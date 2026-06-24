楽々WorkflowIIが新たに国内シェアNo.1の電子契約サービス「クラウドサイン」と連携

住友電工情報システム株式会社

住友電工情報システム株式会社は、電子承認・電子決裁システム「楽々WorkflowII(らくらくワークフロー ツー)」の「電子契約連携オプション」において、既に連携済みの電子契約サービス「Docusign eSignature」に加え、弁護士ドットコム株式会社が提供する電子契約サービス「クラウドサイン」*1との連携を新たに開始しました。また、クラウド版「楽々WorkflowII Cloud」でも、クラウドサインとの連携に対応しました。今回の対応により、国内外の主要な電子契約サービスとの連携ラインアップを拡充。お客様はご利用中の電子契約サービスと楽々WorkflowIIを連携することで、契約書の申請・審査・承認から締結、保管までの一連の業務を一貫して管理できるため、契約業務の効率化と内部統制の強化を実現できます。



1．クラウドサインとの連携により、契約業務を一貫管理

楽々WorkflowIIおよび楽々WorkflowII Cloudは、このたびクラウドサインと新たに連携しました。

これにより、承認された契約書のPDFファイルをクラウドサインへ自動でアップロードできます。また、クラウドサイン上で締結された契約書を自動で取り込むことができ、双方向での連携が可能となりました。

また、クラウドサイン上で作成した契約書や、契約先から受信した契約書についても、締結後に自動で取り込めます。

こうした連携により、契約書の申請・審査・承認から、クラウドサイン上での締結、締結済み契約書の保管までの一連の業務を一貫して管理できるため、契約業務の効率化と内部統制の強化を実現できます。

楽々WorkflowIIおよび楽々WorkflowII Cloudのクラウドサイン連携イメージ

2．国内外の主要な電子契約サービスに対応

「楽々WorkflowII」の電子契約連携オプションは、従来から「Docusign eSignature」との連携に対応しており、このたび新たにクラウドサインとの連携を追加しました。これにより、国内外の取引先との契約業務を「楽々WorkflowII」で一貫して管理できる範囲がさらに広がりました。

今後も、お客様の業務環境や運用ニーズに応じて、対応する電子契約サービスの拡大を図っていきます。

3．電子帳簿保存法にも対応、安心して保管・管理が可能

楽々WorkflowIIは、電子帳簿保存法が求める要件に対応しています。これにより、クラウドサインで締結した電子契約書については、訂正・削除履歴の記録や検索性の確保など、電子取引データの保存に必要な要件に配慮したかたちで保管・管理できます。さらに、契約書の申請・承認・締結・保管までの履歴を一貫して管理できるため、証跡管理や改ざん防止の観点でも、より安心して運用いただけます。

当社では、今後も、企業ニーズにあった柔軟性の高いWebワークフローシステムを開発し、お客様に提供してまいります。

*1：クラウドサインは、弁護士ドットコム株式会社が提供する電子契約サービスです。

国内シェアNo.1は、株式会社富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場 2025年版」

電子契約ツールベンダーシェア、2024年度実績によるものです。

弁護士監修のもと、日本の法律・商慣習に対応しており、マイナンバーカードによる本人確認や、

契約先のアカウント登録不要で署名できる手軽さが特長です。導入企業は約250万社にのぼり、

国内取引での高い普及率も強みです。

クラウドサイン以外の製品群として、AIによる契約チェックを高速化する「クラウドサイン レビュー」、契約書や関連書類を一元管理・台帳化する「クラウドサイン カンリ」と契約締結前後の業務をデジタル化するクラウドサインシリーズを展開しています。

詳細はクラウドサインのWebサイトをご参照ください。

https://www.cloudsign.jp/

なお、クラウドサインの利用には、弁護士ドットコム株式会社との契約・費用が別途必要となります。

■楽々WorkflowIIについて

電子承認・電子決裁システム「楽々WorkflowII」は、企業内での申請・承認・決裁のワークフローを電子化し、業務効率化を実現するパッケージソフトです。短期間で利用を開始したいお客様から、ERPなどの基幹システムと連携させ、本格的なワークフローを実現したいお客様まで、幅広く利用できる柔軟性の高いシステムとして、2005年の発売以来、多くのお客様に導入され、高い評価をいただいております。

さらに、「楽々WorkflowII」のクラウドサービス「楽々WorkflowII Cloud」も提供しており、初期投資やインストール・メンテナンス作業が不要で、月額利用料のみですぐに利用できます。

■楽々WorkflowIIの主な特長

1．簡単・スピーディな立ち上げ

Excelシートを使った申請フォーム生成、わかりやすいGUIでの申請フォーム編集、経路設定機能などにより、稟議書、起案、旅費精算・経費精算など本格的な申請画面を誰でも簡単に作成することが可能です。短期間で電子申請システムの業務開始を実現します。

2．大規模・本格的な運用に強い

豊富な経路設定機能により日本の商習慣に合った柔軟なワークフローを実現します。人事異動や業務・組織の変化にも簡単に対応でき、豊富なAPIと固有ロジック追加機能、高い性能と信頼性により、既存システムと連携した大規模かつ本格的なワークフローが構築可能です。

3．グローバルな多国語対応、スマートフォン・タブレット対応

日本語だけでなく、英語、中国語、タイ語、スペイン語、韓国語、フランス語など多国語に対応しています。各種スマートフォン、タブレットにも対応し、グローバルでの利用が可能です。

楽々WorkflowIIのWebサイト

https://www.sei-info.co.jp/workflow/?argument=EkZKmXCQ&dmai=WF_260624_PR(https://www.sei-info.co.jp/workflow/?argument=EkZKmXCQ&dmai=WF_260624_PR)

楽々WorkflowII CloudのWebサイト

https://www.sei-info.co.jp/workflow/workflow-cloud?argument=EkZKmXCQ&dmai=WF_260624_PR(https://www.sei-info.co.jp/workflow/workflow-cloud?argument=EkZKmXCQ&dmai=WF_260624_PR)



無料ウェビナー(オンライン)のご案内

「どのような特長があるか」「評価をいただいているポイントはなにか」を、ウェビナーを通して理解を深めていただきたく、テーマ別のウェビナーを複数ご用意しています。

【ウェビナーのテーマ例】

・承認業務のペーパーレス化で業務改革

さらに、汎用ワークフローシステムだからこその使いやすさ

・柔軟な経路設定は、楽々WorkflowIIの真骨頂！

複雑なワークフローを難なく設定できる豊富な機能をご紹介

・IT人材不足からの脱却のカギ

ワークフローの「市民開発」を実現するために

・Notes移行を変革のチャンスに。

ノーコード・ローコード開発ツールで継続的な業務改善を

・ペーパーレスのみにあらず。

本格的ワークフロー専用システムの本領は「ガバナンス」

【申込方法】下記のページより、お申し込みください。

https://www.sei-info.co.jp/workflow/event/webinar-wf/?argument=EkZKmXCQ&dmai=WF_260624_PR(https://www.sei-info.co.jp/workflow/event/webinar-wf/?argument=EkZKmXCQ&dmai=WF_260624_PR)

■登録商標について

・楽々Workflowは、住友電気工業株式会社の登録商標です。

・クラウドサイン およびそのロゴは、弁護士ドットコム株式会社の登録商標です。

・DocusignおよびDocusign eSignatureは、Docusign, Inc.の商標または登録商標です。

・Notesはエイチシーエル テクノロジーズ リミテッドの米国およびその他の国における商標又は登録商標です。

・Excelは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

・その他、記載されている会社名・製品名などは、各社の商標または登録商標です。