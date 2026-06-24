イタリアのロードバイク「COLNAGO（コルナゴ）」新しい試乗プログラムがスタート！最新ハイエンドモデル 「C72」にも試乗可能！
この度、イタリアのロードバイク「COLNAGO（コルナゴ）」では自社主催の試乗プログラムをリニューアルし、新たに「RIDE EXPERIENCE」と「RIDE SESSION」の2つの枠組みで展開していきます。
ブランドの世界観にじっくり浸る「RIDE EXPERIENCE」。
そして、ラインアップの個性を比較しながら走りを体感する「RIDE SESSION」。
目的の異なる2つのプログラムを通じて、COLNAGOの魅力をより深く感じていただける機会をお届けしていきます。
▼新しい試乗プログラムについて、詳しくはこちらをご確認ください。
https://shifta.jp/colnago/news-archive/detail/1045/
2026年7月11日（土）、愛知県名古屋市のカトーサイクルにおいてCOLNAGOの走りを体感していただくためのメーカー監修試乗プログラム「RIDE SESSION」では、最新のハイエンドモデル「C72」に試乗できる初の機会となります。
また、翌日の2026年7月12日（日）、愛知県小牧市のカミハギサイクル 小牧本店において、メーカー監修試乗プログラム「RIDE SESSION」を実施いたします。
当日は試乗車として最新のハイエンドモデル C72を筆頭にY1Rs、V5Rs、V4をご用意いたします。
ただ試乗するだけではない、COLNAGOならではの時間をお楽しみください。
▼【RIDE SESSION】カトーサイクルについて、詳しくはこちらをご確認ください。
https://shifta.jp/colnago/news-archive/detail/1046/
▼【RIDE SESSION】カミハギサイクル 小牧本店について、詳しくはこちらをご確認ください。
https://shifta.jp/colnago/news-archive/detail/1047/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353495/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353495/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353495/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社アキボウ
ブランドの世界観にじっくり浸る「RIDE EXPERIENCE」。
そして、ラインアップの個性を比較しながら走りを体感する「RIDE SESSION」。
目的の異なる2つのプログラムを通じて、COLNAGOの魅力をより深く感じていただける機会をお届けしていきます。
▼新しい試乗プログラムについて、詳しくはこちらをご確認ください。
https://shifta.jp/colnago/news-archive/detail/1045/
2026年7月11日（土）、愛知県名古屋市のカトーサイクルにおいてCOLNAGOの走りを体感していただくためのメーカー監修試乗プログラム「RIDE SESSION」では、最新のハイエンドモデル「C72」に試乗できる初の機会となります。
また、翌日の2026年7月12日（日）、愛知県小牧市のカミハギサイクル 小牧本店において、メーカー監修試乗プログラム「RIDE SESSION」を実施いたします。
当日は試乗車として最新のハイエンドモデル C72を筆頭にY1Rs、V5Rs、V4をご用意いたします。
ただ試乗するだけではない、COLNAGOならではの時間をお楽しみください。
▼【RIDE SESSION】カトーサイクルについて、詳しくはこちらをご確認ください。
https://shifta.jp/colnago/news-archive/detail/1046/
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