平賀 大空 選手 期限付き移籍期間満了のお知らせ

株式会社モンテディオ山形

この度、京都サンガF.C.より、期限付き移籍しておりました平賀大空選手の期限付き移籍期間が満了となりましたのでお知らせいたします。なお、平賀選手は京都サンガF.C.へ復帰することが決まりましたので、併せてお知らせいたします。

平賀 大空 SORA HIRAGA

生年月日：

2005年3月2日（21歳）

出身地：

兵庫県

身長体重：

173cm、71kg

ポジション：

FW

利き足：

右

所属歴：

神戸ＦＣＪｒユース-京都サンガF.C.Ｕ-１８-京都サンガF.C.-モンテディオ山形

通算出場記録：

平賀 大空選手コメント

- J１リーグ戦 通算36試合出場2得点- 明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ 通算12試合出場0得点- リーグカップ戦 通算6試合出場2得点

『半年という短い期間でしたがありがとうございました。

なかなかチームに貢献できず、悔しい半年間でしたが、モンテディオ山形での経験を自分のサッカーキャリアに行かせるように頑張ります。ありがとうございました。』