「動き出す浮世絵展 HIROSHIMA」で水族館やプレミアム宿泊プランの魅力的な限定コラボ企画を実施。東京やフランス・パリでも開催し累計50万人動員した浮世絵の世界へ没入できるイマーシブミュージアム

株式会社一旗

株式会社一旗（代表取締役：東山武明）がプロデュースする「動き出す浮世絵展 HIROSHIMA」（2026年 7月18日（土）～ 9月6日（日）までＮＴＴクレドホール（基町クレド・パセーラ11階 広島市中区基町6-78）で開催）にて魅力的なコラボ企画の詳細を発表いたしました。（主催：広島テレビ、シーズライブ、一旗、テレビ愛知）

「動き出す浮世絵展」は、葛飾北斎、歌川国芳、歌川広重、喜多川歌麿、東洲斎写楽、歌川国貞など世界的な浮世絵師の作品300点以上をもとに、3DCGアニメーションやプロジェクションマッピングを駆使して大人から子どもまで楽しめるグラフィカルなデジタルアート作品として描き、複数エリアの立体映像空間で浮世絵の世界に没入できるイマーシブ体感型デジタルアートミュージアムです。

これまでに名古屋、イタリア・ミラノ、鹿児島、東京、福岡、台湾・台北、大阪、台湾・高雄、フランスで開催し、50万人を超える方にご来場いただきました。

また、「動き出す浮世絵展」はクールジャパン官民連携プラットフォーム（事務局：内閣府知的財産戦略推進事務局）が主催する「CJPFアワード2025」プロジェクト部門において優秀賞を受賞しました。

会場内は全て写真・動画の撮影が可能で、幻想的な浮世絵の世界に飛び込んで撮影いただけます。

時代を超えて世界を魅了し続ける浮世絵の傑作の数々がダイナミックに躍動する期間限定のイマーシブ（没入型）展覧会を、ぜひお楽しみください。

【「動き出す浮世絵展 HIROSHIMA」公式ウェブサイト】

https://www.ukiyoeimmersiveart.com/hiroshima

動き出す浮世絵展 HIROSHIMA- 「動き出す浮世絵展 HIROSHIMA」×「広島もとまち水族館」

「動き出す浮世絵展 HIROSHIMA」の会場である「NTTクレドホール」と同ビルに位置する「広島もとまち水族館」でのコラボレーション企画を開催いたします。館内では、限定のオリジナル映像を含む没入型空間演出を実施するとともに、江戸時代当時に刷られた歌川広重の「魚づくし かながしら・木の葉鰈に笹」や歌川国芳の「金魚づくし」（復刻版）といった実際の浮世絵展示、および作中に描かれた「海の生き物」の解説パネル設置を展開いたします。「生命の舞台」がテーマの広島もとまち水族館で、「動き出す浮世絵展 HIROSHIMA」とのコラボレーションをぜひお楽しみください。

「動き出す浮世絵展 HIROSHIMA」×「広島もとまち水族館」

WELCOME 無限に広がる「藍色」の浮世絵

葛飾北斎の「神奈川沖浪裏」をはじめ、美しい「藍色」を表現した浮世絵が、鏡の反射によって天井や床、壁面へと果てしなく連続する空間。まるで波が立体的に迫りくるような圧倒的なスケール感のなかに、全身で没入できる演出をぜひお楽しみください。

「動き出す浮世絵展 HIROSHIMA」×「広島もとまち水族館」「動き出す浮世絵展 HIROSHIMA」×「広島もとまち水族館」

CORAL 江戸の情緒と生きものが躍動する浮世絵空間

賑やかな江戸の小川や街並みのほか、海辺の美人画、魚が描かれた浮世絵が壁面や床面で躍動する空間。生き物や自然、文化が融合した多様な「生命の舞台」を表現いたします。浮世絵の世界に入り込める「海と文化の融合空間」をぜひお楽しみください。

「動き出す浮世絵展 HIROSHIMA」×「広島もとまち水族館」「動き出す浮世絵展 HIROSHIMA」×「広島もとまち水族館」

お得なセット券も販売中

広島もとまち水族館セット券 3,600円

※前売期間のみ販売 ※アソビュー、ローソンチケットで販売

※「一般」のみの販売となりますのでご了承ください。それぞれ別日でもご入場いただけます。

※入場券の相互割引も実施いたします。詳細は、後述（割引キャンペーン情報）にて。

- 「動き出す浮世絵展 HIROSHIMA」×「リーガロイヤルホテル広島」

会場に隣接するホテル「リーガロイヤルホテル広島」では、「動き出す浮世絵展」からインスパイアされた「オリジナル浮世絵カクテル」を会期中提供いたします。さらに、チケット付き宿泊プランやチケット付ランチメニューも展開いたします。ぜひ「動き出す浮世絵展 HIROSHIMA」の余韻とともにお楽しみください。

提供店舗：リーガロイヤルホテル広島33階「スカイダイニング リーガトップ」

提供期間：会期中（7/18～9/6）

価格：1,600円（税込） ※ノンアルコール1,400円（税込）

「動き出す浮世絵展 HIROSHIMA」×「リーガロイヤルホテル広島」「動き出す浮世絵展 HIROSHIMA」×「リーガロイヤルホテル広島」１.赤色のカクテル「麗紅華」（れいこうか）

江戸時代中期に流行した「美人画」を表現したカクテル。クランベリーと梅酒で仕上げた深紅の一杯を、繊細なラインのシャンパングラスで和の美しさに重ねました。チェリーと木の芽を竹のピンで束ね、簪を思わせるあしらいに金箔を添え、優美さを演出。甘酸っぱい味わいが広がるカクテルです。

「動き出す浮世絵展 HIROSHIMA」×「リーガロイヤルホテル広島」２.青色のカクテル「藍碧」（らんぺき）

葛飾北斎の「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」を表現したカクテル。グラス外側のスノースタイルで波を描き、ジャパンブルーの藍色をイメージしました。広島県産の日本酒をベースに、ライチリキュールとグレープフルーツ、パイナップルを合わせ、やさしい甘みと爽やかさが広がる一杯です。

「動き出す浮世絵展 HIROSHIMA」の入場チケット付きコラボレーション企画

チケット付き宿泊プラン

プラン特典内容

１.「動き出す浮世絵展」入場券 ※お一人様につき一枚

２. プロジェクター付き客室 ※１日５室限定。浮世絵映像をご鑑賞いただけます。

３. 朝食付き ※1階「ダイニング ルオーレ」

４. ワンドリンク券 ※お一人様につき一枚

５. オリジナルポストカード プレゼント ※お一人様につき一枚

チケット付ランチメニュー

リーガロイヤルホテル内の５つのレストランでのランチに「動き出す浮世絵展」で過ごすひとときを

組み合わせた特別プランを、お得にご利用いただけます。

※詳細は、リーガロイヤルホテル広島のWEBサイトをご確認ください。

URL：https://www.rihga.co.jp/hiroshima/restaurant/fair_list/ugokidasuukiyoeten-collaboration-202607/

- ワークショップ

浮世絵展の余韻を“形”として残せる人気の体験型企画。

グラスの中に色鮮やかな砂を敷き詰めてガラス細工を配置すれば、世界に一つだけのキャンドルが完成！

ロウに当たる透明ジェルはスタッフが扱いますので、安全にご参加いただけます。

毎日開催なので、来場のタイミングを問わず体験可能です。（入場チケットをお持ちでない方も参加可能です）

「動き出す浮世絵展 HIROSHIMA」ワークショップ

受付時間：10:00～最終受付17:00 ※毎週金・土、8/11,12,13は、最終受付19:00

開催場所：浮世絵展会場（NTTクレドホール【基町クレド・パセーラ１１階】）ロビー内

※浮世絵展の入場チケットをお持ちでない方も参加可能です。

参加費：1,430円（税込）～

所要時間：約20分（お渡しまで別途＋約40分）※混雑状況によって前後します。

対象年齢：3歳以上

※当日の天候・交通事情により、イベントの時間・場所・内容が変更になる場合がございます。

あらかじめご了承ください。

※在庫がなくなり次第、営業を終了させていただく場合がございます。

※画像はイメージです。

- 割引キャンペーン（当日券からの割引）

広島もとまち水族館 相互割引

割引対象：会場にて「広島もとまち水族館」の入場券を提示されたお客様（ご本人様のみ）

割引内容：当日会場チケットより100円引き ※その他の割引・クーポンとの併用不可

利用方法：会場券売機にて「100円割引チケット」をご購入の上、

「広島もとまち水族館」の入場券（電子チケットの発券画面含む）をご提示ください。

※相互割引：「広島もとまち水族館」で「浮世絵展」入場券を提示すると大人券・親子チケットが100円割引

JAFアプリ クーポン割引

割引対象：会場にて「JAFアプリのクーポン」を提示されたお客様（ご本人様を含む４名様まで）

割引内容：当日会場チケットより100円引き ※その他の割引・クーポンとの併用不可

利用方法：会場券売機にて「100円割引チケット」をご購入の上、

「JAFアプリのクーポン」をご提示ください。

- 動き出す浮世絵展 HIROSHIMA 開催概要

【名称】 動き出す浮世絵展 HIROSHIMA

【日時】 2026年 7月18日（土）～ 9月6日（日）

※期間中休館日なし



【会場】 ＮＴＴクレドホール（基町クレド・パセーラ11階 広島市中区基町6-78）

【内容】

葛飾北斎、歌川国芳、歌川広重、喜多川歌麿、東洲斎写楽、歌川国貞など世界的な浮世絵師の作品300点以上をもとに、3DCGアニメーションやプロジェクションマッピングを駆使して大人から子どもまで楽しめるグラフィカルなデジタルアート作品として描き、複数の立体映像空間で浮世絵の世界に没入できるイマーシブ体感型デジタルアートミュージアムです。デジタル展示に加え、江戸時代に刷られた著名な浮世絵や復刻版の浮世絵も展示し、浮世絵の歴史や江戸の文化、浮世絵師たちについて解説します。

「動き出す浮世絵展 HIROSHIMA」では、広島ならではの空間を通じて、浮世絵が持つ芸術的価値を深く掘り下げるだけでなく、当時の暮らしや楽しみなどの江戸文化をわかりやすく解説する展示内容もご用意しております。

【チケット】

＜料金＞

前売券 ：5月16日（土） ～ 7月17日（金）

当日券 ：7月18日（土）～ 9月6日（日）まで

[表: https://prtimes.jp/data/corp/46440/table/457_1_3993fd2ef7eaebc128f344a73af53886.jpg?v=202606240551 ]

※3歳以下入場無料

※再入場はできません。

※お客様都合によるチケット購入後の払い戻し、および券種の変更は出来ません。

※当日会場で、学生証や年齢の分かるものをご提示いただく場合があります。

※会場にて当日券をご購入の際、障がい者手帳（身体・療育・精神）及び戦傷病者手帳を

お持ちの方とその付添いの方1名は割引料金（前売料金）が適用されます。

※手帳または受給者証のご提示がない場合差額をお支払いいただきます。

※各種割引は、他優待・クーポンとの併用不可となります。

※土・日、祝日、会期末は混雑が予想されますので、平日または会期前半のご来場をお薦めします。

※混雑時は入場をお待ちいただく場合があります。

【チケット購入先】

＜WEB販売＞

アソビュー！

ローソンチケット

セブンチケット

チケットぴあ

楽天トラベル

KLOOK

※KLOOKは当日券のみ、7/21～ 販売開始

※システム利用料がかかる場合があります。

＜店頭販売＞

セブン‐イレブン店頭マルチコピー機（Pコード：114-864）

ローソン、ミニストップ店内Loppi （Lコード：62640）

ファミリーマート店内マルチコピー機

※発券手数料がかかる場合があります。

＜会場チケット販売＞

会場券売機（当日券のみ）

※チケットは当日会場でも購入いただけます。

※現金のみの取り扱いとなります。

【主催】広島テレビ、シーズライブ、一旗、テレビ愛知

【後援】広島市、広島市教育委員会、福山市、福山市教育委員会、東広島市、東広島市教育委員会、廿日市市、廿日市市教育委員会

【協力】パナソニックコネクト、キャライノベイト、ヤマハ

【企画制作】 一旗、テレビ愛知

【「動き出す浮世絵展 HIROSHIMA」公式ウェブサイト】

https://www.ukiyoeimmersiveart.com/(https://www.ukiyoeimmersiveart.com/hiroshima)hiroshima(https://www.ukiyoeimmersiveart.com/hiroshima)

【公式インスタグラム】 @ukiyoeimmersiveart(https://www.instagram.com/ukiyoeimmersiveart/)

#動き出す浮世絵展 ＃ukiyoeimmersiveart

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株式会社一旗は、日本を拠点とするデジタルクリエイティブカンパニーです。

最先端のデジタル技術と地域の文化観光資源、日本の伝統文化をいかしたプロジェクションマッピングやイマーシブアートミュージアム、イマーシブショー、デジタルインスタレーション、3DCGアニメーション、VR/AR/メタバースなどのデジタルコンテンツで人々が感動や興奮を共有できる体験を創出し、心が豊かになる、想像を超えた未来の創造を目指します。

【会社名】 株式会社一旗（英文表記 HITOHATA,INC.）

【代表取締役】 東山武明

【設立】 2019年7月1日

【資本金】 5,971万円

【所在地】

(Nagoya Head Office)※本社

〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-14-1 なごのキャンパス3F 3-2

(Tokyo Office)

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス17F

(Osaka Office)

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-4-9 ブリーゼタワー1F

（Milano Office） (HITOHATA MILANO S.R.L.)

Via Washington Giorgio, 70, 2° Piano, 20146 Milano MI, ITALY

【事業内容】

デジタルコンテンツ事業（プロジェクションマッピング、イマーシブアートミュージアム、イマーシブショー、レーザーマッピング、デジタルインスタレーション、デジタルイルミネーション、イマーシブディナー、3DCGアニメーション、VR/AR/メタバース）

デジタルコミュニケーション事業（プロモーションムービー、デジタルマーケティング、キャンペーン、ブランディング、パブリックリレーションズ）

【ウェブサイト】 https://www.hitohata.jp/

【YouTube】 https://www.youtube.com/c/HITOHATAINC/