bodyimage2】
ステップ3：安全な場所に復元
復元したいファイルにチェックを入れ、「復元」ボタンをクリックします。保存先を選択すれば、あっという間にデータが元通りに！
(※注意：復元先は、データ破損を防ぐためMicroSDカードではなく、PCのデスクトップなどに保存してください)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353541/images/bodyimage3】
「スキャンしても目的のファイルが見つからない」「復元できない」という場合、いくつかの原因が考えられます。
原因1：ファイルが上書きされている
削除後に新しいファイルを保存すると、元のデータが上書きされて復元不能になります。
対処法： データ消失に気づいたら、すぐにそのドライブへの書き込みを止めましょう。
原因2：スキャンモードを切り替えていない
通常の「クイックスキャン」では見つからない場合でも、「ディープスキャン」なら発見できるケースがあります。
対処法： スキャン画面で「ディープスキャン」オプションを選択して再スキャンしてみましょう。
原因3：物理的なドライブ障害
HDDのヘッドクラッシュやフラッシュメモリの物理的破損は、ソフトウェアでは対処できません。
対処法： 異音がする・ドライブが認識されないといった症状がある場合は、データ復旧専門業者への相談をおすすめします。
原因4：無料版の容量制限を超えている
無料版には復元できるデータ量の上限があります（Windows版：2GB、Mac版：500MB）。それを超えるデータを一度に復元しようとすると、有料版へのアップグレードを求められます。
対処法： 優先度の高いファイルから順に選択して復元し、容量内に収めましょう。大量のデータを一括復元したい場合は有料版が必要です。
???? お得な購入情報
有料版を購入する際、決済画面でクーポンコード「4D-NOTE-20」を入力すると、通常価格から20%OFFで購入可能です。大容量データを復元する際は忘れずにご活用ください。
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Tenorshare 4DDiGに関するよくある質問
Q. Tenorshare 4DDiGの無料版には制限はありますか？
A. はい。復元できる総容量が最大2GBまでという制限があります（初期500MB＋SNSシェアで1.5GB追加）。ただし、スキャン機能と復元前のプレビュー機能に関しては、容量や回数の制限なく完全無料で使えます。
Q. Tenorshare 4DDiGの無料版はどれくらい使えますか？
A. 利用期間に制限（「インストール後◯日間だけ」など）はありません。期限を気にせず、いつでも必要な時に使うことができます。
Q. Tenorshare 4DDiG 無料版は安全ですか？
A. 安全です。ウイルスやマルウェアの混入はなく、データ復元時に既存のファイルを勝手に削除・書き換えるような挙動もしません。世界中で数百万以上のダウンロード実績を持つ大手ブランドのソフトです。
Q. Tenorshare 4DDiGはどこの国の製品ですか？
A. 香港に本社を置く国際的なソフトウェア企業「株式会社Tenorshare」が開発・販売しています。2007年の設立以来、データ管理や復旧ソフトの分野で世界的に高いシェアを持っています。
Q. Tenorshare 4DDiG Freeは無料でダウンロードできますか？
A. はい、公式ページからいつでも無料でダウンロード・インストールが可能です。
Q. Tenorshare 4DDiGを解約できないのはなぜですか？
A. 有料版の「月間更新ライセンス」などのサブスクリプションを契約した場合、自動更新をオフにしないと毎月請求が続きます。解約（自動更新の停止）は、購入時に届くメール内のリンク、または公式のサポート窓口からマイページにログインすることで簡単に手続きできます。「解約できない」と感じる方の多くは、手動での自動更新停止を忘れているケースです。
まとめ
Tenorshare 4DDiG Freeは、「本当に無料のままデータを保存できる」という点で、数ある復元フリーソフトの中でも頭一つ抜けて優秀なツールです。
「復元できない」という噂のほとんどは、削除後の上書きや、保存先の間違いといった、ユーザー側の操作・環境によるものが原因。正しく使えば業界トップクラスの99%の復旧率を誇る強力な味方になってくれます。
まずは無料版をダウンロードしてスキャンを行い、消えたはずのデータがプレビュー画面に映るか、自分の目で確かめてみるのがおすすめです！
購入の際は、クーポンコード 「4D-NOTE-20」 で20%OFFになるのでお忘れなく。
Tenorshare 4DDiG Freeを無料体験：https://x.gd/WVEmf
【Tenorshare 4DDiGについて】
Tenorshare 4DDiGはデータ復旧の専門家です。WindowsとMacに対応しており、様々な状況で失われたデータを復元することができます。AI技術を使用して、失われた動画や破損した動画を復元可能です。
公式HP:https://4ddig.tenorshare.com/jp/free-data-recovery.html
YouTube: https://www.youtube.com/@-Tenorshare4DDiGJapan
X：https://x.com/4DDiG_Japan
NOTE：https://note.com/tenorshare_4ddig
HATENA：https://pc-tips.hatenablog.com/
Ameba：https://ameblo.jp/ithiyori/
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
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