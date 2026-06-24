Trailhead、第5回新株予約権の残存全数を取得・消却し、潜在的希薄化懸念を解消

Trailhead Global Holdings株式会社

Trailhead Global Holdings株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高田 十光、東証スタンダード コード：3358、以下「当社」）は、2026年6月24日開催の取締役会において 、2024年12月13日開催の取締役会決議に基づき発行した第5回新株予約権に関し、残存するすべて（12,161個、株数換算で1,216,100株相当）を取得（任意買入れ）し、消却することを決定いたしましたのでお知らせいたします 。

背景：財務基盤の再構築と、新たな成長ステージへの移行

当社は2024年12月の本新株予約権発行当時、コロナ禍における金融機関からの借入条件変更（リスケジュール）等の影響により、機動的な銀行融資による資金調達（バンクファシリティ）が困難な状況にありました。そのため、当面の運転資金および成長投資資金を確保するための現実的な選択肢として、本新株予約権を活用することで、事業継続と再成長への足がかりを確保いたしました。

その後、M&Aを核とした事業構造の変革を進めた結果、2026年6月12日付「資金の借入に関するお知らせ」の通り、株式会社三菱UFJ銀行や株式会社商工中金、株式会社筑邦銀行など、複数の金融機関との間でバンクファシリティの再整備（総額6.8億円規模）が進展し、中期経営計画の遂行に必要な原資を、より低コストかつ安定的な間接金融によって賄える体制を確立いたしました。

外部環境に左右されにくい強固な財務基盤のもと、当社は本格的な成長フェーズへと踏み出してまいります。

残存新株予約権の取得・消却の理由：株主価値の最大化とオーバーハングの払拭

本新株予約権は、発行から1年半が経過し、当初の約760万株相当のうち約85%の行使が進捗し、当初の資金調達手段としての役割を十分に果たしてまいりました。

一方で、約15%（約120万株相当）の未行使残高があり、これが市場における潜在的な希薄化懸念（オーバーハング）として、株価本来の評価を抑制する要因となっておりました。

そのため、本新株予約権による資金調達はその使命を終えたと判断いたしました。当社は再構築された財務基盤を背景に、ステークホルダーの皆さまへの還元を最優先する意思決定として、発行要項の規定に基づき、残存する本新株予約権のすべてを当初の割当価格にて全額買い入れ、消却いたします。

新株予約権の取得（任意買入れ）および消却の概要

今後の見通しおよび展望

[表: https://prtimes.jp/data/corp/72408/table/190_1_e8dff723733232f0509c3e6164157a2b.jpg?v=202606240551 ]

本件が2027年3月期の連結業績に与える影響は軽微であります 。

【新たな成長ステージへの展望とステークホルダーの皆さまへの誓い】

当社にとって、今回の新株予約権の全数買入れ・消却は、単なる財務手続きに留まりません 。これまで当社の「再生と変革」の道のりを信じ、長きにわたり支えてくださった株主の皆さまへの感謝の証であり、企業の信頼性を高め、すべてのステークホルダーの皆さまの期待に応えていくという当社の強い決意表明です。

市場における潜在的な希薄化懸念を完全に払拭した今、当社は真の「攻めの成長ステージ」へと移行いたします。メガバンクをはじめとする金融機関からの確固たる信頼を背景に、強固かつクリーンな財務基盤をフルに活用し、M&A戦略の加速、既存事業の収益性向上、そして中長期的な企業価値の向上へと突き進んでまいります。

外部環境の激しい変化に動じることのない、骨太な成長企業へと進化を遂げる当社の未来に、ぜひ今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

新生Trailheadのこれからの挑戦に、ぜひご期待ください。

会社概要

社 名：Trailhead Global Holdings株式会社（Trailhead Global Holdings, Inc.）

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目2番3号

設 立：1994年5月

代表者：代表取締役社長 高田 十光

資本金：16億3,881万1,032円

売上高：単体 14億6,000万円（2025年3月期）

連結 12億3,800万円（2026年3月期 第3四半期実績）

事業内容：グループ会社の経営管理およびそれに付帯する業務、不動産賃貸事業

URL：https://thg-hd.com/