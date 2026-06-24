大空の栄光と黎明期の脈動。BLDB、星形5気筒およびV型2気筒エンジン駆動モデルを国内発売

碩輝網絡貿易有限公司V2自動車エンジン3Dキット星形飛行機エンジン金属モデル

大人向けの超精密金属造形モデルの企画・開発・販売を展開するハイエンドブランド「BLDB」（国内展開主体：碩輝網絡貿易有限公司）は、航空宇宙産業およびモータースポーツの歴史において伝説的な足跡を残した二つの歴史的名機「星形エンジン」および「V型2気筒エンジン」の内部構造を、最高峰の切削技術で再現した金属美術作品、『星形飛行機エンジン金属モデル（Radial Engine Aircraft Metal Model）』および『V2自動車エンジン3Dキット（V2 Car Engine 3D Kit）』の2作品を、本日より日本国内の公式オンラインストアにて本格発売いたします。

本製品は、これまでの玩具や子供向けの金属パズルといった簡易的な概念を完全に凌駕した、硬派な発動機マニアやメカニカルコレクターのための「動的メタル・アーキテクチャ」です。化学接着剤や溶接を一切使用せず、高精度な金属パーツの物理締結（ネジ留め）のみで構築する厳格な三次元設計思想を採用。内蔵された駆動ユニットにより、星形エンジン特有の「主コンロッドと副コンロッドの連動運動」や、V2エンジンが放つ「ピストンの往復運動」に至るまでが、完璧な秩序を持って連動する機構を搭載しており、工業的価値を持つ一生モノのインテリア資産として開発されました。

以下に、本製品の開発背景、BLDBが掲げるものづくりの美学、技術的特徴について、報道関係者各位に向けて発表いたします。

V2自動車エンジン3Dキット星形飛行機エンジン金属モデル

■ (1) 開発の背景：時代を拓いた「星形5気筒」と「Vツイン」が持つ、固有の作動論理への回帰 近代の産業遺産の中でも、ある特定の時代を爆発的な熱量で駆け抜けたパワーユニットには、現代の効率最優先のエンジンにはない圧倒的な造形美と独自の作動論理が存在します。

「星形エンジン（ラジアルエンジン）」は、航空黄金期を支えた絶対的な主役です。中心のクランクシャフトを取り囲むようにシリンダーが放射状に配置されたその姿は、飛行機のノーズに格納されるための機能が生み出した究極の幾何学的レイアウトです。1本の「主コンロッド」に複数の「副コンロッド」が関節のように結合し、それらが円を描くように一斉に連動してプロペラを回すメカニズムは、流体力学と機械工学が到達した大空のロマンそのものです。

一方で、「V型2気筒（Vツイン）」は、黎明期のクラシックカーや現代に至るクラシックバイクの心臓部として、独自の地位を築いてきました。二つのシリンダーが織りなす極限まで削ぎ落とされたコンパクトな造形美、そしてクランクシャフトが回転する間に独特のタメを持ってピストンが往復するその脈動感は、内燃機関が持つ生命力をもっとも生々しく感じられるレイアウトとして、今なお世界中の発動機マニアを魅了して止みません。

現代の自動車や航空機はカウルに覆われ、その動きは完全にブラックボックス化されています。BLDBの開発チームは、目の肥えた発動機ファンやメカニカルコレクターの「歴史的名機の構造をすべて視覚的・触覚的に理解したい」という純粋な知的欲求に応えるべく、本プロジェクトを発足させました。実物の設計思想を忠実にトレースし、シリンダーブロックやクランクケースを大胆に透過（スケルトン化）させることで、複雑怪奇なリンク機構が完璧な同期を保って連動する「動的メカニズム」の完全なる可視化に成功いたしました。

V2自動車エンジン3Dキット分解図星形飛行機エンジン金属モデル分解図

■(2) BLDBの哲学：「ビルディングブロック」の概念を再定義する金属芸術（メタル・アーキテクチャ） BLDBが展開する製品群は、単なる組み立て式のホビーではありません。私たちは、従来のプラスチック製ブロックや簡易的な金属パズルが持つ一時的なエンターテインメントという固有概念を完全に打ち破り、金属造形による「一生モノの美術品」を構築することを理念として掲げています。

BLDBにおける「ビルディングブロック」とは、人類の高度な工業技術と設計論理を、ユーザー自身の手で現実世界に再構成する物理的対話です。 プラスチック材料では、数ミリのパーツにかかる応力や高速駆動時の摩擦に耐えることができず、実物エンジンが持つ本物の緊張感を再現することは不可能です。また、金属原材であっても、プレス加工によるペラペラの金属板を折り曲げるだけの手法では、工業製品としての品格や重厚感が損なわれてしまいます。

そのためBLDBでは、徹底的に「物理締結（ネジ・ボルト留め）」にこだわります。接着剤やハンダ付けを一切排除し、数百に及ぶすべてのパーツを、精密なボルトとナットだけで1本ずつ固定していく構造は、まさに本物の航空整備場やファクトリーでエンジンを職人が組み上げるオーバーホール工程そのものです。

パーツの表面には、職人の手作業による丁寧なヘアライン加工や多重のポリッシュ研磨が施されており、金属特有の冷徹な光沢を放ちながらも、大人のデスクや書斎に馴染む自然な肌触りを実現しています。手にした瞬間に伝わるズッシリとした金属の重量感は、所有すること自体のプレミアムな悦びを約束し、次世代へ受け継ぐことができる空間を引き締めるアートピースとしての価値を担保しています。

V2自動車エンジン3Dキット星形飛行機エンジン金属モデル

■ (3) 技術的検証とR&D：公差0.1mm以下の絶対領域と、リンク機構の完全連動 この歴史的なシリンダー構造を金属の物理締結のみで量産化するプロセスは、試行錯誤の連続であり、極めて厳格な製造基準に準拠したR&D（研究開発）の賜物です。特に、星形エンジンにおける「1本の主コンロッドと4本の副コンロッドの干渉しない円運動」の再現は、マイクロメートル単位の制御が不可欠でした。

星形エンジンのマスター・アンド・アーティキュレートロッド機構：中央のクランクピンに対して、すべてのコンロッドが同じ位置で結合することは不可能です。そのため、1本の主コンロッドの根元に設けられたピン穴に、他の4本の副コンロッドを結合させるという、実際の星形エンジンと全く同じリンク機構を再現。回転時に各ピストンの上死点と下死点が完璧なタイムラグを持って巡る、滑らかな円運動のバランスを導き出しました。

公差0.1mm以下を貫く超精密加工： 本製品は組み立てに接着剤を一切使用しないため、パーツ間の公差（寸法のズレ）は0.1mm以内に制御されています。シリンダーボア内をピストンがスムーズに往復運動するためには、ピストンリングやコンロッドの加工精度が絶対条件となります。最新の数値制御（CNC）加工技術を全コンポーネントに導入することで、ボルトを締め切った状態でも、すべての可動部が1マイクロメートルの引っかかりもなく連動する驚異的な精度を確保しました。

内蔵モーター駆動による「歴史の鼓動」： クランクケース内部に格納されたマイクロモーターユニットは、この金属芸術に命を吹き込みます。スイッチを起動すると、星形エンジンは五つのピストンが、V2エンジンは二つのピストンが、それぞれ独自の位相を持ってダイナミックに往復運動を開始します。外周のタイミングギアが規則正しく回転するその様は、まさに歴史の霧の向こうから発動機が目覚めたかのような錯覚を覚えさせ、メカニカル・ファンの五感を強烈に刺激します。

V2自動車エンジン3Dキット星形飛行機エンジン金属モデル

■ (4) 組み立てプロセスの価値：大人の知性を刺激する「最高に贅沢な不効率」 本製品がターゲットとするのは、高級外車やスポーツカーを所有するオーナー、かつてメカニックやガレージライフに熱狂した経験を持つアクティブシニア層、あるいは時計やカメラなど「機械式構造」に投資を惜しまない、審美眼を持った高収入のビジネスエグゼクティブ層です。

効率性やタイムパフォーマンスばかりが過剰に重視される現代において、BLDBはあえて「多大な時間をかけて論理を構築する、贅沢な不効率」を提案します。 薄いディスプレイを眺めるだけの日常から離れ、選び抜かれた重厚な金属パーツを前に、専用の精密ドライバーとピンセットだけで、数百に及ぶ微細なボルト・ナットを1本ずつ真っ直ぐに締め上げていく工程は、至高の知的リトリート（リフレッシュ体験）です。

空間認知と巧緻性の完全同期：設計図を正確に読み解き、複雑に絡み合うクランクケース内部やリンク機構の位相を脳内で立体化しながら構築していくプロセスは、大人の空間認知能力と手先の巧緻性（器用さ）を極限まで刺激する、最高水準の知的エンターテインメントです。

物理的フィードバックの報酬： ボルトが完璧に噛み合い、パーツ同士のクリアランスがゼロになった瞬間の「カチッ」とした確かな手応え。一歩間違えればクランクがロックして回らなくなるという絶妙な緊張感が、心地よい没頭感を生み出します。自らの手で最後のネジを締めきり、エンジンの作動を確認した瞬間の達成感は、既製品の購入では決して得られない、本製品オーナーだけの特権です。

V2自動車エンジン3Dキット星形飛行機エンジン金属モデル

■ (5) 空間デザインへの寄与：オフィスのデスクやガレージを支配する「一生モノのメカニカル・スタチュー」 自らの手で組み立てられ、命を吹き込まれた星形およびV2エンジンモデルは、オフィスのデスク、自宅の書斎、あるいはこだわりのガレージにおける「空間の質を引き締める最高峰のインテリア資産」として半永久的に君臨します。

経年劣化で剥がれてしまうプラスチック製模型や接着剤固定のミニチュアとは異なり、金属原材による完全物理締め構造を徹底しているため、温度変化や湿度変化によるパーツの歪み、緩みを完全に防ぎ、美しい輝きを永続的に保持します。 金属特有の冷徹な光沢と機械の機能美が凝縮された幾何学的デザインは、モダンなオフィス環境にもクラシカルな書斎にも見事に調する。ビジネスにおいて重要な決断やプレッシャーに直面したとき、このエンジンモデルに視線を向け、滑らかに連動運動を繰り返すリンク機構の完璧な秩序を眺めることで、ブレない論理的思考力を呼び覚まし、着実に未来を切り拓くという強い意志を再確認するための「メンタル・アンカー」としても機能するのです。

【夏季特別イベント】「夏のボーナス商戦」限定・優待キャンペーン詳細

本製品の日本国内本格発売、および「エンジンモデル」シリーズの拡充を記念し、また全国の熱狂的な発動機ファン・コレクターの皆様へ向け、BLDB公式オンラインストア（日本国内発送限定）では、夏季ボーナス支給時期に合わせた期間限定の特別割引キャンペーンを以下の通り実施いたします。

キャンペーン実施期間：本日より期間限定

夏季ボーナス限定・割引クーポンコード：SUMMER20

割引適用方法：公式オンラインストアでの決済時に上記コードを入力。

優待内容： ご決済時に上記コードをご入力いただくことで、新商品を含む対象のエンジンモデルシリーズを期間限定の特別優待価格（20%OFF）にてご購入いただけます。

プレミアムギフティング対応： キャンペーン期間中、ご希望の方を対象に、特製シックラッピングおよびメッセージカードを無料でお付けいたします。ご自身への特別なコレクションとしてはもちろん、メカニカルな構造や航空・自動車の歴史を愛する大切な方への特別なギフトとしても最適です。

【主要製品仕様および詳細パラメーター】

製品名(1)： BLDB星形飛行機エンジン金属モデル：https://bldb.jp/products/radial-engine-aircraft-metal-model

製品名(2)： BLDB V2自動車エンジン3Dキット：https://bldb.jp/products/v2-car-engine-3d-kit

使用素材：高品質ステンレススチール、真鍮（ブラス）、アルミニウム合金

製品重量： 手元にズッシリと残る金属特有の圧倒的な重厚感（各モデルに準ずる）

加工精度： 超精密CNC切削・高精度レーザーカット（パーツ間公差0.1mm以内）

駆動方式： 内蔵マイクロモーターによる電動作動、またはクランク手動回転（単三電池またはUSB給電対応）

組立方式：完全ネジ固定式（化学接着剤、溶接、ハンダ付け一切不要）

想定組立時間：約4～8時間（個人の経験、習熟度により前後します）

推奨年齢・対象：自動車・航空機愛好家、発動機マニア、メカニカル構造コレクター、エグゼクティブ層

パッケージ内容：精密金属パーツ一式、電動モーターユニット、ステップバイステップ図解説明書、専用組み立て工具一式、アフターパーツ保証カード

公式製品詳細・購入ページ： https://bldb.jp/collections/engine-models

夏のボーナスセール：https://bldb.jp/collections/bonus-sale

詳細を見る :https://bldb.jp/collections/engine-models

公式オンラインストア（日本国内発送限定）： https://bldb.jp

【媒体関係者様限定：プレスキットについて】

※本プレスリリースに関する高解像度画像やプレスキット（実際の製品画像、組み立て風景カット、電動駆動時の滑らかなピストン・リンク連動ギミックを収めた4K動画素材等）は、下記の共有URLよりダウンロードの上、記事制作にご自由にご活用ください。

素材ダウンロードURL： [https://bldb.jp/collections/engine-models]

【ブランド展望】

BLDBは「精密ものづくりで、大人の趣味に上質な価値を届ける」をコア理念に、高精度な金属組立モデルの企画・開発・販売に特化したクリエイティブブランドです。従来の玩具という固有概念の枠を超え、金属芸術・インダストリアルインテリア・コレクション・駆動体験の四つの価値を融合した製品開発を推進し、日本国内の大人向け精密ホビー市場、ならびに自動車・航空メカニカル趣味の活性化と発展に貢献してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

海外展開主体：碩輝網絡貿易有限公司（SHUEI NETWORK TRADING CO., LTD.）

公式オンラインストアURL： https://bldb.jp

担当部署： BLDB日本広報事務局

メールアドレス：info@bldb.jp