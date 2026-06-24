小竹知恩選手 清水エスパルスから育成型期限付き移籍加入のお知らせ

株式会社ザスパ

このたび、2026シーズンに栃木シティに所属しておりました小竹知恩選手の育成型期限付き移籍での加入が決まりましたので、お知らせいたします。

なお、移籍期間は2027年6月30日までとなり、移籍期間内の公式戦における清水エスパルスとの対戦には出場することができません。

小竹 知恩 Sean KOTAKE

【移籍】

育成型期限付き移籍（～2027年6月30日）

【ポジション】

MF

【生年月日】

2006年4月14日（20歳）

【出身地】

栃木県

【身長/体重】

181cm/80kg

【経歴】

FE アトレチコ佐野→プログレッソ佐野FC→清水エスパルスユース→清水エスパルス→ザスパ群馬（育成型期限付き移籍）→栃木シティ（育成型期限付き移籍）→ザスパ群馬（育成型期限付き移籍）

【出場歴】

明治安田Ｊ２・Ｊ３：7試合/0得点

J1：2試合/0得点

J2：0試合/0得点

J3：14試合/2得点

リーグカップ：5試合/0得点

天皇杯：0試合/0得点

Jリーグ通算：16試合/2得点

【小竹選手コメント】

「ザスパ群馬に加入することになりました。再び、群馬で戦えることをうれしく思います。

J3優勝、J2復帰のために全力で戦い、結果でチームに貢献できるよう頑張ります。

応援よろしくお願いします」