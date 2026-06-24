【ROLEUP税理士法人協賛】JAPAN SEARCH FUND CONFERENCE 2026開催のお知らせ
■JAPAN SEARCH FUND CONFERENCE 2026開催のお知らせ
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたびROLEUP税理士法人がSILVER SPONSOR協賛を務める「JAPAN SEARCH FUND CONFERENCE 2026」が2026年7月11日（土）に早稲田大学小野記念講堂にて開催されます。
サーチファンドに関心のある方は、どなたでもご参加可能となっておりますので、多くの皆さまのご参加を心よりお待ちしております。
■イベント概要
〇開催日時：2026年7月11日（土）10：00～
〇会場：早稲田大学小野記念講堂
＜イベントの詳細・申し込みは下記URLをご覧ください。＞
https://243689501.hs-sites-na2.com/ja-jp/japan-search-fund-conference-2026
※参加には事前申込が必須となります。
■ROLEUPについて
弊社グループは、企業価値向上をテーマに、M&Aアドバイザリー、財務・税務・法務・労務・ビジネスデューデリジェンス、株価算定に加えて、FA、PPA、PMI、税務サポート、会計監査領域まで、幅広くご支援させていただいております。
M&Aを実行する全ての企業様、プレイヤーの皆様の成長の一助になれば幸いでございます。
会社名：株式会社ROLEUP
代表者：代表取締役社長 渡邉達也
所在地：東京都千代田区丸の内2丁目4-1 丸の内ビルディング28階 （本社）
宮城県仙台市青葉区中央１丁目２-３ 仙台マークワン19階 （東北支店）
設立 ：2022年
URL ：https://roleup.co.jp
グループ会社名：ROLEUP税理士法人
代表者：代表社員 伊東正美
所在地：東京都千代田区丸の内2丁目4-1 丸の内ビルディング28階 （本社）
URL : https://roleup.co.jp/group/tax/