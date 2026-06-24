GreenValley International社製最大300 m計測・最大640,000 点/・秒相対精度1 cm・測量グレードSLAM搭載ハンドヘルド型LiDAR「LiGrip O2」販売開始

株式会社光響

株式会社光響はこのたび、GreenValley International社（以下「GVI社」と表記）のフラッグシップ ハンドヘルド型 LiDAR「LiGrip O2」の販売を開始いたしました。

「LiGrip O2」は、LiDARセンサー、3台の12 MPパノラマカメラ、2台のVisual SLAMカメラ、GNSSアンテナを一体化したハンドヘルド型LiDARです。高精度な3次元点群データ取得を実現し、測量、建設、インフラ点検、森林計測、地下空間計測、デジタルツイン構築など幅広い用途に対応します。近年注目される3DGS（3D Gaussian Splatting）による高精細なデジタルツイン構築にも活用可能です。

本製品は、絶対精度3 cm未満、繰り返し精度2 cm未満の測量グレード精度に対応し、最大640,000 点/秒のスキャンレート、最大300 mの計測レンジを備えています。また、RTK-SLAM、PPK-SLAM、MLF-SLAM、SLAMの4種類の測位モードに対応しており、GNSS環境の有無や特徴点の少ない環境など、さまざまな現場条件に応じた計測が可能です。

さらに、3眼パノラマカメラによる全方位カラー取得と、2台のVisual SLAMカメラによる安定した自己位置推定を組み合わせることで、トンネルや地下空間など特徴点の少ない環境でも高品質な点群データ取得を実現します。取得データからは、点群データ、パノラマ画像、Gaussian Splattingデータ、MESHデータなど多様な成果物を生成可能です。

「LiGrip O2」は、ハンドヘルド運用に加え、バックパック型、伸縮ポール型、車載型、UAV搭載型など多様な構成に対応しており、計測対象や現場環境に応じた柔軟な運用が可能です。森林計測、法面測量、河川測量、ダム計測、送電線点検、道路・橋梁計測、トンネル測量、都市空間デジタル化など幅広いアプリケーションへの展開が期待されます。また、点群解析ソフト「LiDAR360」シリーズと連携することで、点群解析、CAD図面作成、BIM/CIM、森林解析、Gaussian Splatting によるデジタルツイン構築まで、一連のワークフローに対応します。

■主な特長

- LiDAR・3眼パノラマカメラ・Visual SLAMカメラ・GNSSを統合したオールインワン設計- 絶対精度3 cm未満、繰り返し精度2 cm未満の測量グレードの高精度計測に対応- RTK-SLAM、PPK-SLAM、MLF-SLAM、SLAMと4種類の測位モードに対応- デュアルVisual SLAMカメラにより特徴点の少ない環境でも位置ズレのない安定した計測が可能- 最大640,000 点/秒・最大300 mの高性能長距離スキャン- ハンドヘルド、バックパック、伸縮ポール、車載、UAV搭載と多様な運用形態に対応

当社では、GVI社のその他製品や同社以外の300社を超える海外メーカーの、10万点以上のレーザー・光学関連製品を取り扱っております。下記までお気軽にお問い合わせください。

■製品概要

・製品名：LiGrip O2

・価格 ：お問い合わせください

・納期 ：お問い合わせください

・URL ：https://www.symphotony.com/lidar/greenvalley/ligrip-o2/

■URL

製品ページ：

https://www.symphotony.com/lidar/greenvalley/ligrip-o2/

メーカー紹介ページ：

https://www.symphotony.com/lidar/greenvalley/



■お問い合わせ先

株式会社 光響 LiDAR部

担当：朝倉

お問い合わせフォーム：https://www.symphotony.com/lidar_contact/

Tel : 070-6925-5558 （平日9時～18時、土日祝日は除く）

Mail : lidar-inquiry@symphotony.com

■ 製品イメージ

■3つのパノラマカメラ + Visual SLAM カメラ

前面、左側、右側と3台のパノラマカメラ（各12MP）により、更に簡単かつ、鮮明な撮影が可能になりました。データのキャプチャを簡素化し、色彩と3DGSの品質を向上させます。

また、前モデル同様、より広範囲・安定したマッピングを可能にするデュアル Visual SLAM カメラにより、トンネル・地下空間・森林など特徴点の少ない環境でも安定したSLAM測量を実現。

■ 幅広い環境に対応する「4 つのマルチ測位モード」を搭載

LiGrip O2 には、現場の通信環境や地形に応じて選択可能な「4 つのマルチ測位モード」が備わっています。

- PPK-SLAM（後処理キネマティック）: 通信環境が悪く、リアルタイムの RTK 信号が届かない山林や奥地向け。後処理計算を行うことで、リアルタイムキネマティック(RTK)と同等の高精度な位置補正とマッピングを可能にします。- RTK-SLAM（リアルタイムキネマティック）: RTK 信号が安定して取得できる環境向け。現場でリアルタイムに位置補正を行い、効率的なマッピングを可能にします。- MLF-SLAM（Multi-Localization Fusion SLAM）: 高速道路、ビーチ、橋梁など、周囲に特徴点が少ない開けた空間(オープンエリア)でも、センチメートル級の絶対位置精度を実現します。- SLAM（SLAM マッピング）: GNSS 電波が一切届かないトンネル、地下空間、屋内など、GNSS レス環境でも安定したマッピングを実現します。

このように、電波状況や構造物の有無といった現場のシーンに合わせて最適なモードを使い分けることで、あらゆる環境下で失敗のない 3 次元計測をサポートします。

■活用事例

■ 主要仕様

「LiGrip O2」はLiDAR部のスキャンレートや検出範囲の違いにより3つのモデルがあります。

共通仕様