音響センサー市場は2031年に17億4,000万米ドル規模へ（Mordor Intelligence予測）
Mordor Intelligenceは音響センサー市場を分析・予測した市場調査報告書「音響センサー市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測 2026-2031年 - Sound Sensors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)」の発表資料において、同市場が2025年には12億3,000万米ドル、2026年に12億9,000万米ドル規模となり、予測期間（2026年～2031年）に年平均成長率（CAGR）で6.17%成長し、2031年には17億4,000万米ドルに達するという予測結果を発表しました。
Mordor Intelligence（モードーインテリジェンス）「音響センサー市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測 2026-2031年 - Sound Sensors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)」は音響センサの世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
センサ―の種類
● MEMSシステムマイク
● MEMS（微小電気機械システム）マイク
● エレクトレットコンデンサマイク
● ダイナミック（ムービングコイル）マイク
● 超音波センサ
● 空気結合型超音波センサ
● アコースティック・エミッション（AE）センサ
● 液体結合型超音波センサ
● その他のセンサ
周波数
● 低周波音
● 可聴音
● 超音波
用途
● 家電
● スマートフォン＆タブレット
● 完全ワイヤレスステレオ（TWS）イヤホン＆ヘッドセット
● スマートスピーカー＆ホームハブ
● ウェアラブル＆ヒアラブルデバイス
● 産業
● 自動車・輸送機器
● その他の最終用途
地域
北米
● 米国
● カナダ
● メキシコ
南米
● ブラジル
● アルゼンチン
● その他の南米
欧州
● 英国
● ドイツ
● フランス
● イタリア
● その他の欧州
アジア太平洋地域
● 中国
● 日本
● インド
● 韓国
● その他のアジア太平洋地域
中東＆アフリカ
● 中東
● アラブ首長国連邦（UAE）
● サウジアラビア
● その他の中東
アフリカ
● 南アフリカ
● エジプト
● その他のアフリカ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353543/images/bodyimage1】
レポート概要
音響センサー市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測 2026-2031年
Sound Sensors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
出版：Mordor Intelligence
出版年月：2026年05月
https://semabiz.co.jp/mordor-sound-sensors/
お問合せ先
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
Mordor Intelligence正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/mdi/
セマビズは日本の正規代理店としてレポートに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
※弊社ウェブサイト未掲載のレポートもお取り扱い可能です。お気軽にお問合せください。
Mordor Intelligence出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/mdi/mordor-intelligence-reports/
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
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調査対象セグメント
センサ―の種類
● MEMSシステムマイク
● MEMS（微小電気機械システム）マイク
● エレクトレットコンデンサマイク
● ダイナミック（ムービングコイル）マイク
● 超音波センサ
● 空気結合型超音波センサ
● アコースティック・エミッション（AE）センサ
● 液体結合型超音波センサ
● その他のセンサ
周波数
● 低周波音
● 可聴音
● 超音波
用途
● 家電
● スマートフォン＆タブレット
● 完全ワイヤレスステレオ（TWS）イヤホン＆ヘッドセット
● スマートスピーカー＆ホームハブ
● ウェアラブル＆ヒアラブルデバイス
● 産業
● 自動車・輸送機器
● その他の最終用途
地域
北米
● 米国
● カナダ
● メキシコ
南米
● ブラジル
● アルゼンチン
● その他の南米
欧州
● 英国
● ドイツ
● フランス
● イタリア
● その他の欧州
アジア太平洋地域
● 中国
● 日本
● インド
● 韓国
● その他のアジア太平洋地域
中東＆アフリカ
● 中東
● アラブ首長国連邦（UAE）
● サウジアラビア
● その他の中東
アフリカ
● 南アフリカ
● エジプト
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