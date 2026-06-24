大東カカオ×rebakeコラボ企画第2弾！ホワイトチョコを使ったパンのセットを発売開始

合同会社クアッガ

パンの通信販売、廃棄ロス削減サービスの「rebake」を運営する合同会社クアッガ（本社：東京都墨田区）は、全国のパン屋4店舗のホワイトチョコのパン、焼き菓子を詰め合わせた特製セットを発売いたしました。本セットは、大東カカオ株式会社（本社所在地：東京都目黒区）製のホワイトチョコレートを使用しています。

大東カカオさまのチョコレートを使用した特製セットの販売は、2026年2月の「バレンタイン特製セット」に続く2回目の実施となります。

ホワイトチョコの詰め合わせ販売ページ：https://rebake.me/items/3077/?frm=prt

概要

rebakeに登録している全国の人気4店舗によるホワイトチョコレートを使ったパンとお菓子の詰め合わせ。大東カカオ（株）さまのご協力のもと、すべてのパンとお菓子に上質なホワイトチョコレートを惜しみなく使った贅沢なセットが実現しました。

商品ページはこちら：https://rebake.me/items/3077/?frm=prt

大東カカオさまのチョコレートを使用したパンセットの販売は、今年2月に発売し即完売した「バレンタイン特製セット」に続く2回目の実施となります。

バレンタイン特製セットについて：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000145.000040167.html

4店舗×全てホワイトチョコの贅沢な詰め合わせ

価格：3,410円（税込）

内容量：8点（1～2人用／Sサイズ箱）

保存方法：冷凍（-18℃以下）にて保存可能

※6月22日～7月3日に順次発送

https://rebake.me/items/3077/?frm=prt

セット内容

■石川「SHINTATE BAKE STORE」

パンオショコラ・ブラン（rebake限定、左）・ホワイトデーブレッド（rebake限定、右）

「健やかで美味しく」をテーマに、10種類ほどのパンと菓子を丁寧に作り続ける金沢の人気店。このセットでしか食べられないパンを2種類作ってくれました。2種類のホワイトチョコを使った深みと重厚感のある食べ心地のパンオショコラ・ブラン。クッキーやマシュマロを配合したホワイトデーブレッド。ブラックカカオやカカオニブも加えることで、甘さと苦さのバランスを調整。

■静岡「ANDPAN」

ナッツホワイトチョコマフィン

インスタグラムのフォロワー数4.6万人を誇る人気店からは、アーモンド、カシューナッツ、カボチャの種、ホワイトチョコチップを練り込んだマフィンに、更にホワイトチョコをコーティングした贅沢なマフィン。

■岩手「lit work place」

コーヒー＆ホワイトチョコベーグル（rebake限定、左） ・オレンジ＆ホワイトチョコベーグル（右）

岩手県内だけでなくrebakeを通して全国のパン好きに愛されるベーグル＆コーヒースタンド。コーヒー豆とカルーアリキュールを練り込んだ生地にホワイトチョコのクリームが巻き込まれた大人味。ホワイトチョコの甘さを、オレンジピールの苦みがしっかり支えてくれるオレンジ＆ホワイトチョコベーグル。

■福岡「ブランジェカイチ」

ホワイトチョコとストロベリーのパン（rebake限定、中央） ・アールグレイとホワイトチョコブレッド（右） ・抹茶とホワイトチョコのスコーン（左）

生地を長時間熟成発酵させることによって生まれるもちもち食感が大人気の福岡の有名店。このセットでしか食べられない限定商品、ホワイトチョコとストロベリーのパン。人気のアールグレイとホワイトチョコブレッド抹茶とホワイトチョコのスコーン

使用したチョコレートのご紹介

日本で初めてカカオ豆から製品までの製造ラインを完成させた、日本におけるチョコレートのパイオニア・大東カカオ（株）さまのご協力のもと、すべてのパンと焼き菓子に大東カカオ様のホワイトチョコレートを使用しました。

https://daitocacao-product.com/product/640/

https://daitocacao-product.com/product/785/

https://daitocacao-product.com/product/514/

大東カカオ（株）について

1924年創業。産地ごとに異なるカカオの多様な風味を活かしながら、原料となるカカオ豆からチョコレートが出来上がるまで一貫製造する、日本で唯一のチョコレート専業メーカー。

HP：https://daitocacao-product.com/

rebakeについて

日本全国のこだわりのパンの通販購入や、廃棄になりそうなパンの購入により廃棄をなくすことに貢献できる、日本最大級のパンの通信販売プラットフォームです。rebakeでは、パンの廃棄を減らすべく、廃棄になってしまいそうな「ロスパン」を積極的に扱っています。利用者の方は、日本全国のこだわりのパンを自宅で楽しめ、かつフードロスという社会問題の解決にも貢献でき、パン屋さんは、廃棄による心理的負荷を減らし、美味しいと言ってもらえる幸せと、売上を増やすことができます。rebake は、「パンの廃棄削減によるフードロスの減少、持続可能な社会の実現」を目的に運営しています。



・HP：https://rebake.me/

・instagram：https://www.instagram.com/rebake_bread/

・Facebook： https://www.facebook.com/rebake.me

・X： https://twitter.com/rebake20002031

会社概要

・会社名：合同会社クアッガ

・事業内容：パン廃棄の削減サービスrebake、グルテンフリーの定期便、食に関するコンサルティング事業

・代表：斉藤優也、鶴見和俊

・所在地：東京都墨田区八広1-2-10

・設立：2018年8月

・URL：https://quagga.life/