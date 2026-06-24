モハマドファルザン佐名選手 育成型期限付き移籍延長のお知らせ
株式会社ザスパ
このたび、柏レイソルから育成型期限付き移籍で加入しておりましたモハマド ファルザン佐名選手との移籍期間を延長し、2026/27シーズンもザスパ群馬でプレーすることが決まりましたので、お知らせいたします。
【移籍】
このたび、柏レイソルから育成型期限付き移籍で加入しておりましたモハマド ファルザン佐名選手との移籍期間を延長し、2026/27シーズンもザスパ群馬でプレーすることが決まりましたので、お知らせいたします。
なお、移籍期間は2027年6月30日までとなり、移籍期間内の公式戦における柏レイソルとの対戦には出場することができません。
モハマド ファルザン佐名 Faruzansana MOHAMADO
【移籍】
育成型期限付き移籍（～2027年6月30日）
【ポジション】
MF
【生年月日】
2004年6月30日（21歳）
【出身地】
千葉県
【身長/体重】
175cm/68kg
【経歴】
高洲SCホッパーズ→柏レイソルU-12→柏レイソルU-15→柏レイソルU-18→柏レイソル→ザスパ群馬（育成型期限付き移籍）
【出場歴】
明治安田J2・J3百年構想：14試合/1得点
J1：3試合/0得点
J3：8試合/3得点
リーグカップ：4試合/0得点
天皇杯：1試合/0得点
Jリーグ通算：11試合/3得点
【ファルザン佐名選手コメント】
「2026/27シーズンも引き続きザスパ群馬でプレーすることになりました。
ザスパ群馬をなんとしてでもJ2に復帰させるために精一杯頑張ります！
よろしくお願いします！」